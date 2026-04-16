भारतीय लोकतंत्र के आंगन में 'आधी आबादी' का नया भोर : नारी शक्ति वंदन अधिनियम
महिला आरक्षण बिल महिलाओं के लिए कितना उपयोगी और कैसा रहा इसका सफरनामा, जानिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 11:58 AM IST|
Updated : April 16, 2026 at 12:06 PM IST
लखनऊ: संसद के बजट सत्र के विशेष सत्र के पहले दिन आज सरकार महिला आरक्षण बिल पेश कर रही है. सरकार की मंशा 2029 के लोकसभा चुनाव में इसे प्रभावी रूप से लागू करना है. चलिए जानते हैं कि आखिर इस बिल की खास बातें क्या हैं, यह महिलाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे इस मुद्दे को सरकार संसद तक लाने में सफल रही.
27 वर्षों तक राजनीतिक खींचतान रही: भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 21 सितंबर 2023 की तारीख एक ऐसे मील के पत्थर के रूप में दर्ज हो गई, जिसने राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को लेकर चल रहे दशकों पुराने संघर्ष को एक निर्णायक अंजाम दिया. 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (106वां संविधान संशोधन) केवल एक कानून नहीं, बल्कि देश की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्थाओं में 'आधी आबादी' को उनका वाजिब हक दिलाने की दिशा में उठाया गया सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम है. लगभग 27 वर्षों तक राजनीतिक खींचतान और ठंडे बस्ते में रहने के बाद, इस विधेयक ने संसद की देहरी पार कर यह सुनिश्चित कर दिया है कि अब लोकसभा और विधानसभाओं की 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के नेतृत्व से सुरक्षित होंगी. यह कानून न केवल नीति-निर्माण में लिंगगत अंतर को कम करेगा, बल्कि ज़मीनी स्तर से लेकर संसद तक महिला नेतृत्व को एक नई पहचान और शक्ति प्रदान करेगा.
नारी शक्ति वंदन अधिनियम: महिला सशक्तिकरण का नया ढांचा
इस कानून का मूल उद्देश्य भारत की नीति-निर्माण प्रक्रियाओं में महिलाओं की सक्रिय और निर्णायक भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके मुख्य बिंदु हैं:
33% आरक्षण की गारंटी
लोकसभा, सभी राज्यों की विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई (33%) सीटें आरक्षित की जाएंगी.
कोटे के भीतर कोटा: सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटों में से भी एक-तिहाई सीटें उन्हीं वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी.
सीटों का रोटेशन: प्रत्येक परिसीमन (Delimitation) के बाद आरक्षित सीटों को बदला जाएगा (Rotated), ताकि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की महिलाओं को प्रतिनिधित्व का अवसर मिल सके.
15 वर्षों की अवधि: यह आरक्षण लागू होने की तिथि से 15 साल तक प्रभावी रहेगा. भविष्य में आवश्यकतानुसार संसद कानून बनाकर इस समय सीमा को आगे बढ़ा सकती है.
संवैधानिक संशोधन: इस कानून को मजबूती देने के लिए संविधान में तीन नए अनुच्छेद;330A, 332A और 334A—जोड़े गए हैं.
27 साल की लंबी प्रतीक्षा और राजनीतिक संघर्ष
महिला आरक्षण की मांग का सफर भारतीय संसदीय इतिहास के सबसे लंबे और उतार-चढ़ाव भरे संघर्षों में से एक रहा है। इसकी पृष्ठभूमि के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:
शुरुआत (1996): महिला आरक्षण की पहली औपचारिक कोशिश 12 सितंबर 1996 को हुई. तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार ने इसे 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया था, लेकिन भारी विरोध के कारण यह सफल नहीं हो सका.
वाजपेयी सरकार (1998-1999): अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान इस बिल को कई बार सदन के पटल पर रखा गया. हालांकि, राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति की कमी और सदन में हुए हंगामे की वजह से यह कभी कानून का रूप नहीं ले पाया.
यूपीए सरकार (2008-2010): मनमोहन सिंह सरकार ने 2008 में इसे राज्यसभा में पेश किया. 9 मार्च 2010 को राज्यसभा ने इसे ऐतिहासिक बहुमत से पारित कर दिया, लेकिन लोकसभा में वोटिंग से पहले ही 2014 में लोकसभा भंग हो गई और यह बिल तकनीकी रूप से लैप्स (निरस्त) हो गया.
ऐतिहासिक सफलता (2023): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत के नए संसद भवन की पहली कार्यवाही के दौरान इसे 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (128वां संविधान संशोधन विधेयक) के रूप में पेश किया गया. सितंबर 2023 में इसे दोनों सदनों से लगभग सर्वसम्मति से पारित कर देश की महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार दिया गया.
कार्यान्वयन की राह: कब और कैसे साकार होगा महिलाओं का 'संसदीय सपना'?
नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने के बाद अब सबकी निगाहें इसके ज़मीनी स्तर पर लागू होने पर टिकी हैं. हालाँकि इसे 2023 में पारित किया गया था, लेकिन इसके वास्तविक कार्यान्वयन में कुछ तकनीकी और संवैधानिक पड़ाव बाकी हैं.
यह कब लागू होगा ? (नवीनतम अपडेट 2026)
अधिनियम के मूल प्रावधानों के अनुसार, यह आरक्षण नई जनगणना (Census) और उसके बाद होने वाले परिसीमन (Delimitation) के बाद ही प्रभावी होना था.
रणनीतिक बदलाव (अप्रैल 2026): अप्रैल 2026 की ताज़ा खबरों के अनुसार, सरकार ने इसके कार्यान्वयन में तेज़ी लाने के लिए एक नए विधेयक (संविधान 131वाँ संशोधन विधेयक) का मसौदा तैयार किया है. इसके तहत अब नई जनगणना की प्रतीक्षा करने के बजाय 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही परिसीमन करने का प्रस्ताव है.
लक्ष्य 2029: सरकार का लक्ष्य है कि सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी कर ली जाएं ताकि 2029 के लोकसभा चुनावों में महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ मिल सके.
कार्यान्वयन की मुख्य शर्तें और चुनौतियां
इसे लागू करने के मार्ग में दो बड़ी अनिवार्य शर्तें हैं, जो चुनौतियां भी प्रस्तुत करती हैं,निम्नलिखित हैं:
परिसीमन (Delimitation): इसके तहत निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाएगा. सरकार लोकसभा की सीटों को वर्तमान 543 से बढ़ाकर 816 या 850 करने पर विचार कर रही है, ताकि महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करते समय सामान्य सीटों की संख्या कम न हो.
उत्तर-दक्षिण संतुलन:
दक्षिण भारत के राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों के कारण, सीटों के नए आवंटन में उन्हें नुकसान होने की चिंता है, जबकि उत्तर भारतीय राज्यों की सीटें बढ़ सकती हैं। इस राजनीतिक संतुलन को साधना एक बड़ी चुनौती है।
वर्तमान स्थिति और आवश्यकता
भारत में महिला प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति इसकी आवश्यकता को रेखांकित करती है:
|निकाय
|महिला प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति
|प्रस्तावित आरक्षण
|लोकसभा
|लगभग 14-15% (वैश्विक औसत 26.5% से काफी कम)
|33%
|राज्य विधानसभाएं
|कई राज्यों में यह 10% से भी कम है
|33%
स्थानीय निकाय 73वें और 74वें संशोधन (1992) के कारण पहले से ही 33% से 50% पूर्ववत लागू
इस तरह,स्थानीय निकायों में महिलाओं की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि वे नेतृत्व के लिए तैयार हैं. अब 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के माध्यम से संसद और विधानसभाओं में उनकी उपस्थिति न केवल लोकतांत्रिक समावेशिता को बढ़ाएगी, बल्कि देश के नीति-निर्धारित फैसलों में जेंडर-सेंसिटिव नजरिया भी शामिल करेगी.
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