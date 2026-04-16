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भारतीय लोकतंत्र के आंगन में 'आधी आबादी' का नया भोर : नारी शक्ति वंदन अधिनियम

लखनऊ: संसद के बजट सत्र के विशेष सत्र के पहले दिन आज सरकार महिला आरक्षण बिल पेश कर रही है. सरकार की मंशा 2029 के लोकसभा चुनाव में इसे प्रभावी रूप से लागू करना है. चलिए जानते हैं कि आखिर इस बिल की खास बातें क्या हैं, यह महिलाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे इस मुद्दे को सरकार संसद तक लाने में सफल रही.

27 वर्षों तक राजनीतिक खींचतान रही: भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 21 सितंबर 2023 की तारीख एक ऐसे मील के पत्थर के रूप में दर्ज हो गई, जिसने राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को लेकर चल रहे दशकों पुराने संघर्ष को एक निर्णायक अंजाम दिया. 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (106वां संविधान संशोधन) केवल एक कानून नहीं, बल्कि देश की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्थाओं में 'आधी आबादी' को उनका वाजिब हक दिलाने की दिशा में उठाया गया सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम है. लगभग 27 वर्षों तक राजनीतिक खींचतान और ठंडे बस्ते में रहने के बाद, इस विधेयक ने संसद की देहरी पार कर यह सुनिश्चित कर दिया है कि अब लोकसभा और विधानसभाओं की 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के नेतृत्व से सुरक्षित होंगी. यह कानून न केवल नीति-निर्माण में लिंगगत अंतर को कम करेगा, बल्कि ज़मीनी स्तर से लेकर संसद तक महिला नेतृत्व को एक नई पहचान और शक्ति प्रदान करेगा.

नारी शक्ति वंदन अधिनियम: महिला सशक्तिकरण का नया ढांचा

इस कानून का मूल उद्देश्य भारत की नीति-निर्माण प्रक्रियाओं में महिलाओं की सक्रिय और निर्णायक भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके मुख्य बिंदु हैं:

33% आरक्षण की गारंटी

लोकसभा, सभी राज्यों की विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई (33%) सीटें आरक्षित की जाएंगी.

कोटे के भीतर कोटा: सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटों में से भी एक-तिहाई सीटें उन्हीं वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी.



सीटों का रोटेशन: प्रत्येक परिसीमन (Delimitation) के बाद आरक्षित सीटों को बदला जाएगा (Rotated), ताकि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की महिलाओं को प्रतिनिधित्व का अवसर मिल सके.

15 वर्षों की अवधि: यह आरक्षण लागू होने की तिथि से 15 साल तक प्रभावी रहेगा. भविष्य में आवश्यकतानुसार संसद कानून बनाकर इस समय सीमा को आगे बढ़ा सकती है.

संवैधानिक संशोधन: इस कानून को मजबूती देने के लिए संविधान में तीन नए अनुच्छेद;330A, 332A और 334A—जोड़े गए हैं.

27 साल की लंबी प्रतीक्षा और राजनीतिक संघर्ष

महिला आरक्षण की मांग का सफर भारतीय संसदीय इतिहास के सबसे लंबे और उतार-चढ़ाव भरे संघर्षों में से एक रहा है। इसकी पृष्ठभूमि के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

शुरुआत (1996): महिला आरक्षण की पहली औपचारिक कोशिश 12 सितंबर 1996 को हुई. तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार ने इसे 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया था, लेकिन भारी विरोध के कारण यह सफल नहीं हो सका.

वाजपेयी सरकार (1998-1999): अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान इस बिल को कई बार सदन के पटल पर रखा गया. हालांकि, राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति की कमी और सदन में हुए हंगामे की वजह से यह कभी कानून का रूप नहीं ले पाया.

यूपीए सरकार (2008-2010): मनमोहन सिंह सरकार ने 2008 में इसे राज्यसभा में पेश किया. 9 मार्च 2010 को राज्यसभा ने इसे ऐतिहासिक बहुमत से पारित कर दिया, लेकिन लोकसभा में वोटिंग से पहले ही 2014 में लोकसभा भंग हो गई और यह बिल तकनीकी रूप से लैप्स (निरस्त) हो गया.

ऐतिहासिक सफलता (2023): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत के नए संसद भवन की पहली कार्यवाही के दौरान इसे 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (128वां संविधान संशोधन विधेयक) के रूप में पेश किया गया. सितंबर 2023 में इसे दोनों सदनों से लगभग सर्वसम्मति से पारित कर देश की महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार दिया गया.

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