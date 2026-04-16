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क्या है नारकोटिक्स ड्रग डिटेक्शन, प्री-कर्सर डिटेक्शन किट कैसे करता है काम

छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ते नशे के कारोबार पर लगाम लगाने में इस कार्यशाला का फायदा पुलिस को मिलेगा.

What is narcotics drug detection
कार्यशाला का आयोजन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 16, 2026 at 8:31 PM IST

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रायपुर: नशीले पदार्थों का पता लगाने वाले उपकरण और केमिकल सुरक्षा एंजेसियों और पुलिस के काफी काम आते हैं. ये केमिकल और उपकरण मादक पदार्थों की पहचान करने और उसके बारे में पता लगाने में पुलिस की मदद करते हैं. पुलिस को ऐसे केमिकल और उपकरण की जानकारी देने के लिए रायपुर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया.

क्या है नारकोटिक्स ड्रग डिटेक्शन ?

पुलिस महानिदेशक अरूण देव गौतम के डायरेक्शन और गाइडेंस में नारकोटिक्स ड्रग डिटेक्शन किट एवं प्री-कर्सर डिटेक्शन किट के उपयोग के बारे में पुलिस के अधिकारियों को बताया गया. पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में राज्य स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला कई जिलों से अफसर शामिल होने पहुंचे थे. कार्यशाली में जिस किट के बारे में जानकारी दी गई, उस किट का उपयोग ऑन-स्पॉट ड्रग डिटेक्शन में किया जाता है. जिससे प्रथम दृष्टया संदिग्ध पदार्थ का मादक पदार्थ होने का पता चलता है.

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कार्यशाला का आयोजन (ETV Bharat)

ट्रेनिंग सेशन का आयोजन

ट्रेनिंग सेशन के दौरान बताया गया कि कैसे आपको मादक पदार्थों को पहचान करनी है. साथ ही ये भी बताया गया कि ड्रग डिटेक्शन किट एवं प्री-कर्सर जिलों को वितरित किये गये हैं, ताकि इनके इस्तेमाल से मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाई जा सके. कार्यशाला में ये भी बताया गया कि किट्स की मदद से नशे के बारे में पता लगाकर आप दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं. इस किट से कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने में आसानी होगी.

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टेस्ट किट की दी गई जानकारी

राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के संयुक्त संचालक डॉ. एच.एस. भावरा एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. संदीप कुमार वैष्णव द्वारा डीडी किट एवं प्रीकर्सर डिटेक्शन किट के उपयोग का लाइव डेमो दिया गया है. ये बताया गया कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है. ताकि ड्रग का परीक्षण सही तरीके से किया जा सके. प्रशिक्षण कार्यशाला में एन्टीनारकोटिक्स टॉस्कफोर्स के नोडल अधिकारी एवं विवेचनाधिकारी सहित कुल 160 प्रतिभागियों ने भाग लिया. इस अवसर पर सहा. पुलिस महानिरीक्षक पूजाअग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनामिका जैन, प्रभारी नारकोटिक्स सेल अशुंमान सिंह सहित पुलिस मुख्यालय के अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे.

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