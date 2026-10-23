क्या है मुरिया दरबार जहां शामिल होंगी राष्ट्रपति, राजपरिवार सदस्य ने बताई खासियत, जानिए पूरा कार्यक्रम
जगदलपुर के लालबाग मैदान में राष्ट्रपति आमसभा को भी संबोधित करेंगी, इससे पहले दंतेश्वरी मंदिर में होगी विशेष पूजा
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 23, 2026 at 9:17 AM IST
जगदलपुर: देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अपने एक दिवसीय बस्तर प्रवास पर रहेंगी. राष्ट्रपति बस्तर दशहरे की प्रमुख रस्म मुरिया दरबार में शामिल होंगी. वहीं लालबाग मैदान में आम सभा को संबोधित करेंगे. जानिए क्या है मुरिया दरबार साथ ही राष्ट्रपति के दौरे का पूरा कार्य़क्रम-
साढ़े 11 बजे दंतेश्वरी मंदिर में पूजा करेंगी
- राष्ट्रपति भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से सुबह 11:15 बजे जगदलपुर दंतेश्वरी एयरपोर्ट पहुंचेंगी.
- 11:25 से 11:35 तक शक्तिपीठ दंतेश्वरी मंदिर में विधि-विधान से विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी.
- 11:37 से 12:25 तक सिरहसार भवन में आयोजित मुरिया दरबार में शामिल होंगी.
- 12:30 से 12:45 तक लालबाग मैदान में बस्तर दशहरा पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन
- 12:45 से 1:45 तक लालबाग में आयोजित आम सभा में शामिल होंगी.
- 1:45 से 2:45 बजे तक बस्तर के मांझी चालकी के साथ भोजन करेंगी.
- भोजन के बाद 2:55 बजे दंतेश्वरी एयरपोर्ट से आगे प्रस्थान करेंगी.
क्या है मुरिया दरबार?
मुरिया दरबार 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरे में एक प्रमुख रस्म है. इस दौरान रथ परिक्रमा के बाद मुरिया दरबार रस्म की अदायगी की जाती है. मुरिया दरबार केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन नहीं है. बल्कि बस्तर के मूलनिवासी समाज की आवाज, परंपरागत शासन व्यवस्था और जनसमस्याओं को सामने रखने की ऐतिहासिक परंपरा है.
इसकी खासियत यह है कि यहां बस्तर के विभिन्न क्षेत्रों से आए मांझी, चालकी, मेम्बर, मेम्बरीन, मुखिया और अन्य परंपरागत प्रतिनिधि अपनी बात रखते हैं, जहां जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती है. तत्काल निर्णय भी लिया जाता है. यह दरबार इसीलिए भी खास है क्योंकि इसमें न केवल क्षेत्र की समस्या सुनी गई थी. बल्कि तत्कालीन राजा को भी सजा सुनाई गई थी.
राजपरिवार के सदस्य से जानिए महत्व
बस्तर राजपरिवार सदस्य कमलचंद भंजदेव का कहना है कि मुरिया दरबार बस्तर दशहरे में काफी प्रख्यात है. यह एक ऐसा दरबार है जहां राजाओं को भी सजा सुनाई गई थी. माटी पुजारी होने के बावजूद भी उन्हें सजा का पालन करना पड़ा था. जो आज भी सदियों से उसी तरह चली आ रही है.
मुरिया दरबार में माड़िया समुदाय के लोगों ने अपनी बात रखी थी. कहा था कि महाराजा सम्पूर्ण वेशभूषा में आकर बस्तर के गरीबों के साथ बैठकर खीर खाए. जिसके बाद अपने रथ को वापस लेकर जाए. तत्कालीन महाराजा ने दरबार में सुनाई गई सजा को स्वीकार किया और उसका पालन किया.- कमलचंद भंजदेव, बस्तर राजपरिवार सदस्य
राजपरिवार सदस्य बताते हैं कि राजा नयाखानी का त्यौहार कुम्हड़ाकोट में मनाते हैं. यह भी मुरिया दरबार के कारण हुआ, जो आज भी यथावत चली आ रही है. मुरिया दरबार ना सिर्फ जनता को सुनने का दरबार है बल्कि यहां तत्काल सुनकर निर्णय भी लिया जाता है. ताकि जनता का इस दरबार के प्रति विश्वास बना रहे.