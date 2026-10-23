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क्या है मुरिया दरबार जहां शामिल होंगी राष्ट्रपति, राजपरिवार सदस्य ने बताई खासियत, जानिए पूरा कार्यक्रम

क्या है मुरिया दरबार जहां शामिल होंगी राष्ट्रपति ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जगदलपुर: देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अपने एक दिवसीय बस्तर प्रवास पर रहेंगी. राष्ट्रपति बस्तर दशहरे की प्रमुख रस्म मुरिया दरबार में शामिल होंगी. वहीं लालबाग मैदान में आम सभा को संबोधित करेंगे. जानिए क्या है मुरिया दरबार साथ ही राष्ट्रपति के दौरे का पूरा कार्य़क्रम-

क्या है मुरिया दरबार, राजपरिवार सदस्य ने बताई खासियत (ETV BHARAT CHHATTISGARH) साढ़े 11 बजे दंतेश्वरी मंदिर में पूजा करेंगी राष्ट्रपति भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से सुबह 11:15 बजे जगदलपुर दंतेश्वरी एयरपोर्ट पहुंचेंगी.

11:25 से 11:35 तक शक्तिपीठ दंतेश्वरी मंदिर में विधि-विधान से विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी.

11:37 से 12:25 तक सिरहसार भवन में आयोजित मुरिया दरबार में शामिल होंगी.

12:30 से 12:45 तक लालबाग मैदान में बस्तर दशहरा पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन

12:45 से 1:45 तक लालबाग में आयोजित आम सभा में शामिल होंगी.

1:45 से 2:45 बजे तक बस्तर के मांझी चालकी के साथ भोजन करेंगी.

भोजन के बाद 2:55 बजे दंतेश्वरी एयरपोर्ट से आगे प्रस्थान करेंगी. बस्तर दशहरे की प्रमुख रस्म मुरिया दरबार (ETV BHARAT CHHATTISGARH) क्या है मुरिया दरबार? मुरिया दरबार 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरे में एक प्रमुख रस्म है. इस दौरान रथ परिक्रमा के बाद मुरिया दरबार रस्म की अदायगी की जाती है. मुरिया दरबार केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन नहीं है. बल्कि बस्तर के मूलनिवासी समाज की आवाज, परंपरागत शासन व्यवस्था और जनसमस्याओं को सामने रखने की ऐतिहासिक परंपरा है.