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जानिए क्या होता है म्यूल अकाउंट, दुर्ग में कैसे हो रहा था लाखों का फर्जी लेनदेन

छावनी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रेड करते हुए आरोपियों को रंगेहाथों दबोचा.

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जानिए क्या होता है म्यूल अकाउंट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 18, 2026 at 6:52 PM IST

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दुर्ग: भिलाई नगर पुलिस ने एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है. पकड़े गए लोगों ने बताया कि वो साइबर फ्रॉड करने का काम करते हैं. इसके साथ ही क्रिकेट पर सट्टा भी लगवाते हैं. भिलाई नगर सीएसपी का कहना है कि म्यूल अकाउंट के जरिए पकड़े गए लोग पैसों का लाखों में लेनदेन भी कर रहे थे. पुलिस अब उनके तमाम नेटवर्क को खंगालने का काम कर रही है. छावनी पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने कई खुलासे भी किए हैं.

दुर्ग में हो रहा था लाखों का फर्जी लेनदेन

दरअसल, भिलाई नगर कैंप इलाके में पुलिस को मुखबिर के जरिए सक्रिय साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों का पता चला था. मुखबिर ने बताया कि आरोपी गैंग लोगों को झांसा देकर दूसरे के खातों का इस्तेमाल रकम की हेराफेरी के लिए कर रहा है. रेड के दौरान पुलिस ने पकड़े गए लोगों के पास से कई बैंक पासबुक और एटीमए कार्ड बरामद किए हैं.

जानिए क्या होता है म्यूल अकाउंट (ETV Bharat)

मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई

वहीं भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी आकाश जायसवाल और जावेद अख्तर इन खातों को म्युल अकांउट बनाकर साइबर ठगों और सटोरियों को मोटी रकम में बेच देते थे. सीएसपी ने कहा कि सूचना पर छावनी पुलिस ने बैकुंठ धाम आंगनबाड़ी केंद्र के पास घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया. इनके कब्जे से महाराजा बैंक के दस्तावेज और मोबाइल फोन जप्त किए गए हैं.

दो लोगों को हमने पकड़ा है. ये लोग दूसरों के खाते के जरिए फर्जीवाड़ा कर रहे थे. इन खातों से पैसों की लेनदेन हो रही थी. मुखबिर से जब हमें इनके बारे में खबर मिली तो हमने खबर की पुष्टि की और फिर इन लोगों को पकड़ा. इनको आज न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है. ये भी पता लगाया जा रहा है कि और कितने लोग इनके साथ शामिल हैं और मददगार हैं: सत्यप्रकाश तिवारी, सीएसपी भिलाई नगर

सरगना और नेटवर्क से जुड़े लोगों की तलाश तेज

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) और 319 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है. दुर्ग पुलिस अब इस गिरोह के मुख्य सरगना और बाकी कड़ियों की तलाश में जुट गई है.

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