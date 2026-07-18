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सरगुजा की बहनों ने शौक को बनाया प्रोफेशन, स्टार्टअप से सपनों को दी उड़ान

दोनों बहनों ने अपने ब्रांड का नाम "लियानबी" रखा है. सरगुजा से देश दीपक गुप्ता की रिपोर्ट.

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स्टार्टअप से सपनों को दी उड़ान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 18, 2026 at 2:49 PM IST

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सरगुजा: आर्थिक तंगी के कारण घर चलाने के लिए मजबूरी में रोजगार करने की कहानी आपने कई बार सुनी होगी. लेकिन सरगुजा की दो बहनों ने अपने शौक की वजह से बिजनेस की शुरुआत की है.

एक बहन का नाम मृगाक्षी और दूसरी का नाम मृणाली है. दोनों ने शॉप ओपन की है. उनके घर में कोई आर्थिक परेशानी नहीं है. पिता अच्छी सरकारी नौकरी करते हैं. हर सुख संसाधन उनके पास हैं. लेकिन दोनों बहनें अपनी कला को करियर में बदलने की चाह लेकर बिजनेस कर रहीं हैं.

स्टार्टअप से सपनों को दी उड़ान (ETV Bharat)

जानिए क्या है लिप्पण आर्ट

रोम की प्राचीन कला मोजेक, गुजरात के कच्छ की लोक कला लिप्पन आर्ट, हैम्पर, सहित तमाम आकर्षक प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने का सपना लेकर दोनों बहनें स्टाल लगा रहीं हैं. पिता इंजीनियर हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत है, कोई अभाव नहीं है. इसके बावजूद जब बेटियां 12 वीं पास हुई तो अपने शौक को प्रोफेशन बनाने निकल पड़ी हैं.

खाली समय में दोनों बहने घर में इस तरह की वस्तुएं बनाया करती थी. ये इनका शौक था, लेकिन अब शौक को रोजगार में बदलने का प्रयास कर रही हैं. इसकी शुरुआत के लिए दोनों ने दुकान खोली है और ना सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेच रही हैं बल्कि अपने ब्रांड को एक प्रेरणा के रूप में स्थापित करना चाहती है.

साल भर से ये काम कर रहे हैं. हाल ही में हमने ये स्टॉल शुरू किया है. हम हैंपर बनाते हैं, जो शादी और बर्थडे पार्टी में यूज होते हैं. हम फूल बनाते हैं. लिप्पन आर्ट और मोजेक भी बनाकर बेचते हैं. पापा इंजीनियर हैं. आर्थिक दिक्कत नहीं है. ये हमारी हॉबी है, जिसे हम आगे बढ़ाना चाहते हैं. हमें अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है: मृगाक्षी

ब्रांड का नाम "लियानबी" रखा

दोनों के नाम के अर्थ को मिलाकर अपने ब्रांड का नाम "लियानबी" रखा है. लियानबी एक चाइनीज नाम है. लियानाबी का अगर पूरा हिन्दी अनुवाद करें तो इसका मतलब कमल और हिरण का बच्चा होता है.

अर्निंग अच्छी हो रही है. हमें अच्छा लगता है कि जो हम बना रहे हैं, उसे लोग ले रहे हैं. हमें लोगों का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है. इस ब्रैंड का नाम लियानबी है. हम दोनों का नाम संस्कृत में है. चाइनीज में लियान का मतलब लोटस होता है. आनवी का मतलब बेबी डियर होता है. हम दोनों के नाम को कंबाइन कर हमने लियानबी नाम रखा है: मृणाली

दोस्तों रिश्तेदारों से मिला सहयोग

बड़ी बात ये है कि इन बहनों को इनके मित्रों का भी सहयोग मिल रहा है. फ्रेंड सर्किल के लोग आते जाते इनके स्टाल में रुक जाते हैं और इनका सहयोग करते है. इनके द्वारा बनाये गये प्रोडक्ट आकर्षक हैं.

पहले ये ऑनलाइन सेल करते थे, लेकिन अब स्टॉल लगा रहे हैं. अच्छी सेल हो रही है तो काफी अच्छा लग रहा है:आरोन

अंबिकापुर में हैंपर और आर्ट का बढ़ रहा कल्चर

इस तरह के हैम्पर और आर्ट आम तौर पर सरगुजा जैसी जगह में नहीं मिल पाते हैं. लेकिन अब मेट्रो सिटी में मिलने वाले हैम्पर जैसी कला यहां भी उपलब्ध हो रही है.

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