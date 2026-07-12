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अलका याग्निक को हुई दुर्लभ बीमारी का हेडफोन और तेज आवाज से क्या है कनेक्शन? युवाओं के लिए खतरे की घंटी

जानिए ज्यादा देर तक ईयर फोन और ईयर बड का यूज़ करना कितना खतरनाक? क्या कहते हैं डॉक्टर्स...

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ईयरफोन और ईयरबड का लापरवाही वाला शौक यानी बहरे होने की तैयारी, युवाओं के कानों पर पड़ रहा भारी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 5:01 PM IST

10 Min Read
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मेरठ: अपनी सुरीली आवाज से लोगों के दिलों पर राज करने वाली अलका याग्निक एक न्यूरो-बीमारी 'सेंसरीन्यूरल हियरिंग लॉस' (Sensorineural Hearing Loss) से जूझ रहीं हैं. हाल ही में उन्होंने अपने एक इंटव्यू में लोगों को ज्यादा तेज आवाज में कुछ भी सुनने के प्रति सचेत किया. दरअसल युवाओं में ईयरबड्स और ईयर फोन लगाकर तेज़ आवाज में गाने सुनने का शगल बढ़ा है. ये भी इस बीमारी का एक बड़ा कारण बना है. ऐसे में उनका ये शौक खतरे की घंटी है.

अगर आपको भी ईयरबड्स और ईयर फोन लगाकर बात करने का शौक है या लगातार काफी समय तक मोबाइल फोन पर बातचीत करते हैं, तो यह आपके लिए बेहद ही घातक साबित हो सकता है. आपके सुनने की शक्ति क्षीण हो सकती है, ज्यादा तेज sound में रहने पर सुनने की शक्ति धीरे-धीरे आपकी नसों को कमजोर कर सकती है. ये हम नहीं कह रहे, बल्कि Hearing Loss के मामलों की मेडिकल कॉलेज से लेकर जिला अस्पताल तक भरमार देखने को मिल रही है. खासकर युवाओं में और बच्चों में ऐसे लक्षण मिल रहे हैं. आइए डॉक्टर से जानते हैं वह क्या सावधानी बरतने को कहते हैं. पढ़िए श्वेता मिश्रा के संपादन के साथ संवाददाता श्रीपाल तेवतिया की खास रिपोर्ट...

जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर. (Video Credit; ETV Bharat)

ईटीवी भारत ने मेरठ के लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज और मेरठ के ही जिला अस्पताल में जाकर जो जानकारी हासिल की है, वे आंकड़े बेहद ही हैरान और परेशान करने वाले हैं. लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज के नाक, कान और गला विभाग में हर दिन ऐसे मरीज बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, जिन्हें तरह-तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स और युवाओं को ये समस्याएं आ रही हैं.

Hearing Loss के मरीजों का जमावड़ा: मेरठ के जिला अस्पताल में भी पिछले 3 महीने में 2000 से ज्यादा ऐसे रोगियों की उपचार के दौरान पहचान हुई है, जो कि अपने कानों की नसों की कमजोरी या सुनने की शक्ति घटने की वजह से डॉक्टर्स के पास दस्तक दे रहे हैं.

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तेज साउंड सुनने से नुकसान. (Photo Credit; ETV Bharat)

वेस्ट यूपी और उत्तराखंड से आ रहे पेशेंट: लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज में नाक कान एवं गला विभाग के विभागाध्यक्ष और सर्जन डॉक्टर विनीत कुमार शर्मा बताते हैं कि यूं तो कान से संबंधित बहुत सी बीमारियां होती हैं- जैसे कान के पर्दे में छेद होना, कान से मवाद आना आदि, लेकिन जो बदलाव बीते कुछ समय में देखने में आया है, वो ये है कि सुनने की क्षमता बहुत कम हो गई है, ऐसे मामले हर दिन मेडिकल कॉलेज में आ रहे हैं. बीते कुछ सालों में पेशेंट की प्रोफाइल बदल गई है.

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कम सुनाई देने के अन्य कारण. (Photo Credit; ETV Bharat)

पहले इस उम्र में होती थी सुनने में समस्या: डॉ. विनीत बताते हैं कि पहले देखा करते थे कि 55-60 साल या उससे अधिक की उम्र में सुनने की समस्या लोगों को हुआ करती थी, लेकिन अब तो यह समस्या कम उम्र में भी देखने में आ रही है.

अब छोटे बच्चों की भी हो रही समस्या: वर्तमान समय में तो छोटी क्लास में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों से लेकर 25-30 साल तक के वयस्कों में भी ये समस्या ज्यादा बढ़ी है. ऐसे बच्चे-किशोर या फिर नौजवान भी उपचार के लिए पहुंच रहे हैं, जिन्हें सुनाई कम दे रहा है या फिर ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है.' ये एक मुख्य बदलाव बीमारी के पैटर्न में आया है. मुख्यतः कान की नसें कमजोर हो रही हैं.

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इनसे करें परहेज. (Photo Credit; ETV Bharat)

कोविड काल के बाद बढ़ी मरीजों की संख्या: डॉक्टर का कहना है कि कोविड के बाद जो जीवन शैली में बदलाव आया है, ऑनलाइन क्लासेस का चलन शुरू हुआ है, ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग बड़े पैमाने पर हो रही हैं, ऑनलाइन कोचिंग, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर विकसित हो गया है, ऐसे में स्क्रीन के साथ जो वॉल्यूम होता है, उसका लेवल बहुत ज्यादा होता है. जो कान की नसों को प्रभावित करता है.

युवाओं में ये लत है गलत: इसी तरह ईयर बड्स और ईयर फोन लगाना सबसे ज्यादा नुकसान कानों को दे रहा है. खासतौर से युवाओं में तो ये क्रेज देखा जा रहा है कि वह तेज आवाज पर गाने सुनते हैं और ईयर बड्स लगा लेते हैं, जिससे उन्हें सबसे ज्यादा समस्या आ रही हैं.

ऑनलाइन पैटर्न में बरतें सावधानी: डॉ. विनीत कुमार शर्मा मानते हैं कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस, वर्चुअल मीटिंग और भी बहुत से काम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो रहे हैं. ऐसे में कम से कम बदलाव ये किया जा सकता है कि स्क्रीन के पास लगे सिस्टम के स्पीकर को सामान्य वॉल्यूम पर रख कर ही अपने काम को कर लिया जाए, यानी सिस्टम के स्पीकर का ही उपयोग करें. ऐसा करने से भी सुनने की क्षमता को सुरक्षित रखा जा सकता है.

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कोविड के बाद बढ़ें मरीज. (Photo Credit; ETV Bharat)

ऐसे बरतें सावधानी: डिजिटल मोड में ग्रुप क्लासेस, कोचिंग, कॉल सेंटर में एक साथ अनेकों लोग होते हैं तो वहां ज्यादा साउंड की आवश्यकता पड़ती है. ईयरबड्स लगाएं हैं तो volume न्यूनतम रखें. आजकल तो ये भी देखने में आता है कि लोग मनोरंजन के लिए टीवी देख रहे होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हेडफोन और ईयरबड्स लगाए रहते हैं.

नसें हुईं कमजोर तो नामुमकिन ठीक होना: ENT सर्जन लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज के एचओडी डॉ. विनीत कुमार शर्मा बताते हैं कि अगर एक बार कान की नसें कमजोर हो गईं और सुनने की क्षमता घट गई तो फिर कोई ऐसी दवा या कोई ऑपरेशन नहीं है, जिससे कि उसको रिकवर किया जा सके. हालांकि वह कहते हैं कि कुछ ऐसे विटामिन और दवाएं मौजूद हैं, जिससे नसों को ताकत मिलती है, लेकिन यह भी आगे होने वाली हानि की रोकथाम में ही ज्यादा सहायक हैं. हो चुके नुकसान की भरपाई नहीं होती. हियरिंग एड्स (Hearing Aids) ही लगाना पड़ेगा.

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हॉस्पिटल में बढ़ रही कान के मरीजों की संख्या (Photo Credit; ETV Bharat)

मेडिकल कॉलेजों में बढ़ी कान की बीमारी के मरीजों की संख्या: मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्ष बताते हैं कि हर दिन लगभग 250 से 300 मरीज ईएनटी की ओपीडी में आते हैं, जिनमें से 50 से 60% मरीज कान की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, हालांकि इनमें कुछ और भी समस्याएं होती हैं लेकिन सबसे ज्यादा मामले कान की नसों की कमजोरी और hearing loss के होते हैं.

कान से जुड़ीं और भी बीमारियां कर रहीं परेशान: जिला अस्पताल में 3 महीने में 6400 मरीज ओपीडी में पहुंचे हैं. हर तीसरा मरीज कान की से जुड़ी परेशानी को लेकर आया है. मेरठ के जिला अस्पताल के वरिष्ठ ईएनटी सर्जन डॉ. वीपी कौशिक बताते हैं कि जिला अस्पताल में हर दिन जो मरीज आते हैं, उनमें कान की समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में मरीज आते हैं. कान की अलग-अलग तरह की समस्या लोगों की होती है, जैसे किसी का कान बहना, किसी के कान से कम सुनाई देना या कान से सांय-सांय, या भांय-भांय की आवाजें आना जैसे मामले होते हैं. वह बताते हैं कि क्योंकि ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) और वायु प्रदूषण (Air Pollution) ये ज्यादा जिम्मेदार होता है.

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इलाज करते डॉक्टर. (Photo Credit; ETV Bharat)

ईयरफोन या ईयरबड्स बदल रहा बच्चों-युवाओं का व्यवहार: डॉ. वीपी कौशिक के मुताबिक, वे सभी को सलाह देते हैं कि ज्यादा ध्वनि और शोर शराबे का सीधा असर सेहत पर पड़ता है. ज्यादा ध्वनि में रहने पर घबराहट रहती है, सिर दर्द होने लगता है. वहीं ईयरफोन या ईयरबड्स लगाकर रखने से 'Irritability' यानी चिड़चिड़ापन या चिड़चिड़ाहट रहती है. डॉक्टर बताते हैं कि अगर 110 डेसिबल (DB) तक की वॉइस में लगातार रह रहे हैं तो इसी स्थिति में कान में गहरी चोटें लग सकती हैं या गहरा नुकसान भी हो सकता है, जिस वजह से बहरापन भी आ सकता है.

नीम-हकीम से बचें, न बनें खुद डॉक्टर: अनावश्यक कोई भी दवा या कोई भी ड्रॉप कान में डालने से बचना चाहिए. प्रायः ये देखा गया है कि लोग नीम हकीम के कहने पर या किसी के भी कहने पर कान में लहसुन, तेल आदि डालते हैं. ये पूरी तरह से गलत है. बहुत से लोग अक्सर बाजारों में घूमते रहते हैं, लोग उनसे कान की साफ-सफाई कराने लगते हैं. ऐसे लोगों को सलाह है कि इस तरह के किसी भी प्रयोग से बचना चाहिए. ये नीम-हकीम कान को दिक्क़त में डाल सकते हैं. ऐसे लोग जिन्हें कान में कुछ समस्या हो रही है तो वे ईएनटी सर्जन ENT surgeon (Ear, Nose, and Throat specialist) से ही संपर्क करें.

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इलाज करते डॉक्टर. (Photo Credit; ETV Bharat)

खुद से न करें कान साफ: कुछ लोग खुद से कान को साफ करने लग जाते हैं, ऐसे लोगों को सलाह यही है कि वे ऐसा न करें. कान में जो गंदगी होती है, वो अंदर की ओर चली जाती है. वहीं साथ ही कान के लिए जोखिम भी बना रहता है.

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सरकारी अस्पतालों में कान के मरीज रोज आ रहें (Photo Credit; ETV Bharat)

केस स्टडी में पाई गईं ये घटनाएं-

ईयरफोन और ईयरबड्स लगाकर घर की दहलीज के बाहर कदम रखने वालों को कई बार अपनी जान से हाथ धोना पड़ा. ऐसे तमाम मामले अक्सर देखने सुनने में भी आते हैं. जब किसी दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति या जान गंवाने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलती है कि वह व्यक्ति कान में ईयर फोन लगाए हुए था, अपनी ही धुन में ये भूल गया कि सड़क पर और भी वाहन चल रहे हैं. रेलवे ट्रैक पर भी काफी बार ऐसे हादसे होते रहे हैं, जब कोई युवा ईयर फोन लगाकर पटरियों से गुजरा और उसे ट्रेन की हॉर्न की आवाज नहीं आई और जान चली गई.

  1. इसी साल मेरठ के रहने वाले मोहम्मद कैफ की मौत उस वक्त हुई थी, जब वह हेडफोन लगाकर तेज साउंड में पब्जी खेल रहा था, उसका ब्लड प्रेशर 300 के पार पहुंच गया था. डॉक्टर्स के मुताबिक उसकी दिमाग की नस फट गई थी.
  2. गाजियाबाद जिले के मोदीनगर क्षेत्र में इसी साल एक 22 साल का युवक ईयरफोन लगाए हुए था और वन्दे भारत ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई. उसे ट्रेन की आवाज ही सुनाई नहीं दी थी.
  3. बीते साल मुंबई से लौटकर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म से शॉर्ट कट अपनाते हुए मेरठ के जमीर की ट्रेन की चपेट में आकर दर्दनाक मौत हुई थी, युवक जमीर ने कान में ईयरबड्स लगाए हुए था और उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि तेज रफ्तार ट्रेन उसकी ओर चली आ रही है.

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