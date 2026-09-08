UP पुलिस में छुट्टी की व्यवस्था; कितना मिलता है अवकाश, क्या अफसर कर सकते हैं इंकार? जानिए क्या हैं नियम
बस्ती में महिला कांस्टेबल की मौत के बाद छिड़ी बहस, प्रशांत मिश्रा की खास रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 8, 2026 at 9:01 PM IST|
Updated : September 8, 2026 at 9:43 PM IST
लखनऊ: पुलिस महकमे में छुट्टी न मिलने पर शिकायतों के मामले पहले भी आए हैं, लेकिन बस्ती के मामले में सभी का ध्यान इस ओर खींचा कि आखिर पुलिसकर्मियों को कितनी छुट्टी मिलती है, इनकी छुट्टी के नियम क्या हैं, और किन हालात में इनकी छुट्टी रोकी जा सकती है. बस्ती की महिला कांस्टेबल केशरी वर्मा की मौत के बाद उनके पति नागेंद्र वर्मा ने छुट्टी न मिलने को ही बड़ा कारण बताया है. कहा है कि समय पर छुट्टी न मिलने के कारण ही केशरी का इलाज नहीं हो सका. इस प्रकरण के बाद यूपी पुलिस चर्चा में है. अफसरों की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं. यूपी में पुलिसकर्मियों की छुट्टी के हिसाब-किताब पर ये खास रिपोर्ट...
क्या है मामला
केशरी वर्मा और नागेंद्र वर्मा दोनों पुलिस विभाग में सिपाही हैं. उनकी तैनाती लालगंज थाने में थी. 22 अगस्त 2026 को महिला सिपाही केशरी वर्मा छुट्टी के बाद अपने घर प्रतापगढ़ से ड्यूटी पर लौट रही थीं. अपने भाई के साथ स्टेशन जाते समय रास्ते में उनकी स्कूटी अचानक असंतुलित हो गई. हादसे में सिपाही केशरी वर्मा के सिर के पीछे गंभीर चोट लगी. परिजनों के मुताबिक, इलाज कराया गया, सिर में टांके भी लगे और सीटी स्कैन कराया गया, लेकिन जांच में कोई बड़ी समस्या नहीं आई. इसके बाद केशरी वापस लालगंज थाने पहुंच गईं. पति नागेंद्र भी उनकी देखभाल कर रहे थे. बीती रात ड्यूटी पूरी करने के बाद जब नागेंद्र लौटे तो पत्नी की हालत बेहद गंभीर मिली. आनन-फानन में केशरी को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. नागेंद्र का आरोप है कि उन्होंने छुट्टी मांगी थी, लेकिन नहीं मिली.
अफसरों ने क्या कहा
कलवारी क्षेत्राधिकारी ब्रजेश सिंह छुट्टी न देने के सवाल पर कहा कि ऐसा नहीं है. उन्होंने EL के लिए अप्लाई किया था, तो उनसे कहा गया कि आपके पास मेडिकल के सारे कागजात हैं, तो मेडिकल लीव मिलेगी, उसके लिए अप्लाई करें.
क्या हुई कार्रवाई
मामले में कार्रवाई करते हुए एसपी कार्यालय में तैनात उर्दू अनुवादक अब्बास अली और एक अन्य कॉन्स्टेबल दीपक मिश्रा को सस्पेंड कर दिया गया है. वहीं पूरे मामले की जांच डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी सीओ हर्रैया स्वर्णिमा सिंह को सौंपी गई है. फिलहाल मामले की जांच चल रही है.
छुट्टी की क्या है व्यवस्था
उत्तर प्रदेश पुलिस में छुट्टी की व्यवस्था को समझने के लिए हमने डीजीपी राजीव कृष्णा सहित पूर्व आईपीएस और डीजी पद से रिटायर अशोक कुमार धर द्विवेदी से भी बातचीत की है. पूर्व डीजी द्विवेदी के मुताबिक, पुलिस के नियमों के तहत इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पास हर साल 30 EL और 30 CL होती हैं, जिनका वे उपयोग कर सकते हैं. पुलिस फोर्स में कई बार आपात स्थिति आती है. बड़े व्यावसायिक आयोजन, कानून-व्यवस्था की स्थिति, धार्मिक आयोजन, पर्व या अन्य महत्वपूर्ण ड्यूटी हो सकती है. ऐसी स्थिति में विभाग की आवश्यकता के अनुसार अफसरों को छुट्टी से मना करने का अधिकार होता है. लेकिन किसी का मेडिकल इश्यू है या परिवार में गंभीर समस्या है तो उसे छुट्टी दी जानी चाहिए. अधिकारियों को मानवता का ध्यान रखते हुए फैसला लेना चाहिए.
छुट्टी और मंजूरी दो अलग चीजें
अशोक कुमार धर द्विवेदी बताते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के Fundamental Rules यानी सरकारी सेवा के मूल नियमों में साफ कहा गया है कि छुट्टी को कर्मचारी अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता है. Fundamental Rule 67 का सीधा मतलब है कि किसी कर्मचारी के खाते में छुट्टी बची होने के बावजूद वह अपनी पसंद की तारीख पर छुट्टी लेने का दावा नहीं कर सकता है. अगर सरकारी काम की जरूरत है तो सक्षम अधिकारी छुट्टी रोक सकता है या पहले से मंजूर छुट्टी को वापस भी ले सकता है.
दूसरे पहलू को समझें
अशोक कुमार धर द्विवेदी कहते हैं कि इसका दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है. यह नहीं है कि अधिकारी अपनी मर्जी से किसी कर्मचारी की छुट्टी जब चाहे और जितने समय के लिए चाहे रोक सकता है. छुट्टी रोकने का आधार सरकारी काम की वास्तविक जरूरत यानी public service की तात्कालिक आवश्यकता पर निर्भर करता है. यानी नियम अधिकारी को शक्ति देता है, लेकिन यह शक्ति मनमानी करने की खुली छूट नहीं है. इसे ऐसे समझिए कि पुलिसकर्मी के पास छुट्टी का अधिकार और छुट्टी लेने की प्रक्रिया है, लेकिन छुट्टी पर जाने के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति जरूरी है. पुलिस की नौकरी सामान्य दफ्तर की नौकरी नहीं है. पुलिस 24 घंटे काम करने वाला विभाग है. इसलिए यह देखना जरूरी होता है कि किसी थाने, पुलिस लाइन या यूनिट में कितने कर्मचारी ड्यूटी पर हैं और कितने लोगों को एक साथ छुट्टी दी जा सकती है.
छुट्टियां के नियम
अशोक कुमार धर द्विवेदी बताते हैं कि विभाग में IPS, PPS, इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए लागू नियम पूरी तरह एक जैसे नहीं हैं. IPS पर All India Services के नियम लागू होते हैं, जबकि राज्य पुलिस के अलग-अलग पदों के लिए उत्तर प्रदेश की सेवा नियमावलियां, Fundamental Rules, Police Regulations और समय-समय पर जारी शासनादेश हैं. सामान्य सरकारी सेवा व्यवस्था में Earned Leave यानी अर्जित अवकाश, Casual Leave यानी आकस्मिक अवकाश और Half Pay Leave यानी आधे वेतन का अवकाश जैसी व्यवस्थाएं हैं. बीमारी की स्थिति में मेडिकल आधार पर उपलब्ध अवकाश या नियमों के अनुसार Commuted Leave का इस्तेमाल किया जा सकता है. छुट्टी खत्म हो जाने के बाद भी गंभीर परिस्थितियों में नियमों के तहत Extraordinary Leave यानी असाधारण अवकाश की व्यवस्था हो सकती है.
आकस्मिक स्थिति में नियम
चिनहट SHO इंस्पेक्टर दिनेश चंद मिश्रा बताते हैं कि उन्हें साल में 30 CL और 30 EL मिलती हैं. मेडिकल इमरजेंसी में भी अवकाश का प्रावधान है. EL आगे जुड़ती रहती हैं और अधिकतम 300 दिन तक जमा हो सकती हैं. पुलिस में जिम्मेदारी के मुताबिक छुट्टी मिलती है. जरूरी काम होने पर विभाग छुट्टी देता है, लेकिन ऐसी ड्यूटी में जहां कर्मचारी की गैरमौजूदगी से जनता को परेशानी हो सकती है, वहां छुट्टी मिलने में दिक्कत हो सकती है. छुट्टी पर गए पुलिसकर्मी को आकस्मिक स्थिति में वापस ड्यूटी पर भी बुलाया जा सकता है.
जानिए Earned Leave क्या होती है?
Earned Leave को आसान भाषा में ऐसी छुट्टी समझिए जो कर्मचारी की नौकरी के दौरान उसके खाते में जमा होती रहती है. उत्तर प्रदेश के सामान्य सरकारी सेवा नियमों के अनुसार एक साल में 31 दिन Earned Leave की व्यवस्था है. इसमें 16 दिन 1 जनवरी को और 15 दिन 1 जुलाई को खाते में जुड़ते हैं. इस छुट्टी को नियमों के अनुसार आगे भी जमा किया जा सकता है. एक समय में कितनी छुट्टी ली जा सकती है और अधिकतम कितनी छुट्टी जमा हो सकती है, इसके लिए अलग नियम हैं. यहां फिर वही बात महत्वपूर्ण है कि खाते में EL होना और उस EL को किसी खास तारीख पर इस्तेमाल करने की अनुमति मिलना अलग-अलग बातें हैं.
Casual Leave
Casual Leave यानी आकस्मिक अवकाश का इस्तेमाल सामान्य तौर पर अचानक आने वाले जरूरी निजी कामों के लिए किया जाता है. यह Earned Leave की तरह खाते में जमा होने वाली छुट्टी नहीं होती और इसे अगले साल के लिए जमा नहीं किया जा सकता.
Commuted Leave
Commuted Leave को Half Pay Leave से जुड़ी छुट्टी है. नियमों के अनुसार मेडिकल सर्टिफिकेट आदि के आधार पर इसे लिया जा सकता है. इसमें जितने दिन की Commuted Leave ली जाती है, उसका दोगुना Half Pay Leave खाते से कम होता है. यानी अगर किसी कर्मचारी ने नियमों के तहत 10 दिन की Commuted Leave ली तो उसके HPL खाते से 20 दिन कम हो सकते हैं.
छुट्टियां खत्म होने पर नियम
अशोक कुमार धर द्विवेदी के मुताबिक, अगर किसी कर्मचारी की छुट्टियां खत्म हो गई हैं और वह फिर भी बीमारी या किसी दूसरी गंभीर परिस्थिति के कारण ड्यूटी नहीं कर पा रहा है तो नियमों के तहत Extraordinary Leave यानी असाधारण अवकाश की व्यवस्था भी है. यह सामान्य तौर पर बिना वेतन की छुट्टी होती है और इसकी मंजूरी संबंधित मामले तथा लागू नियमों के आधार पर सक्षम अधिकारी देता है.
IPS की छुट्टी
अशोक कुमार धर द्विवेदी बताते हैं, IPS अधिकारी All India Services के तहत होते हैं. इनके लिए All India Services (Leave) Rules, 1955 लागू होते हैं. इन नियमों के अनुसार IPS अधिकारी के खाते में सामान्य तौर पर एक साल में 30 दिन Earned Leave जुड़ती है. यह 15-15 दिन की दो किस्तों में 1 जनवरी और 1 जुलाई को क्रेडिट होती है. इस छुट्टी को नियमों के अनुसार आगे जमा किया जा सकता है और सामान्य 300 दिन तक है. IPS के लिए Half Pay Leave की भी व्यवस्था है. सामान्य तौर पर साल में 20 दिन HPL दो किस्तों में 10-10 दिन के हिसाब से मिलती है. इसके अलावा Medical, Commuted Leave, Extraordinary Leave, Study Leave, Special Disability Leave, Maternity Leave और अन्य छुट्टियों के भी प्रावधान हैं. हालांकि IPS के लिए भी विभाग में छुट्टी लेने का सिद्धांत वही है कि अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता.
PPS के लिए नियम
PPS के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा नियमावली 2016 अलग से उपलब्ध है. उनकी छुट्टी राज्य सरकार के लागू सेवा व अवकाश नियमों और संबंधित विभागीय आदेशों के तहत तय होती है.
इंस्पेक्टर और दरोगा की छुट्टी
इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर के लिए भी उत्तर प्रदेश में अलग सेवा नियमावली है. उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा नियमावली के तहत उनकी सेवा व अवकाश की व्यवस्था चलती है. इन अधिकारियों के लिए भी छुट्टी के आवेदन और उसकी मंजूरी की प्रक्रिया होती है. खाते में छुट्टी होने का मतलब यह नहीं है कि इंस्पेक्टर या दरोगा बिना मंजूरी ड्यूटी से अनुपस्थित हो सकता है. छुट्टी का आवेदन, सक्षम अधिकारी की अनुमति, उस समय की पुलिस व्यवस्था और उपलब्ध स्टाफ जैसे पहलू महत्वपूर्ण होते हैं.
कांस्टेबल-हेड कांस्टेबल के लिए व्यवस्था
कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2015 यथा संशोधित और 2017 संशोधन उपलब्ध है. चिनहट SHO इंस्पेक्टर दिनेश चंद मिश्रा बताते हैं कि कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को भी साल में 30 CL और 30 EL मिलती हैं. मेडिकल इमरजेंसी में भी अवकाश का प्रावधान है. EL आगे जुड़ती रहती हैं और अधिकतम 300 दिन तक जमा हो सकती है.
छुट्टी की मंजूरी
अशोक द्विवेदी बताते हैं कि इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों की छुट्टी जिले में एसपी व एसएसपी और कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नर मंजूर करते हैं. वहीं कॉन्स्टेबल को तीन दिन तक की छुट्टी देने का अधिकार इंस्पेक्टर के पास होता है. सात दिन तक की छुट्टी के लिए डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी और लंबी छुट्टी के लिए जिले के कप्तान से अनुमति लेनी होती है. बताया कि जिले में तैनात आईपीएस अधिकारियों को डीआईजी रैंक के अधिकारी से छुट्टी लेनी होती है. Police Regulations के Para 1-A के तहत क्षेत्र के Gazetted Officers को Casual Leave स्वीकृत करने की शक्ति Additional Inspector General of Police को है.
बीमारी में व्यवस्था
बीमारी की स्थिति सामान्य छुट्टी से अलग होती है. अशोक कुमार धर द्विवेदी के मुताबिक, अगर कोई कर्मचारी कहता है कि वह गंभीर रूप से बीमार है तो केवल यह देखना पर्याप्त नहीं है कि उसके पास EL बची है या नहीं. यह देखना होगा कि बीमारी कितनी गंभीर है, डॉक्टर ने क्या सलाह दी है, मेडिकल सर्टिफिकेट है या नहीं, आवेदन कब दिया गया, किस अधिकारी को दिया गया और उस पर क्या कार्रवाई हुई? अगर कर्मचारी को अस्पताल जाना जरूरी है या डॉक्टर ने आराम की सलाह दी है तो अधिकारी को पूरे मामले को मानवीय दृष्टि से भी देखना चाहिए.
डीजीपी का कहना
इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कष्णा कहते हैं कि मामले की गंभीरता को देखते हुए डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी को जांच सौंपी गई है और दो कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है. डीजीपी ने कहा कि पुलिस विभाग एक व्यवस्था है और विभाग पुलिस वेलफेयर के लिए भी काम करता है. कर्मचारियों को किसी तरह की समस्या न हो, उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाता है. उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
महिला पुलिसकर्मियों के लिए मातृत्व अवकाश के नियम
महिला पुलिसकर्मियों के मामले में मातृत्व यानी प्रसूति अवकाश भी महत्वपूर्ण है. उत्तर प्रदेश शासन के वित्त विभाग के 8 दिसंबर 2008 के कार्यालय ज्ञापन में महिला सरकारी सेवकों के लिए प्रसूति अवकाश को 135 दिन से बढ़ाकर अधिकतम 180 दिन किया गया था. यह अवकाश पूरे वेतन के साथ दिया जाता है और उस आदेश में सामान्य तौर पर पूरे सेवाकाल में दो बार प्रसूति अवकाश की व्यवस्था है. यूपी पुलिस की कल्याण पुस्तिका में भी महिला सरकारी सेवकों के लिए 180 दिन तक के प्रसूति अवकाश और पूरे सेवाकाल में दो बार की व्यवस्था दर्ज है.
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