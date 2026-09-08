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UP पुलिस में छुट्टी की व्यवस्था; कितना मिलता है अवकाश, क्या अफसर कर सकते हैं इंकार? जानिए क्या हैं नियम

लखनऊ: पुलिस महकमे में छुट्टी न मिलने पर शिकायतों के मामले पहले भी आए हैं, लेकिन बस्ती के मामले में सभी का ध्यान इस ओर खींचा कि आखिर पुलिसकर्मियों को कितनी छुट्टी मिलती है, इनकी छुट्टी के नियम क्या हैं, और किन हालात में इनकी छुट्टी रोकी जा सकती है. बस्ती की महिला कांस्टेबल केशरी वर्मा की मौत के बाद उनके पति नागेंद्र वर्मा ने छुट्टी न मिलने को ही बड़ा कारण बताया है. कहा है कि समय पर छुट्टी न मिलने के कारण ही केशरी का इलाज नहीं हो सका. इस प्रकरण के बाद यूपी पुलिस चर्चा में है. अफसरों की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं. यूपी में पुलिसकर्मियों की छुट्टी के हिसाब-किताब पर ये खास रिपोर्ट...

संवाददाता प्रशांत मिश्रा की खास रिपोर्ट (Video Credit; ETV Bharat)

क्या है मामला

केशरी वर्मा और नागेंद्र वर्मा दोनों पुलिस विभाग में सिपाही हैं. उनकी तैनाती लालगंज थाने में थी. 22 अगस्त 2026 को महिला सिपाही केशरी वर्मा छुट्टी के बाद अपने घर प्रतापगढ़ से ड्यूटी पर लौट रही थीं. अपने भाई के साथ स्टेशन जाते समय रास्ते में उनकी स्कूटी अचानक असंतुलित हो गई. हादसे में सिपाही केशरी वर्मा के सिर के पीछे गंभीर चोट लगी. परिजनों के मुताबिक, इलाज कराया गया, सिर में टांके भी लगे और सीटी स्कैन कराया गया, लेकिन जांच में कोई बड़ी समस्या नहीं आई. इसके बाद केशरी वापस लालगंज थाने पहुंच गईं. पति नागेंद्र भी उनकी देखभाल कर रहे थे. बीती रात ड्यूटी पूरी करने के बाद जब नागेंद्र लौटे तो पत्नी की हालत बेहद गंभीर मिली. आनन-फानन में केशरी को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. नागेंद्र का आरोप है कि उन्होंने छुट्टी मांगी थी, लेकिन नहीं मिली.

अफसरों ने क्या कहा

कलवारी क्षेत्राधिकारी ब्रजेश सिंह छुट्टी न देने के सवाल पर कहा कि ऐसा नहीं है. उन्होंने EL के लिए अप्लाई किया था, तो उनसे कहा गया कि आपके पास मेडिकल के सारे कागजात हैं, तो मेडिकल लीव मिलेगी, उसके लिए अप्लाई करें.

बस्ती में महिला कांस्टेबल की मौत का मामला. (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या हुई कार्रवाई

मामले में कार्रवाई करते हुए एसपी कार्यालय में तैनात उर्दू अनुवादक अब्बास अली और एक अन्य कॉन्स्टेबल दीपक मिश्रा को सस्पेंड कर दिया गया है. वहीं पूरे मामले की जांच डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी सीओ हर्रैया स्वर्णिमा सिंह को सौंपी गई है. फिलहाल मामले की जांच चल रही है.

छुट्टी की क्या है व्यवस्था

उत्तर प्रदेश पुलिस में छुट्टी की व्यवस्था को समझने के लिए हमने डीजीपी राजीव कृष्णा सहित पूर्व आईपीएस और डीजी पद से रिटायर अशोक कुमार धर द्विवेदी से भी बातचीत की है. पूर्व डीजी द्विवेदी के मुताबिक, पुलिस के नियमों के तहत इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पास हर साल 30 EL और 30 CL होती हैं, जिनका वे उपयोग कर सकते हैं. पुलिस फोर्स में कई बार आपात स्थिति आती है. बड़े व्यावसायिक आयोजन, कानून-व्यवस्था की स्थिति, धार्मिक आयोजन, पर्व या अन्य महत्वपूर्ण ड्यूटी हो सकती है. ऐसी स्थिति में विभाग की आवश्यकता के अनुसार अफसरों को छुट्टी से मना करने का अधिकार होता है. लेकिन किसी का मेडिकल इश्यू है या परिवार में गंभीर समस्या है तो उसे छुट्टी दी जानी चाहिए. अधिकारियों को मानवता का ध्यान रखते हुए फैसला लेना चाहिए.

छुट्टी और मंजूरी दो अलग चीजें

अशोक कुमार धर द्विवेदी बताते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के Fundamental Rules यानी सरकारी सेवा के मूल नियमों में साफ कहा गया है कि छुट्टी को कर्मचारी अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता है. Fundamental Rule 67 का सीधा मतलब है कि किसी कर्मचारी के खाते में छुट्टी बची होने के बावजूद वह अपनी पसंद की तारीख पर छुट्टी लेने का दावा नहीं कर सकता है. अगर सरकारी काम की जरूरत है तो सक्षम अधिकारी छुट्टी रोक सकता है या पहले से मंजूर छुट्टी को वापस भी ले सकता है.

दूसरे पहलू को समझें

अशोक कुमार धर द्विवेदी कहते हैं कि इसका दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है. यह नहीं है कि अधिकारी अपनी मर्जी से किसी कर्मचारी की छुट्टी जब चाहे और जितने समय के लिए चाहे रोक सकता है. छुट्टी रोकने का आधार सरकारी काम की वास्तविक जरूरत यानी public service की तात्कालिक आवश्यकता पर निर्भर करता है. यानी नियम अधिकारी को शक्ति देता है, लेकिन यह शक्ति मनमानी करने की खुली छूट नहीं है. इसे ऐसे समझिए कि पुलिसकर्मी के पास छुट्टी का अधिकार और छुट्टी लेने की प्रक्रिया है, लेकिन छुट्टी पर जाने के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति जरूरी है. पुलिस की नौकरी सामान्य दफ्तर की नौकरी नहीं है. पुलिस 24 घंटे काम करने वाला विभाग है. इसलिए यह देखना जरूरी होता है कि किसी थाने, पुलिस लाइन या यूनिट में कितने कर्मचारी ड्यूटी पर हैं और कितने लोगों को एक साथ छुट्टी दी जा सकती है.

छुट्टियां के नियम

अशोक कुमार धर द्विवेदी बताते हैं कि विभाग में IPS, PPS, इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए लागू नियम पूरी तरह एक जैसे नहीं हैं. IPS पर All India Services के नियम लागू होते हैं, जबकि राज्य पुलिस के अलग-अलग पदों के लिए उत्तर प्रदेश की सेवा नियमावलियां, Fundamental Rules, Police Regulations और समय-समय पर जारी शासनादेश हैं. सामान्य सरकारी सेवा व्यवस्था में Earned Leave यानी अर्जित अवकाश, Casual Leave यानी आकस्मिक अवकाश और Half Pay Leave यानी आधे वेतन का अवकाश जैसी व्यवस्थाएं हैं. बीमारी की स्थिति में मेडिकल आधार पर उपलब्ध अवकाश या नियमों के अनुसार Commuted Leave का इस्तेमाल किया जा सकता है. छुट्टी खत्म हो जाने के बाद भी गंभीर परिस्थितियों में नियमों के तहत Extraordinary Leave यानी असाधारण अवकाश की व्यवस्था हो सकती है.

आकस्मिक स्थिति में नियम

चिनहट SHO इंस्पेक्टर दिनेश चंद मिश्रा बताते हैं कि उन्हें साल में 30 CL और 30 EL मिलती हैं. मेडिकल इमरजेंसी में भी अवकाश का प्रावधान है. EL आगे जुड़ती रहती हैं और अधिकतम 300 दिन तक जमा हो सकती हैं. पुलिस में जिम्मेदारी के मुताबिक छुट्टी मिलती है. जरूरी काम होने पर विभाग छुट्टी देता है, लेकिन ऐसी ड्यूटी में जहां कर्मचारी की गैरमौजूदगी से जनता को परेशानी हो सकती है, वहां छुट्टी मिलने में दिक्कत हो सकती है. छुट्टी पर गए पुलिसकर्मी को आकस्मिक स्थिति में वापस ड्यूटी पर भी बुलाया जा सकता है.

जानिए Earned Leave क्या होती है?

Earned Leave को आसान भाषा में ऐसी छुट्टी समझिए जो कर्मचारी की नौकरी के दौरान उसके खाते में जमा होती रहती है. उत्तर प्रदेश के सामान्य सरकारी सेवा नियमों के अनुसार एक साल में 31 दिन Earned Leave की व्यवस्था है. इसमें 16 दिन 1 जनवरी को और 15 दिन 1 जुलाई को खाते में जुड़ते हैं. इस छुट्टी को नियमों के अनुसार आगे भी जमा किया जा सकता है. एक समय में कितनी छुट्टी ली जा सकती है और अधिकतम कितनी छुट्टी जमा हो सकती है, इसके लिए अलग नियम हैं. यहां फिर वही बात महत्वपूर्ण है कि खाते में EL होना और उस EL को किसी खास तारीख पर इस्तेमाल करने की अनुमति मिलना अलग-अलग बातें हैं.