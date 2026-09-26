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क्या है कोरबा का PPP मॉडल, कैसे मिलेगी स्वच्छता में जिले को नई पहचान, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार

इस नए सिस्टम के लागू होने के बाद ठेकेदारी वाली सफाई व्यवस्था का पूरी तरह से समापन हो जाएगा. राजकुमार शाह की रिपोर्ट.

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क्या है कोरबा का PPP मॉडल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 26, 2026 at 2:07 PM IST

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कोरबा: शहर में स्वच्छता और कचरा प्रबंधन व्यवस्था को पूरी तरह आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है. आने वाले समय में कोरबा में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल के तहत 'इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम' (Integrated Solid Waste Management System) लागू किया जाएगा. इस संबंध में राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसे जल्द ही स्वीकृति मिलने की उम्मीद है.


​मैनुअल और ठेकेदारी प्रथा से मिलेगी मुक्ति

वर्तमान में शहर के विभिन्न वार्डों में साफ-सफाई की व्यवस्था मैनुअल और ठेकेदारी पद्धति के माध्यम से संचालित होती है. वार्डवार ठेकेदार तय किए जाते हैं जो आउटसोर्सिंग के जरिए सफाई कर्मचारियों से काम कराते हैं और जेम पोर्टल के माध्यम से विज्ञापन और वार्डों की सफाई का कार्य किया जाता है. हालांकि, कई बार कर्मचारियों की क्षमता कम होने और अनुपस्थिति जैसी शिकायतें सामने आती हैं. इन कमियों को दूर करने और पूरी व्यवस्था को पूरी तरह से आधुनिक व तकनीक-युक्त बनाने के लिए यह नई योजना लाई जा रही है.

क्या है कोरबा का PPP मॉडल (ETV Bharat)



​मशीनी से सफाई और रियल-टाइम मॉनिटिरिंग

अधिकारियों के अनुसार, नई व्यवस्था के तहत दिल्ली, चंडीगढ़ और इंदौर जैसे बड़े शहरों की तर्ज पर कोरबा में भी मशीनीकृत (Mechanized) रूप से सफाई की जाएगी. इसके लिए एक बड़ा एकीकृत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया गया है. इसमें बड़ी और संसाधन-युक्त कंपनियों को जोड़ा जाएगा, जो आधुनिक मशीनों से काम करेंगी.

Integrated Solid Waste Management System
क्या है कोरबा का PPP मॉडल (ETV Bharat)


कचरा 100% उपयोगी बनेगा

​इस नई व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि इसमें कर्मचारियों, श्रमिकों और सफाई कर्मियों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी. डीएमएफ (DMF) फंड, शासन से मिलने वाली राशि और राज्य शासन के सहयोग से इस पूरे प्लान का विज्ञापन किया जाएगा. कचरे की प्रोसेसिंग करके उसे 100% उपयोगी बनाया जाएगा, जिससे शहर को पूरी तरह स्वच्छ और सुंदर रखने में मदद मिलेगी.

Integrated Solid Waste Management System
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​शासन से स्वीकृति मिलते ही शुरू होगा कार्य

प्रशासन की ओर से इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव सचिव के पास भेज दिया गया है. वहां से प्रस्ताव के स्वीकृत होकर आते ही कोरबा नगर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से 'इंटीग्रेटेड' हो जाएगी और शहरवासियों को कचरा प्रबंधन की एक बेहतरीन व आधुनिक सौगात मिलेगी. एक जानकारी यह भी है कि सचिव द्वारा ही इस प्रस्ताव को मनाया गया था, जिसके कारण इस प्रस्ताव को जल्द ही स्वीकृति मिलने के आसार हैं. कोरबा के पास डीएमएफ है इसलिए इसे लागू करने में अधिक परेशानी नहीं आनी चाहिए. योजना का पूरा बजट लगभग 50 करोड़ है.

इस नए सिस्टम के लागू होने के बाद ठेकेदारी वाली सफाई व्यवस्था का पूरी तरह से समापन हो जाएगा. हालांकि प्रशासन को यह भी ध्यान रखना होगा कि जिस बड़ी कंपनी को काम मिलेगा, वह मनमानी न करें.

Integrated Solid Waste Management System
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स्लागू होगी इंटीग्रेटेड व्यवस्था

इस संबंध में नगर पालिका निगम कोरबा की आयुक्त आशुतोष पांडे ने बताया कि कोरबा में इंटीग्रेटेड सफाई व्यवस्था की तैयारी की जा रही है इसके लिए प्रसव शासन स्तर पर भेज दिया गया है स्वीकृति मिलते ही काम चालू कर दिया जाएगा इससे अलग-अलग ठेकेदारों से काम लेने वाली व्यवस्था से छुटकारा मिलेगा देश के बड़े महानगरों के तर्ज पर कोरबा के सफाई व्यवस्था एकीकृत प्रणाली से होगी मॉनिटर में आसानी होगी कचरे का शत प्रतिशत उपयोग किया जाएगा इससे शहर स्वच्छ बनेगा. एक साथ कई तरह के लाभ होंगे.

कितने तरह के होते हैं कचरे

गीला कचरा: सब्जी के छिलके और बचा हुआ खाना ये बायोडिग्रेडेबल होता है

सूखा कचरा: प्लास्टिक, कागज, कांच, मेटल रीसाइक्लेबल होता है

हानिकारक कचरा: बैटरी, दवाइयां, अस्पताल का कचरा

ई-वेस्ट: खराब मोबाइल, लैपटॉप, तार

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