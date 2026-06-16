किशाऊ बांध परियोजना: दिल्ली, यूपी, यूके, हरियाणा, राजस्थान को मिलेगा पानी, हिमाचल को लक्ष्मी, मोदी सरकार ने सुनी सीएम सुक्खू के मन की बात
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किशाऊ बांध परियोजना से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 8:27 PM IST
शिमला: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के मन की बात को गंभीरता से सुन लिया है. राष्ट्रीय महत्व के किशाऊ बांध प्रोजेक्ट से देश की राजधानी दिल्ली सहित अन्य राज्यों को पानी मिलेगा तो हिमाचल के हिस्से चिर-प्रतिक्षित लक्ष्मी आएगी. दरअसल, हिमाचल सरकार आठ साल से चले आ रहे एक फाइनेंशियल डेडलॉक को सुलझाने के प्रयासों में सफल हुई है.
मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित उर्जा मंत्री एमएल खट्टर व जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल सहित संबंधित पक्षों की किशाऊ बांध परियोजना को लेकर एक मीटिंग थी. इस मीटिंग में हिमाचल सरकार ने केंद्र को तर्क सहित इस बात पर सहमत किया कि परियोजना के विद्युत घटक यानी पावर कंपोनेंट पर आने वाली लागत को वे राज्य उठाएंगे, जिन्हें पानी मिलना है. हिमाचल के हिस्से इस पावर कंपोनेंट की लागत को लेकर आठ सौ करोड़ रुपए का बोझ आ रहा था.
पूर्व की हिमाचल सरकार ने इस आठ सौ करोड़ रुपए के खर्च को उठाने के लिए हामी भरी थी. अब सुक्खू सरकार ने इसे लेकर अपना पक्ष रखा और कहा कि जिन राज्यों को वाटर कंपोनेंट का लाभ मिलना है, वे पावर कंपोनेंट की लागत का वहन करें. इसे लेकर अब सैद्धांतिक सहमति हो गई है. अब नई परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश को पावर कंपोनेंट के तौर पर सौ करोड़ यूनिट बिजली मिलेगी. ये सालाना छह सौ करोड़ रुपए के बराबर है.
क्या है किशाऊ बांध परियोजना?
किशाऊ बांध 15 हजार करोड़ रुपए की परियोजना है. इससे 422 मैगावाट बिजली का उत्पादन होगा. ये परियोजना टौंस नदी पर तैयार हो रही है. परियोजना उत्तराखंड व हिमाचल की सीमा पर टौंस नदी पर बनेगी. किशाऊ बांध परियोजना से हिमाचल सहित हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी को लाभ मिलना है. दिल्ली, हरियाणा व राजस्थान आदि की सबसे बड़ी जरूरत पानी है. इस परियोजना से हिमाचल और उत्तराखंड को पचास-पचास फीसदी विद्युत उत्पादन का शेयर मिलेगा.
पानी का सबसे बड़ा लाभार्थी हरियाणा होगा
परियोजना पूरी होने पर हरियाणा को 5.71 बिलियन क्यूबिक लीटर पानी का हिस्सा मिलेगा. ये कुल पानी का 47.18 फीसदी हिस्सा होगा. इसके अलावा यूपी दूसरा सबसे बड़ा लाभार्थी होगा. यूपी को परियोजना से 3.71 बिलियन क्यूबिक पानी मिलना है. उत्तराखंड को .311 बिलियन क्यूबिक लीटर, राजस्थान को 1.119 बिलियन क्यूबिक लीटर व दिल्ली को .724 बिलियन क्यूबिक पानी का हिस्सा मिलेगा. किशाऊ बांध से कुल 1324 मिलियन क्यूबिक लीटर पानी उपलब्ध होगा. उल्लेखनीय है कि नवंबर 2025 में भी केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बैठक में भी सीएम सुक्खू ने केंद्रीय वित्त पोषण की मांग उठाई थी. इसी मांग पर अब सहमति हुई है.
उल्लेखनीय है कि किशाऊ बांध परियोजना राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है. पहले इस परियोजना की लागत दस हजार करोड़ रुपए आंकी गई थी. अब ये बढक़र 15 हजार करोड़ रुपए हो गई है. वर्ष 2018 में पूर्व की जयराम सरकार के समय तत्कालीन आईपीएच (अब जलशक्ति विभाग) के सचिव देवेश कुमार थे. देवेश कुमार अब वित्त सचिव हैं. उस समय फरवरी 2018 में केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय का कार्यभार नितिन गडकरी के पास था.
किशाऊ बांध के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये भाखड़ा बांध से भी ऊंचा होगा. बांध की ऊंचाई 236 मीटर के करीब होगी. इसके पानी से 97 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई भी हो सकेगी. इस परियोजना को 18 साल पहले यानी 2008 में राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा मिला था. टौंस महान यमुना नदी की सहायक रिवर है.
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