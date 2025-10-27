ETV Bharat / state

क्या है देव जगती, कुल्लू में हो रहा इसका आयोजन, क्या फिर से हिमाचल में आने वाली है बड़ी आपदा

विश्व कल्याण या किसी अहम मुद्दे के लिए होने वाले इस जगती को देव संसद या धर्म संसद भी कहा जाता है. जब-जब विश्व में प्राकृतिक आपदा की संभावना होती है,तब-तब कुल्लू के देवी-देवता यहां के राज परिवार के प्रमुख को जगती पूछ का आयोजन करने का आदेश देते हैं. देव समाज के इस अद्भुत आयोजन में कुल्लू घाटी के देवता और लोग पहुंचते हैं. जिला कुल्लू के नग्गर कैसल में प्राचीन काल से समस्त देवी-देवताओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहां पर देव कार्य से संबंधित प्रत्येक निर्णय लिए जाते हैं. ये ऐसी धर्म संसद है, जिसमें इंसानों के साथ-साथ देवताओं के मामले या विवाद भी निपटाए जाते हैं. स्थानीय निवासी इस संसद को जगती पट कहते हैं. जगती पट पर लिया गया निर्णय सभी देवी-देवताओं के लिए आखिरी निर्णय होता है. माना जाता है कि ये स्थान सभी देवी-देवताओं कि ओर से प्राचीन काल में स्थापित किया गया था.

स्थानीय भाषा में देव संसद को जगती के नाम से कहा जाता है और इसका आयोजन बड़ी आपदा की आशंका को देखते हुए इससे निपटने के लिए किया जाता है. जिला कुल्लू में जगती अपने आप में विशेष महत्व रखती है. स्थानीय भाषा में धर्म संसद को जगती कहते हैं. जगती का मतलब होता है पूछ. पूछ के दौरान देवताओं के प्रतिनिधियों से प्रश्न पूछे जाते हैं और देवता अपनी प्रतिनिधि के माध्यम से उसका जवाब देता है या आने वाले संकट के बारे लोगों को सचेत करते हैं और जरूरी आदेश देते हैं.

भगवान रघुनाथ के कारदार दानवेंद्र सिंह ने बताया कि 'दशहरा उत्सव के छठे दिन माता हिडिंबा ने नग्गर में बड़ी जगती बुलाने के निर्देश दिए हैं. माता ने अपने गुर के माध्यम से कहा कि आने वाले समय में देवी देवताओं को लोगों पर बड़ा संकट नजर आ रहा है और अगर मनुष्य ने अपनी जिद को नहीं छोड़ा, तो इसके उन्हें बुरे परिणाम भुगतान होंगे. जगती को कुल्लू के साथ साथ मंडी के सराज क्षेत्र, लाहौल के लोग भी मानते है. इस बार की जगती के लिए 300 देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया है. 31 अक्तूबर को जगती का आयोजन होगा'.

हाल ही में संपन्न हुए अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के छठे दिन कुल्लू की आराध्य देवी माता हिडिंबा ने राज परिवार को एक बार फिर से देव संसद या यू कहें कि जगती बुलाने के आदेश दिए थे. इसका आयोजन जिला कुल्लू की पुरातन राजधानी नग्गर के जगती पट मंदिर में किया जाएगा, जहां पर जिला कुल्लू देवी देवता अपने प्रतीक चिन्हों के साथ शामिल होंगे और देव संसद में देवी देवताओं का अगला निर्देश लोगों को दिया जाएगा.

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है. यहां आज भी देव परंपराओं को उतना ही सम्मान और महत्व दिया जाता है, जो पुरातन समय में दिया जाता था. समय का पहिया भले ही कितना भी घूम गया हो, लेकिन देव आस्था हिमाचल की मिट्टी और लोगों में आज भी रची और बसी है. देव आदेश में आज भी लोगों की आस्था है.

साहित्यकार डॉ. सूरत ठाकुर का कहना है कि 'नग्गर स्थित मंदिर में जगती पट एक शिला है. उसके बारे में मान्यता है कि मधुमक्खियों ने इसे बाहंग के पास स्थित द्राम डांग से काटकर यहां नग्गर में स्थापित किया था, जब भी देव समाज या फिर आम समाज पर कोई संकट आता है, तो देवी देवता जगती बुलाने के बारे में निर्देश जारी करते हैं. देवी देवता रथ के माध्यम से नहीं बल्कि अपने-अपने निशान जैसे संगल, घंटी या देवता का अन्य प्रतीक और गुर यानी देवता का प्रतिनिधि यहां पर भेजते हैं. सभी देवी देवताओं के गुर को यहां पर पूछा जाता है. सभी देवी देवताओं की आपसी सहमति के बाद अंतिम फैसला किया जाता है, जो की सर्वमान्य होता है. मंदिर में स्थापित अलौकिक शिला की आज भी धार्मिक रीति-रिवाजों से पूजा होती है.'

जगती पट (ETV Bharat)

जगती पट पर लिए जाते हैं फैसले

समय बीतने के साथ आज के आधुनिक दौर में जहां आदालतें, लोक, उपभोक्ता अदालतें हैं, लेकिन जगती पट का महत्व कम नहीं हुआ है. जिला कुल्लू देवी देवता कारदार संघ के अध्यक्ष दोत राम ने कहा कि 'जिला कुल्लू में देवी-देवताओं से संबंधित मामलों को लेकर नग्गर के जगती पट में फैसले लिए जाते हैं और देवी देवताओं के साथ-साथ लोग भी उनका आज तक पालन करते हैं, जहां पर ग्रामीणों में भी देवी देवताओं के प्रति आस्था है. आज भी ग्रामीण अपने विवादों को लेकर देवी देवता के पास जाते हैं और देवी देवता उनके साथ न्याय करते हैं.'

दरअसल पुराने समय में राजाओं के दौर में बहुत से फैसले ऐसे होते थे, जिसे एक देवता या आदमी निपटा नहीं सकता था, इसलिए जगती पट की स्थापना की गई थी. समय-समय पर इस स्थान पर सभी देवी-देवताओं की धर्म संसद यहां जगती पट पर लगती रहती और समाज से संबंधित कई तरह का निर्णय इस स्थान पर लिए जाते हैं, इसलिए इस स्थान को देवताओं की अदालत कहा जाता है, जोकि निरंतर कई सौ सालों से चली आ रही है.

जगती मंदिर (ETV Bharat)

पिछले कुछ सालों में हुए जगती आयोजन

कुल्लू में समय-समय पर नग्गर के जगती पट स्थान पर सभी देवी-देवताओं की धर्म संसद कई सालों से लगती आ रही है. कुल्लू में जब भीषण सूखा पड़ा था तो रघुनाथ के छड़ीबरदार महेश्वर सिंह के दादा-दादी ने जगती बुलाई थी. 16 फरवरी 1971 में जगती बुलाई गई थी, जब घाटी में महामारी फैली थी. कुल्लू में जब भीषण सूखा पड़ा था तो रघुनाथ के छड़ीबरदार महेश्वर सिंह के दादा-दादी ने जगती बुलाई थी. साल 2007 के समय में स्की विलेज से संबंधित और साल 2014 में प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से बलि प्रथा पर रोक लगाने के खिलाफ भी इस स्थान पर सभी देवी-देवताओं ने मिलकर धर्म संसद का आयोजन किया था और उसमें अहम फैसले लिए गए थे, जिसे कुल्लू के समस्त जनमानस ने माना था. वहीं, साल 2019 में भी ढालपुर मैदान की शुद्धि के लिए नग्गर में जगती का आयोजन किया गया था.

2007 में झुक गई थी सरकार

जगती पर देवता का आदेश लोगों के लिए पत्थर की लकीर होता है. कई बार सरकार को भी इस आदेश के आगे झुकना पड़ा है. जिला कुल्लू की वरिष्ठ पत्रकार शालिनी राय भारद्वाज ने बताया कि 'स्की विलेज प्रोजेक्ट को लेकर भी नग्गर में साल 2007 में जगती का आयोजन किया गया था. उस दौरान प्रदेश सरकार के कई बड़े अधिकारी भी जगती में शामिल हुए थे और देश-विदेश से मीडिया के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम को कवरेज देने के लिए पहुंचे थे. देवी देवताओं के गुर ने भी स्की विलेज का विरोध किया था और यहां आए अधिकारियों ने इस पूरे मुद्दे को सरकार के समक्ष रखा था. उस दौरान भी देवी देवताओं ने स्की विलेज प्रोजेक्ट का विरोध किया था. स्थानीय लोगों की देव आस्था को देखते हुए सरकार ने स्की विलेज प्रोजेक्ट को रद्द किया था, इसके अलावा भी यहां पर देवताओं की ओर से जो फैसले लिए जाते हैं. वो सभी लोगों के लिए सर्वमान्य होते हैं.'

जगती पट में जगती बुलाने का अधिकार हमारे ही परिवार को है. घाटी में जब भी कोई आपदा आने वाली हो तो देवी देवता मिलकर उसका निपटारा करते हैं. देवता पहले हमारे परिवार को जगती बुलाने का आदेश देता है. इसके बाद राजपरिवार जगती बुलाता है. हमारा परिवार ही देवताओं को निमंत्रण भेजता है और एक तय तारीख पर जगती बुलाई जाती है. आज भी लोगों की जगती पट पर काफी श्रद्धा है और संकट के समय लोग जगती पट में ही उससे निपटने की प्रार्थना करते हैं.-महेश्वर सिंह, छड़ीबरदार, भगवान रघुनाथ

राज परिवार भेजता है निमंत्रण

जगती के लिए सबसे पहले राज परिवार का बड़ा सदस्य यानी राजा देवताओं के गुर, पुजारी और कारदार को निमंत्रण देता है. उसके बाद तय तारीख और स्थान पर सभी देवता जगती के लिए एकत्रित होते हैं. इस दिन भगवान रघुनाथ के छड़ीबरदार (राजा) सबसे पहले भगवान की पूजा करते हैं, इसके बाद जगती में शामिल होने वाले सभी देवताओं के गुर के आगे पूछ डाली जाती है. इसके साथ ही जिस विषय पर जगती बुलाई जाती है, उस पर देवताओं की राय ली जाती है. पूछ के जरिए सभी गुर अपने देवता का आदेश बताते हैं. देवताओं के संयुक्त विचार के बाद एक फैसला सुनाया जाता है. इस जगती पट का आदेश सभी लोगों को मानना पड़ता है एवं अवहेलना करने वाले को दंड का भागी भी बनना पड़ता है.

नग्गर कैसल में जगती मंदिर (ETV Bharat)

आज भी आस्था बरकार

नग्गर के स्थानीय निवासी सुरेश आचार्य ने बताया कि 'जगती पट स्थान सभी देवी-देवताओं के साथ-साथ कुल्लू निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण पवित्र स्थान है. प्राचीन समय से कई महत्वपूर्ण फैसले इस स्थान पर लिए गए हैं. आज भी इस स्थान पर लोगों की श्रद्धा बरकरार है.'

तीन जगहों पर होती है जगती

कुल्लू में कई देवी देवता है, लेकिन कुछ ही देवताओं को जगती बुलाने की अनुमति है. जगती बुलाने के बाद उस देवता को पूछा जाता है जहां, जगती बुलाई जा रही है. जिला कुल्लू में जगती का आयोजन तीन जगहों पर होता है. भगवान रघुनाथ जी के मंदिर, नग्गर स्थित जगती पट मंदिर और ढालपुर मैदान में इसका आयोजन किया जाता है. जगती का आयोजन नग्गर स्थित जगती पट में होता है तो उसके लिए माता त्रिपुरा सुंदरी को पूछा जाता है, यदि रघुनाथ जी या ढालपुर में जगती होती हो तो भगवान रघुनाथ जी ही जगती का दिन तय करते हैं. निमंत्रण के बाद जगती में भाग लेना या न लेना देवता की मर्जी पर होता है, लेकिन इसमें नग्गर की देवी त्रिपुरा सुंदरी, कोटकंडी के पंजवीर देवता, देवता जमलू और माता हिडिंबा की मुख्य भूमिका रहती है.

ये भी पढ़ें: लोअर बाजार का नाम बदलने पर विवाद: ब्रिटिश काल से जुड़ी है इसकी पहचान की कहानी