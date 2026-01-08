ETV Bharat / state

अगर ट्रेन लेट हुई तो फ्री में  मिलेगा स्वादिष्ट भोजन, जानिए कौन-कौन सी गाड़ियों में है ये सुविधा?

फॉग सीजन में अब तक 30 हजार यात्रियों को मिल चुका है फ्री खाना.

ट्रेनों में मिलेगा स्वादिष्ट फ्री खाना
ट्रेनों में मिलेगा स्वादिष्ट फ्री खाना ((Photo Credit; ETV Bharat))
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 8, 2026 at 9:05 PM IST

|

Updated : January 8, 2026 at 9:13 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ. कोहरे में ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्रियों को कई तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. ठंड और कोहरे के कारण ट्रेनें एक दो घंटे नहीं बल्कि 12 से 17 घंटे लेट चल रही हैं. ऐसे में यात्रियों के सामने खाने को लेकर सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो रही है. हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था. जिसमें आठ घंटे ट्रेन लेट होने बावजूद खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी.

ट्रेनों में इमरजेंसी मील: आईआरसीटीसी की माने तो ट्रेनों में इमरजेंसी मील का विकल्प यात्रियों के लिए उपलब्ध होता है. ताकि ट्रेन लेट होने पर यात्रियों को खाने की समस्या न हो. इस संबंध में आईआरसीटीसी के चीफ रीजनल मैनेजर अजीत कुमार सिन्हा ने ईटीवी भारत से बताया कि राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत और तेजस एक्सप्रेस जैसी गाड़ियों में आपको पहले से ही खाना ऑप्ट करने की सुविधा मिलती है. अगर किसी यात्री ने ऑप्ट किया है और गाड़ी अपने समय से लेट हो जाती है, एक दिन की यात्रा दो दिन में कन्वर्ट हो जाती है तो रेलवे ऑन बोर्ड जर्नी के दौरान खाना कैटरिंग सर्विस के माध्यम से प्रदान करेगी.

खाने के लिए ऑप्ट ज़रूरी: जिन लोगों ने ऑप्ट नहीं किया है उन लोगों के लिए यह सुविधा होती है कि वह ऑन बोर्ड खाना खरीद कर खा सकते हैं. या जहां गाड़ी स्टेशन पर रुकी है वहां से ले सकते हैं. कई बार ऑप्ट नही करने वाले यात्री ट्रेन लेट होने पर एक्सपेक्ट करते हैं कि खाने की सुविधा प्रदान की जाएगी. लेकिन ऐसा नहीं होता है. यही लोग शिकायत करते हैं कि ट्रेन लेट होने पर उन्हें खाना नहीं मिला.

इमरजेंसी मील प्लान (Video Credit; ETV Bharat)

आईआरसीटीसी के चीफ इंजीनियर मैनेजर अजीत कुमार सिन्हा बताते हैं कि उदाहरण के तौर पर सुबह कोई गाड़ी लखनऊ से चली, दोपहर में उसे दिल्ली पहुंचना है. इस दौरान ट्रेन में सुबह का ब्रेकफास्ट और दोपहर का खाना मिलता है, लेकिन अगर वह गाड़ी रात को पहुंच रही है तो शाम को हाई टी हो सकती है या रात का जो डिनर है वह हो सकता है. यह इमरजेंसी मील के माध्यम से होता है. इमरजेंसी मील एक ऐसा शॉर्ट मील होता है जिसके माध्यम से आपके खाने की जरूरत पूरी की जा सकती है. शॉर्ट ड्यूरेशन में एक डिमांड जनरेट होती है और उसे सप्लाई किया जाता है.

रेडी टू ईट मील: वर्तमान समय में यात्रियों को रेडी टू ईट मील की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. बहुत सारी कंपनियों के रेडी टू ईट मील हैं जिसमें पराठा सब्जी होता है. चावल छोला होता है. इस तरह की चीजें रेडी टू ईट में होती हैं. सारी गाड़ियों में रेडी टू ईट मील की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है. जहां भी इमरजेंसी मील की आवश्यकता होती है वहां इमरजेंसी मील उपलब्ध कराया जा रहा है.

इमरजेंसी मील ऑप्ट यात्री ही ले सकते हैं. उनकी सर्विसेज अगर बढ़ती है तो उसका भार आईआरसीटीसी और रेलवे वहन करती है. फॉग के सीजन में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में तकरीबन 30 हजार इमरजेंसी मील अब तक दिए जा चुके हैं. जो एक तरह से फ्री मील होता है. यह सिर्फ ऑप्ट पैसेंजर के लिए होता है.

यह भी पढ़ें : रेल यात्रा सुरक्षित हो, इसके लिए रेलवे ने लिया बड़ा निर्णय, लोको पायलट के लिए अलग से पास करना होगा टेस्ट

यह भी पढ़ें : यूपी में कोहरे का कहर: ट्रेन संचालन बेपटरी, तेजस समेत कई ट्रेनें घंटों लेट, विमानों पर भी असर

Last Updated : January 8, 2026 at 9:13 PM IST

TAGGED:

IRCTC EMERGENCY MEAL PLAN
IRCTC PROVIDES READY TO EAT MEALS
IRCTC NEWS
IRCTC PROVIDES READY TO EAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.