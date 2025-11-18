ETV Bharat / state

प्लॉट या प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान, नहीं उठाना पड़ेगा भविष्य में नुकसान

मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष संजय मीना ने बताया कि जो भी प्लॉट या प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं, वह सबसे पहले पता कर लें कि कॉलोनी प्राधिकरण से स्वीकृत (approved) है या नहीं. स्वीकृत कॉलोनी के बारे में मेरठ विकास प्राधिकरण में आकर या वेबसाइट पर पता कर सकते हैं. अवैध और अनअप्रूव्ड कॉलोनी की जानकारी भी विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध रहती है. मेरठ विकास प्राधिकरण भी समय-समय पर जानकारी अपडेट करता रहता है.

मेरठः हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उनका एक सुंदर सा आशियाना हो, जहां वह खुशी-खुशी रहें. ऐसे में कई बार लोग शहरों में प्रॉपर्टी खरीदते समय धोखाधड़ी के शिकार होकर अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई गवां देते हैं. इसके बाद पुलिस और कोर्ट के चक्कर में फंसकर परेशान होते हैं.आईए जानते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले किन-किन बातों का ध्यान रखें, जिससे कोई समस्या न हो.

संजय मीना ने बताया कि जहां भी प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, वह अनअप्रूव्ड और अवैध कॉलोनी का भाग न हो. अगर वह अवैध कॉलोनी का भाग होगा तो उसका नक्शा भी पास नहीं होगा. इसके बाद जब जानकारी होगी तो प्राधिकरण की टीम भी उस पर कार्रवाई करने जाएगी. ऐसी स्थिति में कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा. संजय मीना ने बताया कि जब भी कोई नक्शा या खाका (Layout) तैयार होता है तो 20 प्रतिशत हिस्सा बंधक रखते हैं. ये इसलिए किया जाता है ताकि जो कॉलोनाइजर है वह रोड, नाली, सीवर, पार्क, एसटीपी आदि पूर्ण करने के बाद प्राधिकरण उस भूखण्ड को भी रिलीज कर देता है. ऐसे में बंधक प्लॉट न खरीदें. ऐसे बंधक प्लॉट्स की भी जानकारी मेरठ विकास प्राधिकरण से ले सकते हैं. अगर वैध कॉलोनी (approved colony) भी है तो बंधक प्लॉट के बारे में पता कर लें.एमडीए वीसी ने बताया कि प्लॉट का नक्शा जरूर अप्रूव्ड कराना चाहिए, भले ही वह रेजिडेशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल हो. नक्शा अप्रूव्ड कराने से वह वैध यानी कानूनी तरीके से नियमित हो जाए गा. नक्शा पास होने के बाद ही निर्माण कार्य करना बेहतर होता है. अगर किसी भूल वश या त्रुटिवश निर्माण कर लिया है तब भी उस प्रॉपर्टी की कंपाउंडिंग करा सकते हैं. जिससे कि भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो.आवास एवं विकास परिषद के उप आयुक्त अनिल कुमार ने बताया कि मेरठ में हाल ही में आवासीय क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिससे काफी लोगों को समस्या भी हुई है. जब भी कोई व्यक्ति अपने लिए या अपनों के लिए कोई प्रॉपर्टी खोज रहे हों तो सबसे पहले ये जान लें कि जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं वह एरिया आवासीय है या व्यावसायिक. लैंड यूज का पता कर लें. जिस तरह की प्रॉपर्टी लेनी है, उसी तरह की प्रॉपर्टी को चुनेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी.जहां प्रॉपर्टी खोज रहे हैं, वहां कितने फ्लोर की स्वीकृति है. 2025 के बिल्डिंग को लेकर नियम जो भी हैं, उनकी जानकारी भी आवास विकास परिषद की वेबसाइट से भी ले सकते हैं. आवास विकास परिषद के किसी भी नजदीकी ऑफिस में जाकर भी मालूम किया जा सकता है.

बता दें कि मेरठ के पॉश इलाके शास्त्रीनगर के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिरा दिया गया. अभी भी यहां 31 ऐसी बिल्डिंग हैं, जिनपर कार्रवाई की तलवार लटकी है. कभी इन जगहों पर प्लॉट आवास विकास परिषद ने अलॉट किये थे.

