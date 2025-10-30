ETV Bharat / state

क्या है हिमाचल का संजौली मस्जिद विवाद? एक क्लिक में जानें सब कुछ

हिमाचल में कब और कैसे शुरू हुआ संजौली मस्जिद विवाद? यहां जानिए मामले से जुड़ी पूरी टाइमलाइन.

संजौली मस्जिद विवाद
संजौली मस्जिद विवाद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 4:37 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल की राजधानी शिमला के सबसे बड़े उपनगर संजौली में प्राइम लोकेशन पर एक मस्जिद पांच मंजिलों तक बनती रही. नक्शे व मंजूरी संबंधी आरोपों को लेकर नगर निगम शिमला में रूटीन में केस चलते रहे. उधर, नगर निगम में केस चलते रहे, इधर मस्जिद कमेटी नियमों के खिलाफ निर्माण में जुटी रही. सब कुछ शांत था, सिवाय छिटपुट विरोधी स्वरों के. ये स्वर लोकल लोगों के थे कि बिना अनुमति निर्माण किया जा रहा है. फिर अगस्त 2024 में संजौली से कुछ ही दूरी पर स्थित उपनगर मल्याणा में एक झगड़ा हुआ. रात के समय स्थानीय दुकानदार के साथ कुछ मुस्लिम युवकों ने मारपीट की. बाद में स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि झगड़ा करने वाले संजौली मस्जिद में जाकर छिप गए.

लोकल लोगों ने मस्जिद के बाहर प्रदर्शन किया. डीसी-एसपी सहित नगर निगम शिमला के कमिश्नर ने पुलिस बल की मौजूदगी में गुस्साए लोगों को समझाया, लेकिन मस्जिद में अवैध निर्माण का मामला सुलग गया. हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया और सितंबर 2024 में संजौली में भारी भीड़ ने मस्जिद गिराने को लेकर नारे लगाए. देश भर का मीडिया शिमला पहुंच गया. विवाद इतना बढ़ा कि उस दौरान चल रहे विधानसभा के मानसून सेशन में कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री व स्थानीय विधायक में ठन गई. फिर शोएब जमई ने संजौली मस्जिद में पहुंचकर वीडियो जारी किया. इससे लोग और भड़क गए. विवाद बढ़ा तो मस्जिद कमेटी ने खुद ही अवैध निर्माण गिराने की पेशकश की.

नगर निगम शिमला ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामले को निपटाते हुए मस्जिद की अवैध मंजिलें गिराने के आदेश जारी किए. बाद में मामला जिला अदालत पहुंचा और अब जिला अदालत में भी वक्फ बोर्ड व मस्जिद कमेटी को कोई राहत नहीं मिली. अब मस्जिद कमेटी मामले को हाईकोर्ट ले जाने की बात कह रही है. आखिर, 97 फीसदी हिंदू आबादी वाले पहाड़ी राज्य में ये विवाद कैसे सुलगा और इसका क्या परिणाम हुआ, इसकी टाइमलाइन क्या-क्या रही, उसे आगे दर्ज किया जा रहा है.

मस्जिद मामले की टाइमलाइन

  • 2024 अगस्त की 30 तारीख को शिमला के उपनगर मल्याणा में स्थानीय कारोबारी विक्रम सिंह के साथ मारपीट
  • मारपीट के आरोप मुस्लिम युवाओं पर लगे, विक्रम सिंह को सिर में चोटें आई थी. झगड़े ने तनाव का रूप लिया.
  • थाना ढली में रिपोर्ट दर्ज. विक्रम सिंह की शिकायत थी कि 30 अगस्त की रात साढ़े आठ बजे जब वह अपना लोक मित्र केंद्र बंद करके घर जा रहा था कि रास्ते में झगड़ा हो रहा था. वहां गुलनवाज नामक लड़का अपने अन्य साथियों के साथ आया और विक्रम सिंह के साथ मारपीट की.
  • ढली थाना में शिकायत में कहा गया कि गुलनवाज और उसके साथियों ने जयपाल व राजीव शर्मा से भी मारपीट की.
  • ढली पुलिस ने छह आरोपियों की पहचान की. आरोपियों में गुलनवाज, आयु 32 साल, सारिक आयु 20 साल, सैफ अली आयु 23 साल, रोहित आयु 23 साल, रिहान आयु 17 साल व समीर आयु 17 साल शामिल थे.
  • एक आरोपी रिहान उत्तराखंड का और बाकी सभी यूपी के मुजफ्फरनगर के थे.
  • विधानसभा के मानसून सेशन में नियम-62 की चर्चा में मस्जिद विवाद आया.
  • सितंबर की 4 तारीख को कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने जिस जमीन पर मस्जिद बनी है, उसका मालिकाना हक सरकार का बताया.
  • स्थानीय विधायक हरीश जनारथा का सदन में कहना था कि मामला दूसरे विधानसभा क्षेत्र यानी कसुम्पटी का था और इसे शिमला शहरी विधानसभा में लाना गलत था.
  • अनिरुद्ध सिंह ने इस पर कहा कि संजौली में हुआ प्रदर्शन सही था.
  • विवाद बढ़ने पर एमसी कमिश्नर कोर्ट शिमला में आयुक्त भूपेंद्र अत्रि ने 7 सितंबर को मामले की सुनवाई की और मस्जिद कमेटी व वक्फ बोर्ड से सवाल किए.
  • मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर 2024 को तय की गई.
  • सितंबर की 11 तारीख को हिंदू संगठनों ने देवभूमि संघर्ष समिति के बैनर तले विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया. इससे पहले 5 सितंबर को भी हिंदू संगठनों ने शिमला के चौड़ा मैदान में प्रदर्शन किया था.
  • प्रदर्शन की पिछली रात संजौली में भारी पुलिस बल तैनात किया गया. डीसी-एसपी ने रात्रि गश्त की. स्थानीय निवासी बोले कि इतनी भारी फोर्स पहले कभी नहीं देखी.
  • इसी दिन यानी 11 सितंबर को पुलिस ने लाठीचार्ज किया. गुस्साए संगठनों ने हिमाचल बंद की कॉल दी.
  • आंदोलन की तीव्रता और हिंदू संगठनों के तेवर देखते हुए अगले दिन यानी 12 सितंबर को मस्जिद के इमाम शहजाद, मस्जिद कमेटी के मुखिया लतीफ मोहम्मद आदि एमसी कमिश्नर भूपेंद्र अत्रि से मिले और अवैध ढांचे के खुद गिराने की पेशकश की.
  • मामले में 13 सितंबर को राज्य सचिवालय में सर्वदलीय मीटिंग हुई और आपसी सौहार्द बनाए रखने पर सहमति हुई.
  • फिर एमसी कमिश्नर कोर्ट ने 5 अक्टूबर 2024 को अवैध मंजिलों को गिराने का आदेश जारी किया.
  • लोकल रेजीडेंट्स के वकील 18 अक्टूबर को हाईकोर्ट पहुंचे और 2010 से चल रहे मामले को निपटाने के लिए आदेश जारी करने का आग्रह किया.
  • फिर 21 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने एमसी कमिश्नर को 8 सप्ताह में केस निपटाने के आदेश जारी किए.
  • इसी बीच, 30 अक्टूबर 2024 को ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ने जिला अदालत में अपील दाखिल की. वहां अपील खारिज कर दी गई.
  • जिला कोर्ट ने 6 नवंबर को मस्जिद मामले में स्टे से इनकार किया.
  • एमसी कमिश्नर ने 5 मई 2025 को निचले दो फ्लोर गिराने का आदेश दिया.
  • इस पर मस्जिद कमेटी व वक्फ बोर्ड ने जिला अदालत में अपील दाखिल की.
  • आज यानी 30 अक्टूबर को जिला अदालत ने अपील खारिज कर दी.
  • अब मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट जाने की बात कह रही है.

सदन में ये कहा था मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने

मानसून सेशन में 4 सितंबर 2024 को कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा था कि संजौली में वर्ष 2010 में बिना परमिशन के मस्जिद का निर्माण शुरू किया गया. मंत्री ने कहा कि इस समय यहां 2500 वर्ग फीट गैर कानूनी निर्माण किया गया है. वर्ष 2012 में इस मामले की निगम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई. फिर भी अवैध निर्माण निरंतर जारी रहा. मंत्री ने सदन में कहा था कि यदि कोई लोकल आदमी कंस्ट्रक्शन करता है तो उसको उसी दिन तोड़ दिया जाता है. मंत्री ने कहा कि 26 जून 2013 को मामले की सुनवाई में मस्जिद को प्रस्तावित प्लान में माना गया और उसमें कमियां पाई गई. मस्जिद कमेटी ने निर्माण की फ्रेश ड्राइंग मांगी गई. मंत्री ने हैरानी जताई थी कि वर्ष 2010 से केस चल रहा है और 2019 तक चार अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो गया. प्रशासन कहां सोया था?

ग्रामीण विकास मंत्री यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे खुलासा किया कि अब तक 6357 वर्गफुट अवैध निर्माण हो गया है. मंत्री ने कहा कि इससे भी अधिक चिंता ये थी कि जो आदमी केस की सुनवाई में आ रहा था, उसके बारे में वर्ष 2023 में निगम को पता चलता है कि उसका मामले से लेना-देना ही नहीं है. क्या निगम के अफसरों ने उसके कागज चेक नहीं किए? अचानक 2023 में निगम को पता चलता है कि जिसके खिलाफ केस चल रहा है, वह तो प्रतिवादी बन ही नहीं सकता. ग्रामीण विकास मंत्री ने उस दिन सदन में सीएम से आग्रह किया कि विवादित जमीन से कब्जा हटाया जाए. ये जांच की जाए कि जमीन किसकी है? क्या वह नक्शा जमा करवाने के लिए अधिकृत है? पिछले दस साल में उन्होंने कितनी मंजिलें बनाई? काम रोकने के लिए इनका बिजली-पानी क्यों नहीं काटा गया?

ये भी पढ़ें: संजौली मस्जिद मामले में हाईकोर्ट जाएगी कमेटी, लोकल रेजीडेंट्स के वकील बोले जल्द गिराया जाए अवैध निर्माण

ये भी पढ़ें: संजौली मस्जिद मामले में वक्फ बोर्ड व मस्जिद कमेटी की अपील खारिज, जिला अदालत ने सही ठहराया MC शिमला कोर्ट का फैसला

TAGGED:

SANJAULI MOSQUE CONTROVERSY
SHIMLA MC COURT
ANIRUDH SINGH ON MASJID CONTROVERSY
संजौली मस्जिद विवाद
SHIMLA MASJID CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मौसम बदलते ही क्यों बढ़ जाती हैं बीमारियां, डॉक्टर से जानिए ये आम बीमारियों क्यों हैं अधिक खतरनाक?

हिमाचल में जख्मी हुए पहाड़, भारी बारिश ने निगल ली इतने हजार किलोमीटर सड़कें, अब मरम्मत के लिए चाहिए 3 हजार करोड़ से अधिक

पेड़ों से गिर रहा पोलन बना अस्थमा और दिल के रोगियों का दुश्मन, ऐसे करें बचाव वरना बढ़ सकती है परेशानी

GI टैग मिलने के बाद लोगों को भा रहीं लाहौली जुराब, विदेशी और बाहरी राज्यों में बढ़ी डिमांड

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.