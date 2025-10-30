ETV Bharat / state

क्या है हिमाचल का संजौली मस्जिद विवाद? एक क्लिक में जानें सब कुछ

संजौली मस्जिद विवाद ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल की राजधानी शिमला के सबसे बड़े उपनगर संजौली में प्राइम लोकेशन पर एक मस्जिद पांच मंजिलों तक बनती रही. नक्शे व मंजूरी संबंधी आरोपों को लेकर नगर निगम शिमला में रूटीन में केस चलते रहे. उधर, नगर निगम में केस चलते रहे, इधर मस्जिद कमेटी नियमों के खिलाफ निर्माण में जुटी रही. सब कुछ शांत था, सिवाय छिटपुट विरोधी स्वरों के. ये स्वर लोकल लोगों के थे कि बिना अनुमति निर्माण किया जा रहा है. फिर अगस्त 2024 में संजौली से कुछ ही दूरी पर स्थित उपनगर मल्याणा में एक झगड़ा हुआ. रात के समय स्थानीय दुकानदार के साथ कुछ मुस्लिम युवकों ने मारपीट की. बाद में स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि झगड़ा करने वाले संजौली मस्जिद में जाकर छिप गए. लोकल लोगों ने मस्जिद के बाहर प्रदर्शन किया. डीसी-एसपी सहित नगर निगम शिमला के कमिश्नर ने पुलिस बल की मौजूदगी में गुस्साए लोगों को समझाया, लेकिन मस्जिद में अवैध निर्माण का मामला सुलग गया. हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया और सितंबर 2024 में संजौली में भारी भीड़ ने मस्जिद गिराने को लेकर नारे लगाए. देश भर का मीडिया शिमला पहुंच गया. विवाद इतना बढ़ा कि उस दौरान चल रहे विधानसभा के मानसून सेशन में कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री व स्थानीय विधायक में ठन गई. फिर शोएब जमई ने संजौली मस्जिद में पहुंचकर वीडियो जारी किया. इससे लोग और भड़क गए. विवाद बढ़ा तो मस्जिद कमेटी ने खुद ही अवैध निर्माण गिराने की पेशकश की. नगर निगम शिमला ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामले को निपटाते हुए मस्जिद की अवैध मंजिलें गिराने के आदेश जारी किए. बाद में मामला जिला अदालत पहुंचा और अब जिला अदालत में भी वक्फ बोर्ड व मस्जिद कमेटी को कोई राहत नहीं मिली. अब मस्जिद कमेटी मामले को हाईकोर्ट ले जाने की बात कह रही है. आखिर, 97 फीसदी हिंदू आबादी वाले पहाड़ी राज्य में ये विवाद कैसे सुलगा और इसका क्या परिणाम हुआ, इसकी टाइमलाइन क्या-क्या रही, उसे आगे दर्ज किया जा रहा है.