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हिमाचल में आखिर कब तक चलेंगे ग्रीन, स्मार्ट और सम्मान कार्ड? हिम बस प्लस को लेकर HRTC ने लिया बड़ा फैसला

अब इसी व्यवस्था की कमी को दूर करने के लिए हिम बस प्लस कार्ड अहम विकल्प बनकर सामने आया है. इस कार्ड के जरिए महिलाओं को हिमाचल के भीतर इंटरस्टेट रूटों पर चलने वाली HRTC बसों में रियायत मिलने के साथ राज्य से बाहर संचालित निगम की बसों में भी किराए में छूट का लाभ मिलेगा. यही नहीं हिम बस प्लस कार्ड बनाने पर वॉल्वो में भी राज्य के अंदर और बाहरी राज्यों में योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को किराए में 15 प्रतिशत और 60 वर्ष से कम आयु की महिलाओं को 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी. यानी जिन महिलाओं को प्रदेश की सीमाओं से बाहर भी नियमित यात्रा करनी पड़ती है, उनके लिए हिम बस प्लस कार्ड अतिरिक्त राहत और बचत का नया माध्यम बन सकता है.

हिमाचल की महिलाओं के लिए HRTC की बसों में यात्रा करने पर अभी तक राज्य सरकार की 50 फीसदी किराया छूट केवल प्रदेश के भीतर चलने वाली साधारण बसों तक ही सीमित है. जैसे ही बस हिमाचल की सीमा पार कर दूसरे राज्य की ओर बढ़ती है या इंटरस्टेट रूट पर संचालित होती है, महिलाओं को यह विशेष छूट नहीं मिलती. ऐसे में शिमला, मंडी, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, सिरमौर या किसी भी जिले से दिल्ली, चंडीगढ़, हरिद्वार, देहरादून, अमृतसर और अन्य बाहरी राज्यों के लिए सफर करने वाली HRTC बसों में महिलाओं को पूरा किराया चुकाना पड़ता है.

हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की बसों में सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए बड़ी राहत और बचत की खबर है. अब प्रदेश के भीतर ही नहीं, बल्कि बाहरी राज्यों की यात्रा भी पहले से सस्ती होने जा रही है. HRTC एक ऐसी नई सुविधा लेकर आ रहा है, जिसके तहत साल में महज 365 रुपये खर्च कर यात्री पूरे वर्ष बस किराए में आकर्षक छूट का लाभ उठा सकेंगे. खास बात यह है कि यह छूट किसी सीमित रूट या दूरी तक नहीं, बल्कि HRTC की बस जहां तक जाएगी, वहां तक लागू रहेगी.

हिमाचल पथ परिवहन निगम के अनुसार, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी होते ही ग्रीन कार्ड, स्मार्ट कार्ड और सम्मान कार्ड का नया पंजीकरण तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा. इसके बाद एचआरटीसी की बसों में रियायती यात्रा के लिए केवल हिम बस प्लस कार्ड ही जारी किया जाएगा. हालांकि, जिन यात्रियों ने पहले से 100 रुपये शुल्क देकर ये कार्ड बनवा रखे हैं, उन्हें फिलहाल चिंता करने की जरूरत नहीं है. ऐसे सभी कार्डधारक अपने कार्ड की जारी होने की तारीख से एक वर्ष की वैधता पूरी होने तक पहले की तरह रियायती किराये का लाभ लेते रहेंगे. यानी पुराने कार्ड तुरंत निरस्त नहीं होंगे, उनकी वैध अवधि पूरी होने के बाद ही नई व्यवस्था पूरी तरह लागू होगी. इससे हजारों नियमित यात्रियों को नई प्रणाली में सहज रूप से स्थानांतरित होने का अवसर मिलेगा.

शिमला: हिमाचल में बस यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अगर आपने एचआरटीसी की बसों में रियायती किराये का लाभ लेने के लिए ग्रीन कार्ड, स्मार्ट कार्ड या सम्मान कार्ड बनवा रखा है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. प्रदेश सरकार और हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) अब वर्षों से चली आ रही इन तीनों कार्ड योजनाओं को बंद करने की तैयारी में हैं. इनके स्थान पर एक नई और आधुनिक व्यवस्था के तहत 'हिम बस प्लस कार्ड' लागू किया जाएगा, जिसके जरिए यात्रियों को रियायती यात्रा समेत कई नई सुविधाएं एक ही कार्ड पर उपलब्ध होंगी.

हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी की बसों में मुफ्त सफर करने वाले लाखों लाभार्थियों के लिए 'हिम बस प्लस कार्ड' सिर्फ एक नया ट्रैवल कार्ड नहीं, बल्कि राज्य की सीमाओं से बाहर भी रियायती यात्रा का नया जरिया बन सकता है. प्रदेश में वर्तमान में करीब 27 श्रेणियों को एचआरटीसी की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा मिल रही है और इसके हिम बस कार्ड बने हैं. तभी ये निशुल्क यात्रा की सुविधा ले पा रहे है. हालांकि, इनमें से अधिकांश कार्ड केवल हिमाचल की सीमा के भीतर ही मान्य हैं, जबकि कुछ विशेष श्रेणियों को राज्य से बाहर जाने वाली साधारण (ऑर्डिनरी) बसों में भी मुफ्त यात्रा की सुविधा प्राप्त है. ऐसे में अब जिन लाभार्थियों के मौजूदा कार्ड केवल 'विथिन द स्टेट' तक सीमित हैं और वे प्रदेश से बाहर जाने वाली एचआरटीसी बसों में किराये में छूट चाहते हैं, उन्हें हिम बस प्लस कार्ड बनवाना होगा.

HRTC बेड़े में गाड़ियां (ETV Bharat)

वहीं, जिन श्रेणियों को पहले से ही राज्य के बाहर ऑर्डिनरी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिल रही है, यदि वे एचआरटीसी की वोल्वो बसों में भी रियायती सफर करना चाहते हैं तो उनके लिए भी हिम बस प्लस कार्ड आवश्यक होगा. इस कार्ड के माध्यम से आयु वर्ग के अनुसार किराये में 5 प्रतिशत और 15 प्रतिशत तक की छूट का लाभ मिलेगा. यानी मुफ्त यात्रा की मौजूदा सुविधा के साथ अब प्रदेश से बाहर और प्रीमियम बस सेवाओं में भी रियायती सफर का नया विकल्प खुलने जा रहा है.

हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस (ETV Bharat)

अगर चाहिए लाभ तो बनाना होगा हिम बस प्लस

हिमाचल में एचआरटीसी की बसों में मुफ्त सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए अब यात्रा का नया गणित बनने जा रहा है. अब तक 27 श्रेणियों के अधिकतर पात्र यात्रियों को हिम बस कार्ड के जरिए प्रदेश के भीतर एचआरटीसी की ऑर्डिनरी बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा मिल रही है, लेकिन जैसे ही सफर की सीमा हिमाचल से बाहर जाती है, यह सुविधा समाप्त हो जाती है. ऐसे में बाहरी राज्यों की यात्रा करने वाले यात्रियों को पूरा किराया चुकाना पड़ता है. इसी जरूरत को देखते हुए एचआरटीसी अब 'हिम बस प्लस' लेकर आ रहा है, जो सिर्फ एक स्मार्ट कार्ड नहीं बल्कि नियमित यात्रियों के लिए बचत का नया माध्यम बनने वाला है.

कहां-कहां काम आएगा हिम बस प्लस कार्ड? (ETV Bharat)

हिम बस प्लस के जरिए यात्रियों को केवल किराए में आकर्षक छूट ही नहीं मिलेगी, बल्कि हर यात्रा पर कैशबैक जैसी अतिरिक्त सुविधा का लाभ भी मिलेगा. यानी जितना अधिक सफर, उतनी अधिक बचत. खास बात यह है कि यह कार्ड प्रदेश के भीतर और बाहरी राज्यों के रूटों पर भी किराए में रियायत दिलाएगा, जिससे रोजाना या बार-बार यात्रा करने वाले लोग सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे. ऐसे में जिन लोगों के पास पहले से हिम बस कार्ड है और जो राज्य से बाहर भी यात्रा करते हैं, उनके लिए हिम बस प्लस बनवाना अब एक फायदे का सौदा साबित हो सकता है.

हिमाचल की लाइफलाइन HRTC (ETV Bharat)

वोल्वो बसों में भी मिलेगी राहत

हिमाचल प्रदेश में लाखों बस यात्रियों के लिए सफर अब पहले से ज्यादा किफायती और स्मार्ट होने जा रहा है. अभी तक HRTC के हिम बस कार्ड के जरिए अधिकांश पात्र श्रेणियों के यात्री केवल प्रदेश के भीतर चलने वाली ऑर्डिनरी बसों में निशुल्क यात्रा का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन अब हिम बस प्लस कार्ड बनाने पर हिमाचल की हिमधारा और वॉल्वो जैसी प्रीमियम बस सेवाओं में सफर करते वक्त किराए में विशेष छूट और कैशबैक का लाभ मिलेगा. यानी जो यात्री आरामदायक और लंबी दूरी की बस सेवाओं का उपयोग करते हैं, उन्हें अब हर यात्रा पर सीधी बचत होगी.

हिम बस प्लस कार्ड के जरिए 60 वर्ष से कम आयु के यात्रियों को प्रदेश और बाहरी राज्यों की यात्रा करने पर हिमधारा और वॉल्वो बसों के किराए में 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को 15 प्रतिशत तक किराया रियायत का लाभ मिलेगा. इतना ही नहीं, इन बसों में यात्रा करने पर कैशबैक की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिससे हर सफर और अधिक किफायती बन जाएगा.

जेब में रहेगा एक स्मार्ट ट्रैवल वॉलेट

हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) का हिम बस प्लस कार्ड यात्रियों के लिए किसी डिजिटल पर्स से कम नहीं होगा. एक बार कार्ड बनवाने के बाद यात्री इसे Google Pay और Paytm जैसे डिजिटल माध्यमों से आसानी से रिचार्ज कर सकेंगे और नकद भुगतान की झंझट से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे. सबसे खास बात यह है कि इस कार्ड से भुगतान करने पर यात्रियों को बस किराए में 5 प्रतिशत से लेकर 15 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी. यही नहीं, हिम बस प्लस कार्ड केवल किराए में रियायत तक सीमित नहीं रहेगा. इस स्मार्ट कार्ड के जरिए यात्रा करने वाले यात्रियों को कैशबैक की सुविधा भी मिलेगी. महीने भर में किए गए सफर के आधार पर निर्धारित कैशबैक राशि माह पूरा होने पर उनके कार्ड खाते में वापस मिलेगी.

कैशबैक की सुविधा

HRTC की बसों में सफर करने वाले यात्रियों को किराए में छूट मिलने के साथ हिम बस प्लस बनाने पर कैशबैक की सुविधा भी मिलेगी. जिसके लिए परिवहन निगम प्रबंधन ने स्लैब तय किया है. इसके मुताबिक एक महीने में 1000 से 1500 रुपए की यात्रा करने पर 100 रुपए कैशबैक की सुविधा मिलेगी. इसी तरह 1501 से 2000 रुपए की यात्रा करने पर 200 रुपए, 2001 से 3000 रुपए तक की यात्रा करने पर 300 रुपए, 3001 से 4000 रुपए की यात्रा करने पर 400 रुपए, 4001 से 5000 की यात्रा करने पर 750 रुपए, 5001 से 7500 की यात्रा करने पर 1000 रुपए, 7501 से 10,000 की यात्रा करने पर 1500 रुपए और महीने में 10,000 रुपए से अधिक यात्रा करने पर 2000 रुपए की कैशबैक की सुविधा का लाभ मिलेगा.

परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि, "हिम बस प्लस कार्ड की शुरुआत सभी श्रेणियों के यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा साबित होगी. यह स्मार्ट कार्ड एचआरटीसी की विभिन्न यात्रा रियायत योजनाओं एवं कार्डों के लाभों को एक ही कार्ड में समाहित करेगा. यह कार्ड मात्र 365 रुपये के वार्षिक सदस्यता शुल्क पर उपलब्ध होगा. इस कार्ड का उपयोग दिल्ली मेट्रो और पंजाब और हरियाणा की बस सेवाओं में भी किया जा सकेगा, जिससे यात्रियों की यात्रा और अधिक सुगम एवं सुविधाजनक बनेगी."

महीने में 1.50 करोड़ लोग करते हैं सफर

छोटे से पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की जीवनरेखा कही जाने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की बसें आज भी लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे भरोसेमंद सहारा हैं. दुर्गम पहाड़ों, संकरी और घुमावदार सड़कों से लेकर दूर-दराज के गांवों तक पहुंचने वाली ये बसें परिवहन का साधन होने के साथ प्रदेश की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों की धुरी हैं. गांवों को शहरों से जोड़ने और छात्रों, कर्मचारियों, किसानों, व्यापारियों और मरीजों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में HRTC की भूमिका सबसे अहम बनी हुई है.

इसी भरोसे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि निगम की बसों में प्रतिदिन 5 लाख से अधिक यात्री सफर करते हैं. यानी हर महीने 1.50 करोड़ से ज्यादा लोग HRTC की सेवाओं का लाभ उठाते हैं. यात्रियों के इस भारी भरोसे के साथ निगम को प्रतिदिन करीब 2 करोड़ रुपये की आय भी प्राप्त होती है. कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश के हर कोने तक परिवहन सुविधा पहुंचाने वाली HRTC आज भी हिमाचल की लाइफलाइन बनकर करोड़ों किलोमीटर का सफर तय कर रही है

अब घर बैठे मोबाइल से बनेगा हिम बस प्लस कार्ड

हिमाचल प्रदेश में बस यात्रियों के लिए सफर को और अधिक स्मार्ट, डिजिटल और सुविधाजनक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठने जा रहा है. अब हिम बस प्लस कार्ड बनवाने के लिए लोगों को न तो HRTC कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे और न ही लंबी कतारों में खड़ा होना होगा. यात्री अपने मोबाइल फोन से ही कुछ आसान चरणों में ऑनलाइन आवेदन कर कार्ड बनवा सकेंगे. इसके लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) ने पूरा ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर लिया है और अब केवल सरकार की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी होने का इंतजार है. एसओपी मिलते ही प्रदेशभर में हिम बस प्लस कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

घर बैठे मोबाइल से बनेगा हिम बस प्लस कार्ड (ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार, हिम बस प्लस कार्ड की संचालन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए एसओपी संबंधी फाइल सरकार को भेज दी गई है. उम्मीद है कि इसी सप्ताह सरकार से मंजूरी मिलने के बाद एसओपी जारी हो जाएगी, जिसके तुरंत बाद पोर्टल आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा. इसके बाद प्रदेश का कोई भी पात्र यात्री अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर कार्ड प्राप्त कर सकेगा.

हिमाचल से दिल्ली मेट्रो तक बिना झंझट चलेगा हिम बस प्लस कार्ड

प्रदेश सरकार और हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की नई 'हिम बस प्लस कार्ड' योजना मल्टी-स्टेट डिजिटल ट्रैवल पास बनने जा रही है. इस कार्ड की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि इसका दायरा केवल हिमाचल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में पड़ोसी राज्यों की परिवहन सेवाओं से लेकर देश की आधुनिक शहरी परिवहन व्यवस्था तक इसका उपयोग संभव होगा. नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) तकनीक पर आधारित यह स्मार्ट कार्ड यात्रियों को एकीकृत, कैशलेस और निर्बाध यात्रा का अनुभव देगा. भविष्य में हिमाचल से पंजाब या हरियाणा की बसों में भी यात्रियों को अलग भुगतान व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ेगी और दिल्ली पहुंचने के बाद भी वही कार्ड दिल्ली मेट्रो में इस्तेमाल किया जा सकेगा. यानी एक ही कार्ड से बस और मेट्रो जैसी विभिन्न सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का लाभ मिलने का रास्ता खुल जाएगा.

अब बच्चों के लिए अलग नियम

हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की नई 'हिम बस प्लस कार्ड' योजना लागू होने से पहले ही बच्चों की यात्रा सुविधा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. कई अभिभावकों के मन में यह सवाल था कि क्या परिवार के हर बच्चे के लिए अलग से हिम बस प्लस कार्ड बनवाना होगा या फिर माता-पिता के कार्ड से ही काम चल जाएगा. अब इस संशय पर तस्वीर लगभग साफ हो गई है. योजना में बच्चों के लिए अलग-अलग श्रेणियां तय की गई हैं, जिसके आधार पर यह तय होगा कि किसे अपना अलग कार्ड बनवाना पड़ेगा और किसे नहीं. एचआरटीसी के प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार, जिन छोटे बच्चों से बस में कोई किराया नहीं लिया जाता, उनके लिए अलग हिम बस प्लस कार्ड बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी. ऐसे बच्चों को अपने माता-पिता के हिम बस प्लस कार्ड के माध्यम से ही यात्रा संबंधी सुविधाओं का लाभ मिलेगा. वहीं, जिन बच्चों से एचआरटीसी की बसों में आधा किराया लिया जाता है, उनके लिए अलग से हिम बस प्लस कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा.

हिमाचल में कुल 2916 बसें

हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) का बस बेड़ा अब तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रहा है. एक ओर निगम आज भी हजारों ऑर्डिनरी बसों के दम पर प्रदेश के दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों तक परिवहन सेवाएं पहुंचा रहा है, तो दूसरी ओर आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक बसों की बढ़ती संख्या सार्वजनिक परिवहन की नई तस्वीर पेश कर रही है. सरकार का फोकस साफ है कि यात्रियों को बेहतर, आरामदायक और प्रदूषण मुक्त सफर उपलब्ध कराया जाए. यही वजह है कि एचआरटीसी लगातार अपने पुराने बेड़े को आधुनिक तकनीक से लैस बसों से बदलने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है.

हिमाचल पथ परिवहन निगम कार्यालय (ETV Bharat)

वर्तमान में एचआरटीसी के पास कुल 2916 बसों का बेड़ा है. इनमें 2667 ऑर्डिनरी बसें सबसे बड़ी संख्या में हैं, जबकि लंबी दूरी और प्रीमियम यात्रा के लिए 89 वॉल्वो और 50 हिमधारा बसें संचालित की जा रही हैं. इसके अलावा निगम के बेड़े में पहले से 110 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल हैं, जो प्रदेश के विभिन्न रूटों पर सेवाएं दे रही हैं. हालांकि सरकार द्वारा खरीदी जा रही 297 नई इलेक्ट्रिक बसों की संख्या अभी इस कुल बेड़े में शामिल नहीं की गई है. इनमें से 150 नई इलेक्ट्रिक बसें हिमाचल को प्राप्त हो चुकी हैं और चरणबद्ध तरीके से इनके संचालन की तैयारी चल रही है. नई बसों के शामिल होने के बाद एचआरटीसी का इलेक्ट्रिक बेड़ा और अधिक मजबूत होगा तथा सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

100 रुपये में बनते हैं ये तीन कार्ड

हिमाचल में अभी बसों में रियायती सफर के लिए ग्रीन कार्ड स्मार्ट कार्ड और सम्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं. यह सभी कार्ड 100 रुपये शुल्क देकर 1 साल के लिए बनते हैं. इसमें सम्मान कार्ड केवल 60 वर्ष से अधिक आयु के सीनियर सिटीजन के लिए ही बनाया जाता है. इसमें ग्रीन कार्ड में 50 किलोमीटर तक का सफर करने पर किराए में 25 प्रतिशत की छूट मिलती है. इसी तरह से स्मार्ट कार्ड पर प्रदेश सहित बाहरी राज्यों में हिमाचल की ऑर्डिनरी बसों में सफर करने पर के10 प्रतिशत की किराए में छूट मिलती है. वहीं, सीनियर सिटीजन के लिए बनने वाले सम्मान कार्ड में प्रदेश सहित बाहरी राज्यों में सफर करने पर किराए में 30 फ़ीसदी तक की छूट दी जाती है.

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