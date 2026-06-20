क्या होती है "ग्रीष्म संक्रांति"? 21 जून को होगा साल का सबसे लंबा दिन, जानिये इससे जुड़े रोचक तथ्य
खगोलविद के मुताबिक, यह वर्ष 2026 में उत्तरी गोलार्ध का सबसे महत्वपूर्ण खगोलीय क्षणों में से एक होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 20, 2026 at 9:13 PM IST
गोरखपुर : 21 जून (कल) को भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में दिन का समय काफी लंबा होने वाला है. यह खगोलीय घटना का परिणाम होगा. वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर के खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि 21 जून 2026 की दोपहर लगभग 1 बजकर 54 मिनट (भारतीय मानक समय) पर, पृथ्वी और सूर्य की ज्यामिति एक ऐसी स्थिति में पहुंचेगी, जिसे खगोल विज्ञान में "ग्रीष्म संक्रांति" (Summer Solstice) कहा जाता है.
उन्होंने बताया कि यह वर्ष 2026 में उत्तरी गोलार्ध का सबसे महत्वपूर्ण खगोलीय क्षणों में से एक होगा. इस दिन भारत सहित उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश देशों में वर्ष का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात्रि दर्ज की जाएगी. खगोलविद के अनुसार, यह घटना किसी विशेष खगोलीय संयोग या ग्रहों की स्थिति के कारण नहीं, बल्कि पृथ्वी की धुरी के लगभग 23.5 डिग्री के झुकाव का प्रत्यक्ष परिणाम है. यही झुकाव पृथ्वी पर ऋतुओं के निर्माण का मूल कारण है. उन्होंने बताया कि जून संक्रांति के दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा (Tropic of Cancer) पर दोपहर के समय लगभग लंबवत (Zenith) पड़ती हैं, इसे ही सूर्य का कर्क रेखा पर लंबवत होना कहा जाता है.
क्या होता है "ग्रीष्म संक्रांति" के समय? : खगोलविद ने अमर पाल सिंह ने बताया कि ग्रीष्म संक्रांति वह क्षण है जब सूर्य, पृथ्वी के भूमध्य रेखीय तल के सापेक्ष अपनी अधिकतम उत्तरी स्थिति पर पहुंच जाता है. इस समय सूर्य की सीधी किरणें लगभग कर्क रेखा (23.44° उत्तर अक्षांश) पर पड़ती हैं. या कुछ यूं कहें कि खगोल वैज्ञानिक दृष्टि से यह वह क्षण होता है जब सूर्य की उत्तर दिशा की प्रत्यक्ष वार्षिक यात्रा समाप्त होकर पुनः दक्षिण की ओर बढ़ना आरम्भ करती है.
खगोलविद ने बताया कि यही कारण है कि 21 जून के बाद उत्तरी गोलार्ध में दिन धीरे-धीरे छोटे होने लगते हैं, हालांकि गर्मी का मौसम कई सप्ताह तक जारी रहता है. उन्होंने बताया कि बहुत से लोग मानते हैं कि गर्मियों में पृथ्वी, सूर्य के अधिक निकट आ जाती है, इसलिए तापमान बढ़ता है. लेकिन यह धारणा वैज्ञानिक रूप से गलत है. वास्तव में पृथ्वी जुलाई के आरम्भ में सूर्य से अपनी वार्षिक अधिकतम दूरी (Aphelion) के निकट होती है. फिर भी उत्तरी गोलार्ध में गर्मी रहती है.
खगोलविद ने बताया कि इसका कारण केवल पृथ्वी की धुरी का झुकाव है, क्योंकि 21 जून के आसपास उत्तरी ध्रुव, सूर्य की ओर सर्वाधिक झुका रहता है. परिणामस्वरूप सूर्य की किरणें अधिक सीधी पड़ती हैं. एवं दिन भर अधिक समय तक सूर्य दिखाई देता है. साथ ही प्रति इकाई क्षेत्र अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त होती है. और दिन की अवधि वर्ष में सबसे अधिक हो जाती है.
भारत में कितना लंबा होगा दिन ? : खगोलविद ने बताया कि भारत लगभग 8° उत्तर से 37° उत्तर अक्षांश तक फैला हुआ है, इसलिए ग्रीष्म संक्रांति का प्रभाव देश के विभिन्न भागों में अलग-अलग दिखाई देता है. दक्षिण भारत में दिन और रात के समय में अपेक्षाकृत कम अंतर होता है, जबकि उत्तर भारत में यह अंतर काफी बढ़ जाता है. प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर और भोपाल जैसे क्षेत्रों में दिन लगभग 13 घंटे 40 मिनट के आसपास रहेगा. दिल्ली और उससे उत्तर के क्षेत्रों में दिन लगभग 14 घंटे तक पहुंच सकता है. जितना अधिक उत्तर की ओर जाएंगे, दिन उतना ही लंबा होता जाएगा.
खगोल विज्ञान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह दिन? : खगोलविद ने बताया कि ग्रीष्म संक्रांति केवल एक कैलेंडर घटना नहीं, बल्कि पृथ्वी की गतियों को समझने की एक प्राकृतिक प्रयोगशाला है. पृथ्वी की धुरी के झुकाव का अध्ययन करने, ऋतु परिवर्तन को समझने, सौर ऊर्जा वितरण का विश्लेषण करने, जलवायु एवं मौसम विज्ञान संबंधी मॉडल विकसित करने तथा सूर्य-पृथ्वी ज्यामिति की सटीक गणनाएं करने में सहायता प्रदान करती है. इसी कारण संक्रांति का समय आधुनिक खगोल विज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है.
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से भी है संबंध है क्या? : खगोलविद ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित (International Day of Yoga) अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भी प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है. इस तिथि का चयन इसलिए किया गया क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है और अनेक सभ्यताओं में प्रकाश, ऊर्जा और संतुलन का प्रतीक माना जाता है.
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