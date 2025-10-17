ETV Bharat / state

क्या होते हैं ग्रीन पटाखे, क्या सच में बिल्कुल प्रदूषण नहीं फैलाते, कैसे करें इनकी पहचान

डॉ. संदीप चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर (केमिस्ट्री) हिमाचल प्रदेश विश्विद्यालय ने बताया कि 'ये मानना गलत है कि ग्रीन पटाखे प्रदूषण-रहित हैं. दरअसल, ये 30% तक ही कम प्रदूषण करते हैं. यानी यदि पारंपरिक पटाखे 100 यूनिट प्रदूषण फैलाते हैं, तो ग्रीन पटाखे लगभग 70 यूनिट तक करेंगे. ये प्रदूषण को समाप्त नहीं करते, बल्कि नियंत्रित करते हैं. साधारण पटाखों में बेरियम नाइट्रेट, सल्फर, एल्युमीनियम, पोटेशियम क्लोरेट, और सीसे जैसे रासायनिक पदार्थ होते हैं. ये जलने पर सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂), नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOₓ), और PM2.5 व PM10 कण छोड़ते हैं, जो फेफड़ों के लिए बेहद हानिकारक हैं. वहीं, ग्रीन पटाखों में बेरियम का उपयोग नहीं होता, ऑक्सीडाइजर के रूप में पोटेशियम नाइट्रेट या जिंक ऑक्साइड जैसे सुरक्षित विकल्प अपनाए जाते हैं और इनमें डस्ट सप्रेसेंट (Dust Suppressant) जोड़ा जाता है, ताकि जलने पर हवा में उड़ने वाले कण कम हों. इससे न केवल धुआं और ध्वनि कम होती है, बल्कि फटने के बाद की हवा भी अपेक्षाकृत साफ रहती है.'

प्रवीन चंद्र गुप्ता, सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि '2018 में जब दिल्ली और देश के कई हिस्सों में दिवाली के बाद वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर तक पहुंच गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने पारंपरिक पटाखों पर रोक लगाने और कम प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे विकसित करने का निर्देश दिया. इसके बाद CSIR-NEERI (National Environmental Engineering Research Institute) और CSIR-CEERI (Central Electronics Engineering Research Institute) ने मिलकर वैज्ञानिक रूप से ग्रीन पटाखों की नई श्रेणी विकसित की. इनका मुख्य उद्देश्य था कि प्रदूषण को 30-40% तक कम करना, साथ ही लोगों की पारंपरिक खुशियों को भी बरकरार रखना.'

शिमला: दीवाली यानि खुशियों का त्योहार हर साल दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही आसमान रोशनी से जगमगा उठता है, लेकिन इन रोशनी के पीछे जो काला धुआं हवा में घुलता है, वही अगले दिन लोगों की सांसों में उतरता है. देश के कई शहरों में दिवाली के अगले दिन वायु गुणवत्ता (AQI) गंभीर श्रेणी तक पहुंच जाती है. इसी बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने कुछ साल पहले एक नया विकल्प दिया ग्रीन पटाखे (Green Crackers), लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सच में प्रदूषण मुक्त हैं या सिर्फ नाम के ग्रीन है? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस खबर में देंगे.

हवा को रखते हैं साफ

ग्रीन पटाखों के जलने के बाद धूल और राख की मात्र कम होती है. ये बहुत कम गैसें छोड़ते हैं और ये हवा को साफ रखते हैं. डॉ. संदीप चौहान ने कहा कि 'ग्रीन पटाखे इनमें बेरियम और भारी धातुओं की जगह वैकल्पिक रासायनिक यौगिकों का प्रयोग होता है. ये जलने पर सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें बहुत कम छोड़ते हैं, जिससे हवा की गुणवत्ता में सुधार आता है. खास बात यह है कि इन पटाखों के फटने के बाद धूल और राख की मात्रा कम होती है, जिससे आंखों में जलन और सांस की तकलीफ घटती है.ग्रीन पटाखों में 'डस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स' जोड़े गए हैं जो जलने के बाद धूल को सोख लेते हैं. यह न केवल हवा को साफ रखते हैं, बल्कि ध्वनि प्रदूषण भी नियंत्रित करते हैं. जहां पारंपरिक पटाखे 160 डेसीबल तक आवाज करते हैं, वहीं ग्रीन पटाखे केवल 110–125 डेसीबल तक ही सीमित रहते हैं. यह इंसानों के साथ-साथ जानवरों और पक्षियों के लिए भी राहत की बात है.'

तकनीकी रूप से कैसे अलग हैं ये पटाखे?

पैरामीटर पारंपरिक पटाखे ग्रीन पटाखे मुख्य रासायनिक तत्व पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर एल्यूमिनियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम नियंत्रित पोटेशियम नाइट्रेट, कम सल्फर बेरियम की जगह पर्यावरण-अनुकूल तत्व ध्वनि स्तर 160-200 डेसिबल तक 110-125 डेसिबल तक धुआं/गैस उत्सर्जन भारी मात्रा में CO₂, SO₂, NO₂ 30% कम उत्सर्जन बर्निंग समय अधिक अपेक्षाकृत कम

असली ग्रीन पटाखों की पहचान कैसे करें?

हर साल बाजार में नकली ग्रीन पटाखे भी आ जाते हैं, इसलिए पहचान जरूरी है. इनकी पहचान कैसे करें ये बड़ा सवाल है. इसके बार में प्रवीन चंद्र गुप्ता ने बताया कि इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जैसे:

CSIR-NEERI का हरा लोगो देखें

असली ग्रीन पटाखे के पैकेट पर CSIR-NEERI Green Crackers का हरा लोगो छपा होता है.

QR कोड स्कैन करें

पैकेट पर मौजूद QR कोड को CSIR NEERI Green Cracker Verification App से स्कैन करें. स्कैन करने पर निर्माता का नाम, लाइसेंस नंबर और केमिकल जानकारी मिलती है. अगर जानकारी न मिले, तो पटाखा असली नहीं है.

पैकेजिंग पर लिखी जानकारी पढ़ें

पैक पर NEERI Approved, Green Cracker जैसे शब्द होने चाहिए. साथ ही निर्माण कंपनी का नाम, लाइसेंस नंबर और पता भी साफ लिखा होना चाहिए.

पर्यावरण और स्वास्थ्य पर असर

दिवाली के बाद हर साल भारत के कई शहरों में AQI (Air Quality Index) खतरनाक श्रेणी तक पहुंच जाता है. ग्रीन पटाखे इस स्थिति को सुधारने का प्रयास हैं. पारंपरिक पटाखों से PM2.5 और PM10 का स्तर औसतन 700 µg/m³ तक पहुंच जाता है. ग्रीन पटाखे इसे लगभग 350–400 µg/m³ तक सीमित कर सकते हैं. इनमें ध्वनि प्रदूषण भी 25–30 डेसीबल तक कम होता है. इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिलता है जो अस्थमा, ब्रॉन्काइटिस, या एलर्जी से पीड़ित हैं. इसके अलावा, पशु-पक्षियों और छोटे बच्चों पर भी शोर का दुष्प्रभाव घटता है.-डॉ. सुनील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर (केमिस्ट्री) हिमाचल प्रदेश विश्विद्यालय

प्रवीन चंद्र गुप्ता ने बताया कि 'हमने सभी जिलों में लाइसेंसधारी पटाखा विक्रेताओं को केवल CSIR-NEERI प्रमाणित पटाखे बेचने का आदेश दिया है. हमारा उद्देश्य दिवाली के बाद होने वाले प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित रखना है. हम जनता से भी अपील करते हैं कि वे पैकेट पर NEERI लोगो और QR कोड अवश्य जांचें. बोर्ड ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर सेफ एंड क्लीन दिवाली अभियान शुरू किया है, जिसमें स्कूली बच्चों और कॉलेज छात्रों को भी जोड़ा गया है. प्रदेश के सरकारी स्कूल में सेफ दीवाली मनाने के लिए निर्देश दिए गए है. साथ ही बच्चों से अपील की है कि सेफ दीवाली मनाएं और ग्रीन पटाखे ही जलाएं. ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री की निगरानी PESO (Petroleum and Explosives Safety Organisation) करता है. हर निर्माता को PESO से लाइसेंस लेना जरूरी है, और केवल उन्हीं को उत्पादन की अनुमति होती है जिन्हें NEERI ने सर्टिफिकेशन दिया हो.'