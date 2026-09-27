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पूर्व IAS अफसर दिव्या मित्तल का अगला प्लान क्या? सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर एक पोस्ट ने बढ़ाया सस्पेंस!

पूर्व IAS अफसर दिव्या मित्तल ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल राजनीति में कदम रखेंगी या फिर कोचिंग या विदेश में नौकरी करेंगी, इसका खुलासा वह 29 सितंबर को करेंगी. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी है.











पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने रविवार (27 सितंबर) को अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट लिखा है. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "आगे क्या करना है? मैंने पढ़ा: "बच्चे छोटे हैं. अब घर". "अच्छा पैकेज मिलेगा, वापस विदेश". "IAS पर किताब लिखी है. कोचिंग". "टिकट पक्का हो गया होगा. राजनीति". "29 सितंबर, सुबह 8:30 बजे बताऊंगी."