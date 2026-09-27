पूर्व IAS अफसर दिव्या मित्तल का अगला प्लान क्या? सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर एक पोस्ट ने बढ़ाया सस्पेंस!
2013 बैच की पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने 30 अगस्त को स्वेच्छा से प्रशासनिक सेवा से त्यागपत्र दिया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 27, 2026 at 9:10 PM IST
लखनऊ : पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल राजनीति में कदम रखेंगी या फिर कोचिंग या विदेश में नौकरी करेंगी, इसका खुलासा वह 29 सितंबर को करेंगी. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी है.
पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने रविवार (27 सितंबर) को अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट लिखा है. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "आगे क्या करना है? मैंने पढ़ा: "बच्चे छोटे हैं. अब घर". "अच्छा पैकेज मिलेगा, वापस विदेश". "IAS पर किताब लिखी है. कोचिंग". "टिकट पक्का हो गया होगा. राजनीति". "29 सितंबर, सुबह 8:30 बजे बताऊंगी."
आज मैंने 13 वर्षों की अविस्मरणीय यात्रा को अपनी इच्छा से विराम देते हुए IAS से त्यागपत्र दे दिया है।— Divya Mittal (@divyamittal_IAS) August 30, 2026
साधारण परिवेश में पलते हुए मैंने एक अच्छे, सफल जीवन का सपना देखा था। दिन-रात एक कर IIT दिल्ली और IIM बैंगलोर से पढ़ने के बाद, लंदन में नौकरी लग गयी। पर 'सब कुछ' पा लेने पर भी कुछ… pic.twitter.com/4VRXpK8nu8
बता दें कि उत्तर प्रदेश कैडर की 2013 बैच की पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने 30 अगस्त को स्वेच्छा से प्रशासनिक सेवा से त्यागपत्र दिया था. पूर्व IAS अधिकारी दिव्या मित्तल ने अपने आधिकारिक हैंडल पर लिखा था कि उनका त्यागपत्र विधिवत स्वीकार हो चुका है और अब वह भारतीय प्रशासनिक सेवा की औपचारिक जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई हैं. उन्होंने लिखा था कि इस सेवा के जरिए उन्हें जनसेवा का जो अवसर मिला, वह उनके लिए अविस्मरणीय रहेगा.
12 सितंबर को पूर्व IAS अधिकारी दिव्या मित्तल ने मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पैदल ही चलते हुए वीडियो पोस्ट किया था. लिखा था कि "मां वैष्णो देवी के अलौकिक दर्शन का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ. पोस्ट में लिखा कि "मां बिना मांगे तूने सब दिया, मैं तेरे चरणों में चढ़ाऊं क्या, बस अपना आभार चढ़ाती हूं. भर आई आंखों की अश्रुधार चढ़ाती हूं. पर आगे राह कठिन है. सद्बुद्धि देना कि समझ सकूं सही गलत का अंतर, साहस देना कि सही पथ पर चल सकूं निरंतर, मन में इतना प्रेम देना, कि कोई दुख पराया न रह पाए, और वो नजर देना, कि जिसे दुनिया ने अनदेखा किया, उसमें तुझे मुझे तेरा ही रूप नजर आए. जय माता दी.
मिर्जापुर में पानी पहुंचा कर बटोरी थीं सुर्खियां : दिव्या मित्तल की पहचान एक बेहद सक्रिय और संजीदा अफसर के तौर पर रही है. अपने 13 साल के सेवाकाल के दौरान उन्होंने बरेली में सीडीओ, गोंडा व संतकबीरनगर में बतौर जिलाधिकारी और फिर मिर्जापुर के डीएम पद पर काम किया. उनका सबसे चर्चित कार्यकाल मिर्जापुर का रहा, जहां विंध्य की पहाड़ियों पर बसे लहुरियादह गांव में आजादी के दशकों बाद पहली बार नल से पीने का पानी पहुंचा. इस परियोजना को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने दिन-रात मेहनत की थी.
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