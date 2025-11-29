ETV Bharat / state

यूपी में यह प्रोजेक्ट लाएगा उद्योगों में बहार, मिलेगा बंपर रोजगार; आगरा सहित 4 जिलों में काम ने पकड़ी रफ्तार

लघु उद्योग निगम अध्यक्ष राकेश गर्ग. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा/कानपुर: उत्तर प्रदेश में पहला 'फ्लैटेड फैक्ट्री' कॉम्प्लेक्स आगरा में बन रहा है. 125 करोड़ रुपए की लागत से 5 एकड़ में तैयार हो रहे इस प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है. यह ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा, जहां 200 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयां चल सकती हैं. एक तरह से कारोबारियों को बनी बनाई फैक्ट्री मिलेगी, जहां वह आएं और अपनी मशीनें लगाकर प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं. इसे ही 'प्लग एंड प्ले' सिस्टम कहा जा रहा है. उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष राकेश गर्ग ने बताया कि आगरा के साथ ही लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद में भी फ्लैटेड फैक्ट्री प्रोजेक्ट का काम चल रहा है. प्रदेश के दूसरे जिलों में भी इस प्रोजेक्ट के लिए संभावनाएं तलाशी जा रही हैं. इसके साथ ही उद्योग निगम प्रदेश के उद्यमियों से संपर्क में है. उद्यमियों की समस्याओं को संबंधित विभाग के अधिकारियों तक पहुंचाकर उनका समाधान भी कराया जा रहा है. क्या है प्लग एंड प्ले सिस्टम: उप्र लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष राकेश गर्ग ने बताया कि अभी उद्योग लगाने के लिए बड़े-बड़े प्लॉट की आवश्यकता होती है. इसके अलावा प्रदूषण सहित तमाम विभागों से एनओसी लेनी होती है. बिजली कनेक्शन लेने होते हैं. इस तरह के कई वजहें होती हैं, जिसकी वजह से कारोबारी नई फैक्ट्री शुरू करने से हिचकिचाते हैं. उद्यमियों की इन्हीं परेशानियों का समाधान फ्लैटेड फैक्ट्री प्रोजेक्ट के माध्य से किया जा रहा है. यहां इंडस्ट्री यूनिट्स शुरू करने के लिए किसी तरह का झंझट नहीं होगा. उद्यमी आएंगे और प्लग एंड प्ले सिस्टम से अपनी मशीनें इंस्टाल करके काम शुरू कर सकते हैं. आगरा में यूपी का पहला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का काम तेजी से चल रहा है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा के फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का वर्चुअली उद्घाटन लखनऊ से ही किया था. इस कॉम्प्लेक्स में एक ही छत के नीचे 200 से ज्यादा फैक्ट्रियां लगेंगी. लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष राकेश गर्ग से बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat) 40 हजार वर्गमीटर में कॉम्प्लेक्स: लघु उद्योग निगम अध्यक्ष राकेश गर्ग बताते हैं, कि आगरा में फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स 40 हजार वर्गमीटर जमीन पर बन रहा है. यहां ग्राउंड प्लस 3 मंजिला बिल्डिंग तैयार हो रही है. यहां उद्यमियों के लिए 200 यूनिट लगेंगीं. इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा. फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में फायर सेफ्टी के पूरे इंतजाम हैं. यहां पर तीन मेगावाट का सब स्टेशन, बारिश के पानी का संचयन करने की व्यवस्था है. पानी के कम खपत के लिए यूरीनल बन रहे हैं. इसके साथ ही सोलर एनर्जी की व्यवस्था की जा रही है. यूपी के 4 जिलों में प्रोजेक्ट: आगरा के अलावा लखनऊ, गाजियाबाद और कानपुर में फ्लैटेड फैक्ट्री बन रही है. यूपी के इन चारों जिलों में फ्लैटेड फैक्ट्री से अलग-अलग क्षेत्र में रोजगार मिलेंगे. हर जिले के युवा उद्यमियों को बढ़ावा दिया जाएगा.