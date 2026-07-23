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मक्की पर मंडराया फॉल आर्मीवर्म का खतरा, किसानों के लिए एडवाइजरी जारी

कुल्लू जिले में मक्की में बढ़ते फॉल आर्मीवर्म के खतरे के बीच कृषि विभाग ने बढ़ाई निगरानी.

Fall Armyworm Danger on Maize Crop
फॉल आर्मीवर्म के खतरे के बीच कृषि विभाग ने बढ़ाई निगरानी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 5:19 PM IST

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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में मक्की की फसल पर फॉल आर्मीवर्म का प्रकोप बढ़ने की संभावना को देखते हुए कृषि विभाग ने जिला कुल्लू में निगरानी और नियंत्रण अभियान तेज कर दिया है. कृषि विभाग कुल्लू के उपकृषि निदेशक डॉ. ऋतु गुप्ता ने बताया कि विभाग द्वारा गठित जिला स्तरीय डायग्नोस्टिक टीम प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर फसलों का निरीक्षण कर रही है और किसानों को समय रहते आवश्यक नियंत्रण उपाय अपनाने की सलाह दी जा रही है.

Fall Armyworm Danger on Maize Crop
किसानों के लिए जारी की एडवाइजरी (ETV Bharat)

फॉल आर्मीवर्म का 5-10% प्रकोप

डॉ. ऋतु गुप्ता ने बताया कि इसी क्रम में टीम ने खोखन पंचायत के मक्की के खेतों का निरीक्षण किया, जहां फसल में फॉल आर्मीवर्म का करीब 5 से 10 प्रतिशत प्रकोप पाया गया. निरीक्षण दल में जिला कृषि अधिकारी सुशील कुमार, कृषि विज्ञान केंद्र बजौरा के कीट वैज्ञानिक डॉ. रमेश लाल, कृषि विकास अधिकारी राकेश कुमार और कृषि विकास अधिकारी भुंतर मधुसूदन शर्मा शामिल रहे.

"फॉल आर्मीवर्म कीट की प्रारंभिक पहचान पत्तियों पर सुई जैसे छोटे-छोटे छेद और बाद में बनने वाले बड़े अनियमित सुराखों से होती है. इसकी सूंडियां पत्तियों की मध्यकली के अंदर रह कर तेजी से फसल को नुकसान पहुंचाती हैं." - डॉ. ऋतु गुप्ता, उपकृषि निदेशक, कृषि विभाग कुल्लू

Fall Armyworm Danger on Maize Crop
फॉल आर्मीवर्म क्या है ? (ETV Bharat GFX)

फॉल आर्मीवर्म क्या है?

फॉल आर्मीवर्म (Fall Armyworm) एक बेहद खतरनाक कीट है, जिसका वैज्ञानिक नाम Spodoptera frugiperda है. यह मुख्य रूप से मक्की की फसल को नुकसान पहुंचाता है. हालांकि यह धान, ज्वार, बाजरा, गोभी, गन्ना सहित 80 से ज्यादा फसलों पर भी हमला करता है.

"फॉल आर्मीवर्म का मादा पतंगा से साइकिल शुरू होता है, जो एक बार में पत्तियों ने नीचे 200–250 तक अंडे देती है. 3 से 5 दिनों में इन अंडों फूटने से सुंडी बनती है. यही अवस्था सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है. यह नई कोंपलों और भुट्टों को खाकर फसल को नष्ट कर देती है. फिर कुछ समय बाद इस सुंडी की चमड़ी कठोर होकर करीब 2 से 3 सप्ताह में मिट्टी में जाकर प्यूपा (Pupa) बन जाती है. प्यूपा से फिर पतंगा निकलता है और फिर दोबारा अंडे देने चक्र शुरू हो जाता है." - रामकृष्ण चौहान, कृषि विशेषज्ञ

Fall Armyworm Danger on Maize Crop
फॉल आर्मीवर्म की पहचान कैसे करें ? (ETV Bharat GFX)

किसानों के लिए विभाग की एडवाइजरी

डॉ. ऋतु गुप्ता ने किसानों को सलाह दी कि फॉल आर्मीवर्म के दौरान क्या करें -

  • खेत में कीट का प्रकोप 10 प्रतिशत से कम हो तो नीम आधारित कीटनाशक का प्रयोग करें.
  • अधिक प्रकोप होने पर इमामेक्टीन बेन्झोएट 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी अथवा क्लोरान्ट्रानिलिप्रोल 0.4 मिली प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव किया जा सकता है.
  • प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसान 5 लीटर अग्निअस्त्र या ब्रह्मास्त्र को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव करें.
Fall Armyworm Danger on Maize Crop
मक्की में फॉल आर्मीवर्म का खतरा (ETV Bharat)

विभाग की किसानों से अपील

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि अगर मक्की की पत्तियों पर छेद, मध्यकली में कीट अथवा कीट का मल दिखाई दे तो तुरंत कृषि विभाग या निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें, ताकि समय रहते नियंत्रण कर फसल को नुकसान से बचाया जा सके.

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