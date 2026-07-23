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मक्की पर मंडराया फॉल आर्मीवर्म का खतरा, किसानों के लिए एडवाइजरी जारी

फॉल आर्मीवर्म के खतरे के बीच कृषि विभाग ने बढ़ाई निगरानी ( ETV Bharat )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में मक्की की फसल पर फॉल आर्मीवर्म का प्रकोप बढ़ने की संभावना को देखते हुए कृषि विभाग ने जिला कुल्लू में निगरानी और नियंत्रण अभियान तेज कर दिया है. कृषि विभाग कुल्लू के उपकृषि निदेशक डॉ. ऋतु गुप्ता ने बताया कि विभाग द्वारा गठित जिला स्तरीय डायग्नोस्टिक टीम प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर फसलों का निरीक्षण कर रही है और किसानों को समय रहते आवश्यक नियंत्रण उपाय अपनाने की सलाह दी जा रही है.

किसानों के लिए जारी की एडवाइजरी (ETV Bharat)

फॉल आर्मीवर्म का 5-10% प्रकोप

डॉ. ऋतु गुप्ता ने बताया कि इसी क्रम में टीम ने खोखन पंचायत के मक्की के खेतों का निरीक्षण किया, जहां फसल में फॉल आर्मीवर्म का करीब 5 से 10 प्रतिशत प्रकोप पाया गया. निरीक्षण दल में जिला कृषि अधिकारी सुशील कुमार, कृषि विज्ञान केंद्र बजौरा के कीट वैज्ञानिक डॉ. रमेश लाल, कृषि विकास अधिकारी राकेश कुमार और कृषि विकास अधिकारी भुंतर मधुसूदन शर्मा शामिल रहे.