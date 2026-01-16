अगर लंबी-लंबी फेंक रहे हैं तो आप 'फेक रिच सिंड्रोम' से हैं ग्रसित, जानिए कितना है खतरनाक और लक्षण?
समाज में 30 फीसदी लोग ग्रसित, इस रिपोर्ट में मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. देवाशीष शुक्ला से जानिए उपाय और बचाव
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 16, 2026 at 8:17 PM IST
लखनऊ: आजकल बहुत से लोग दिखावे की जिंदगी को जी रहे हैं. दिखावे की जिंदगी में इस कदर डूब चुके हैं कि अपने जीवन की सच्चाई भी स्वीकार नहीं करते. इस आदत के कारण लोग 'फेक रिच सिंड्रोम यानी कि इंपोस्टर सिंड्रोम' से ग्रसित हो रहे हैं. आइए जानते हैं कि फेक रिच सिंड्रोम क्या है और इसका क्या नुकसान है और जीवन पर कितना प्रभाव डालता है.
तान्या मित्तल से चर्चा में आया फेक रिच सिंड्रोमः 'फेक रिच सिंड्रोम' यानी 'इंपोस्टर सिंड्रोम' से ग्रसित व्यक्ति अपनी जिंदगी से इतने आहत होते हैं कि अपनी हर बात को बढ़ा-चढ़ा कर लोगों को बताते हैं. जब कभी इनका सामना सच्चाई से होता है तो सीधे यह आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं. हाल ही में बिग बॉस 19 में प्रतिभागी बहुचर्चित सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर तान्या मित्तल में फेक रिच सिंड्रोम सभी ने देखा था. तान्या मित्तल की बातों को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर मीम और रील्स बनाए जा रहे हैं.
सामाजिक-मनोवैज्ञानिक सिंड्रोमः बलरामपुर अस्पताल के सीएमएस व मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. देवाशीष शुक्ला ने बताया कि फेक रिच सिंड्रोम कोई आधिकारिक मेडिकल या साइकोलॉजिकल बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक-मनोवैज्ञानिक सिंड्रोम है. इसमें व्यक्ति असल से ज़्यादा अमीर दिखने की कोशिश करता है, जबकि वास्तविक आर्थिक स्थिति वैसी नहीं होती है.
वर्तमान में सोशल मीडिया के समय में ज्यादातर लोग लाइक और शेयर वाली जिंदगी जी रहे हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी सोशल मीडिया एक पोस्ट पर अगर लाइक और शेयर आ रहे हैं तो यानी वही सबसे बड़ी खुशी है. कुछ लोग सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ स्टाइल और डेली रूटीन शेयर करते हैं. कुछ लोग उनकी वीडियो से प्रभावित होते हैं. उन्हीं के जैसे लाइफस्टाइल चाहते हैं. इस चक्कर में वह अपने आपकी एक फेक इमेज डेवलप कर लेते हैं. जिसमें वह अपनी फेक लाइफ स्टाइल को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं.
30 फीसदी मरीज बढ़ेः डॉ. देवाशीष शुक्ला का कहना है कि मनोरोग विभाग में इस तरीके के करीब 30 फ़ीसदी मरीज की बढ़ोतरी हुई है, जो यह दर्शाता है कि यह पीढ़ी कितनी खतरनाक जोन में जा रही है. सोशल मीडिया या समाज में खुद को बहुत अमीर, लग्ज़री लाइफस्टाइल दिखाते हैं. ब्रांडेड कपड़े, महंगी गाड़ियां, लग्ज़री होटल या विदेश यात्रा का दिखावा करते हैं. जबकि यह सब उधार, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड या दिखावे पर आधारित होता है. इस व्यवहार को आम भाषा में फेक रिच सिंड्रोम कहा जाता है.
मानसिक बीमारी नहींः डॉ. देवाशीष शुक्ला ने बताया कि यह कोई मानसिक बीमारी नहीं है. आज सोशल मीडिया का जमाना है. लोग रियल नहीं बल्कि रील लाइफ को ज्यादा महत्व देते हैं. सोशल मीडिया पर दूसरों के फोटो, वीडियो देखकर प्रभावित हो रहे हैं. भले ही सामने वाले की रियल लाइफ अच्छी न हो लेकिन रील लाइफ की पोस्ट से लोग उसे जज करते हैं. एक दूसरे की फोटो देखकर प्रभावित होते हैं. लोगों को जागरूक होने की जरूरत है कि अधिक समय रील देखने में न बिताएं.
मरीज अपनी बात स्वीकार नहीं करतेः डॉ. देवाशीष ने बताया कि आमतौर पर ऐसे मरीज खुल कर अपनी बात को स्वीकार नहीं करते हैं. यहां तक कि उन्हें इस बात का अनुभव भी नहीं होता है कि वह इस सिंड्रोम से पीड़ित हैं. ओपीडी में रोजाना लगभग 20 से 25 मरीज मरीज ऐसे आते हैं. जो डिप्रेशन या इंजाइटी की शिकायत करते हैं. जब काउंसलिंग की जाती है तो पता चलता है कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट सही से नहीं चल रहा है, इसलिए परेशान हैं. यह किसी को उनकी रियल लाइफ के बारें पता चलता है तो वह अजीब तरीके से व्यवहार करता है. लोग इस बात को फिर स्वीकार नहीं कर पाते हैं. ऐसे मामलों में सच्चाई मरीज बर्दाश्त नहीं कर पाते तो उस वक्त आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं.
इसे भी पढ़ें- हाई बीपी वाले हो जाएं सावधान! अल्जाइमर रोगियों के लिए बेहद खतरनाक, ऐसे करें बचाव