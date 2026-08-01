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पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी कितनी? जानिये किसने महिला प्रत्याशियों को दिया था टिकट

"संगठन में 33 फीसदी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित" : भारतीय जनता पार्टी की नेता मीना चौबे का दावा है कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहां संगठन में 33 फीसदी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है. यदि संसद में देखें तो भी हमारे यहां महिलाओं की संख्या ज्यादा है. उन्होंने कहा कि हम हमेशा से महिलाओं को साथ लेकर के चलते आए हैं और प्रधानमंत्री भी आधी आबादी को सशक्त करने की बात करते हैं. यही वजह है कि हम नारी वंदन को भी लेकर आये हैं.

वाराणसी में यदि जनप्रतिनिधियों की बात करें तो आठ विधानसभा सीटों पर वर्तमान समय में एक भी महिला जनप्रतिनिधि नहीं है. 2007 और 2012 के चुनाव के दौरान वाराणसी कैंट विधानसभा सीट से महिला प्रत्याशी ज्योत्सना श्रीवास्तव को भाजपा ने मैदान में उतारा था. दोनों समय यह सीट बीजेपी के खाते में रही, लेकिन बताया जा रहा है कि उसके बाद से लेकर वर्तमान समय तक अब तक किसी भी विधानसभा सीट पर पार्टी की ओर से किसी महिला प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतरा गया है. हालांकि, बीजेपी की ओर से मेयर प्रत्याशी के रूप में मृदुला जायसवाल को उतारा गया था, वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या भाजपा से हैं.

वाराणसी में आठ विधानसभा सीटों पर एक भी महिला जनप्रतिनिधि नहीं है. बड़ी बात यह है कि संगठन के पदों पर भी महिलाओं की उपस्थिति कुछ खास नहीं है. सिर्फ वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष महिला है. ऐसे में बीजेपी का वूमेन पार्टिसिपेशन का फार्मूला वाराणसी में फेल होता हुआ नजर आ रहा है. हालांकि पार्टी का कहना है कि संगठन में महिलाओं की हिस्सेदारी 33 फीसदी है.

वाराणसी : केंद्र सरकार 33 फीसदी महिला आरक्षण की बात कर रही है और लगातार महिलाओं को राजनीति में प्रखर रूप से लाने का दावा कर रही है. हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में राजनीतिक हालात कुछ अलग ही तस्वीर पेश करते हैं. यहां पर महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता बेहद कम है.

महिला और पुरुष वोटर (Photo credit: ETV Bharat)

"बीजेपी हमेशा महिलाओं को साथ लेकर चलने वाली पार्टी" : उनका आरोप है कि विपक्ष कभी भी महिलाओं को वह सम्मान नहीं दे पाया जो हमारे पार्टी में दिया गया है. जनप्रतिनिधि के रूप में वाराणसी में महिलाएं कम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको राजनीति में प्रखर रूप से नहीं लाया गया है. हमारे यहां तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो सशक्त होकर के फ्रंटलाइन पर जनता की सेवा कर रही हैं और हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे पद पर आसीन करती है. हमारे यहां हमेशा से कार्यकर्ता के लगन को महत्व दिया जाता है. उनका कहना है कि बीजेपी हमेशा महिलाओं को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है.







"समाजवादी पार्टी हमेशा से महिलाओं को साथ लेकर चलती है" : समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रियांशु यादव का आरोप है कि भाजपा सिर्फ कहने को महिलाओं का सम्मान करती है और उनको राजनीति में प्रखर रूप से आगे लाने की बात करती है, लेकिन वह कभी भी महिलाओं का साथ नहीं देती, यह बात उनके यहां टिकट और संगठन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की संख्या बताती है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से महिलाओं को साथ लेकर चलती है. आंकड़े देखें तो 2017 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कैंट से महिला प्रत्याशी रीबू श्रीवास्तव को टिकट दिया था. हालांकि गठबंधन के कारण यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई.



आठ लाख से अधिक महिला वोटर (Photo credit: ETV Bharat)





उन्होंने बताया कि 2019 में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में शालिनी यादव को अपना प्रत्याशी बनाया था, जहां वह तीसरे नंबर पर रहीं. 2022 विधानसभा में उन्होंने वाराणसी कैंट से पूजा यादव को बतौर विधानसभा प्रत्याशी चुनाव में उतारा था. इस दौरान पूजा यादव को 60 हजार से ज्यादा वोट भी मिले थे. वहीं, कांग्रेस की बात करें तो 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी में अजगरा से आशा देवी, वाराणसी उत्तरी से गुलराना तबस्‍सुम, वाराणसी दक्षिणी से मुदिता कपूर, सेवापुरी से अंजू सिंह को पार्टी की ओर से टिकट दिया गया था. इस दौरान वाराणसी की सभी आठ सीटों पर पार्टी की ओर से चार महिलाओं को टिकट दिया गया था.



बनारस में 8 लाख से अधिक महिला वोटर : जिला प्रशासन की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, वाराणसी में कुल वोटरों की संख्या की बात करें तो 19,62,699 वोटर काशी में हैं. इनमें से 8,97,343 महिला वोटर हैं, 10,65,343 पुरुष वोटर हैं, जबकि 135 अन्य वोटर शामिल हैं. वहीं, बात अगर विधानसभा के हिसाब से करें तो रोहनिया में 1,86,379 वोटर, वाराणसी उत्तरी में 1,96,760 वोटर, वाराणसी दक्षिणी में 1,41,099 वोटर, कैंट में 2,09,958 वोटर, सेवापुरी में 1,63,025 वोटर महिलाएं हैं. कैंट में सर्वाधिक महिला वोटर हैं. ऐसे में इनकी भागीदारी भी काफी अच्छी खासी है. सबसे अधिक आजमगढ़ में 61.52 और चंदौली में 61.64 प्रतिशत मतदान महिलाओं ने किया था.







राजनीतिक विश्लेषक आर एन त्रिपाठी कहते हैं कि वाराणसी की महिलाओं की बात करें तो उनके पास चुनावी मुद्दे ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत से हैं. इनमें से कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जिन्होंने साल 2019 और 2024 की जीत दिलाई थी. वहीं, उज्ज्वला योजना, हर घर नल जल योजना, लखपति दीदी, जनधन योजना, फ्री राशन जैसी योजनाएं भाजपा के खाते में हैं.

वह कहते हैं कि उसके बाद सरकार की ओर से नारी वंदन का भी आयोजन किया गया है. इन योजनाओं ने सीधे या फिर इनडायरेक्ट महिलाओं को लाभ पहुंचाने का काम किया है. ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में इन मुद्दों को गिनाने के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को हक और पहचान दिलाने के मुद्दे को भी उठा सकते हैं.





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