क्या है एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना, क्यों हुई थी इसकी शुरुआत

शिमला: भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां एक ही भूमि पर सैकड़ों भाषाएं, दर्जनों धर्म, असंख्य परंपराएं और अनगिनत सांस्कृतिक रूप दिखाई देते हैं. यही विविधता भारत की ताकत है, लेकिन कई बार यही विविधता सामाजिक और क्षेत्रीय दूरी भी बढ़ा देती है. इस फासले को मिटाने और एकता की भावना को सशक्त करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना की शुरुआत की.

एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत शिमला, किन्नौर, सोलन और लाहौल-स्पीति जिलों के 71 विद्यार्थियों के दल ने 11 से 15 अक्तूबर तक केरल की यात्रा की. इस दल में शा50 लड़कियां और 21 लड़के शामिल थे. इस यात्रा की खास बात ये थी कि सरकारी स्कूलों के ये विद्यार्थी हवाई यात्रा से केरल पहुंचे. पूरे देश में हिमाचल पहला राज्य है, जहां के बच्चों को एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत हवाई यात्रा करने का मौका मिला है. इन विद्यार्थियों के लिए यह अनुभव उत्साह, रोमांच और गौरव से भरा है. यह केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि सीखने और आत्मविश्वास बढ़ाने का अनूठा अवसर था.

विविधता को मजबूत करने का माध्यम

समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा ने कहा कि 'यह यात्रा केवल पर्यटन नहीं, बल्कि ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक अनुभव है. बच्चों को केरल की संस्कृति, भाषा और जीवनशैली को करीब से समझने का अवसर मिला, जो उनके जीवन और सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा. एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम देश की विविधता में एकता को मजबूत करने का उत्कृष्ट माध्यम है और ऐसे कार्यक्रम से भावी पीढ़ी में राष्ट्रीय एकता की भावना और अधिक सशक्त करने में मदद मिल रही है.'

2015 में पीएम मोदी ने की थी घोषणा

केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना की शुरुआत की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर की थी. स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश की 562 रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर भारत की भौगोलिक एकता को संभव बनाया था. एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना उसी भाव को जन-जन तक पहुमचाने का प्रयास है. इस योजना को औपचारिक रूप से 2016 में शुरू किया गया, और तब से यह अभियान देशभर में सांस्कृतिक समरसता का प्रतीक बन गया है. इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जैसे कई विभागों ने मिलकर लागू किया. इसका मकसद देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत किया जा सके. दूसरे राज्य के लोग अन्य राज्यों की संस्कृति, खानपान, रहन-सहन के बारे में जान सकें.

योजना के उद्देश्य

योजना का मूल लक्ष्य है भारत के नागरिकों के बीच संस्कृति, भाषा, परंपरा, कला, भोजन और जीवन शैली के स्तर पर परस्पर समझ और सम्मान को बढ़ाना. इसका उद्देश्य केवल “जानिए अपना देश” तक सीमित नहीं, बल्कि यह एक ‘पीपल-टू-पीपल कनेक्ट’ (जन से जन का संबंध) अभियान है. इसके प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार हैं, जैसे: