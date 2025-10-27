क्या है एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना, क्यों हुई थी इसकी शुरुआत
एक भारत श्रेष्ठ भारत 2015 में शुरू हुई. इसके तहत कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.
Published : October 27, 2025 at 2:47 PM IST
शिमला: भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां एक ही भूमि पर सैकड़ों भाषाएं, दर्जनों धर्म, असंख्य परंपराएं और अनगिनत सांस्कृतिक रूप दिखाई देते हैं. यही विविधता भारत की ताकत है, लेकिन कई बार यही विविधता सामाजिक और क्षेत्रीय दूरी भी बढ़ा देती है. इस फासले को मिटाने और एकता की भावना को सशक्त करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना की शुरुआत की.
एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत शिमला, किन्नौर, सोलन और लाहौल-स्पीति जिलों के 71 विद्यार्थियों के दल ने 11 से 15 अक्तूबर तक केरल की यात्रा की. इस दल में शा50 लड़कियां और 21 लड़के शामिल थे. इस यात्रा की खास बात ये थी कि सरकारी स्कूलों के ये विद्यार्थी हवाई यात्रा से केरल पहुंचे. पूरे देश में हिमाचल पहला राज्य है, जहां के बच्चों को एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत हवाई यात्रा करने का मौका मिला है. इन विद्यार्थियों के लिए यह अनुभव उत्साह, रोमांच और गौरव से भरा है. यह केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि सीखने और आत्मविश्वास बढ़ाने का अनूठा अवसर था.
विविधता को मजबूत करने का माध्यम
समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा ने कहा कि 'यह यात्रा केवल पर्यटन नहीं, बल्कि ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक अनुभव है. बच्चों को केरल की संस्कृति, भाषा और जीवनशैली को करीब से समझने का अवसर मिला, जो उनके जीवन और सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा. एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम देश की विविधता में एकता को मजबूत करने का उत्कृष्ट माध्यम है और ऐसे कार्यक्रम से भावी पीढ़ी में राष्ट्रीय एकता की भावना और अधिक सशक्त करने में मदद मिल रही है.'
2015 में पीएम मोदी ने की थी घोषणा
केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना की शुरुआत की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर की थी. स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश की 562 रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर भारत की भौगोलिक एकता को संभव बनाया था. एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना उसी भाव को जन-जन तक पहुमचाने का प्रयास है. इस योजना को औपचारिक रूप से 2016 में शुरू किया गया, और तब से यह अभियान देशभर में सांस्कृतिक समरसता का प्रतीक बन गया है. इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जैसे कई विभागों ने मिलकर लागू किया. इसका मकसद देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत किया जा सके. दूसरे राज्य के लोग अन्य राज्यों की संस्कृति, खानपान, रहन-सहन के बारे में जान सकें.
योजना के उद्देश्य
योजना का मूल लक्ष्य है भारत के नागरिकों के बीच संस्कृति, भाषा, परंपरा, कला, भोजन और जीवन शैली के स्तर पर परस्पर समझ और सम्मान को बढ़ाना. इसका उद्देश्य केवल “जानिए अपना देश” तक सीमित नहीं, बल्कि यह एक ‘पीपल-टू-पीपल कनेक्ट’ (जन से जन का संबंध) अभियान है. इसके प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार हैं, जैसे:
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक साझेदारी को प्रोत्साहित करना.
- लोगों में राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाना.
- देश की युवा पीढ़ी को यह समझाना कि भारत की शक्ति उसकी विविधता और समरसता में निहित है.
- क्षेत्रीय और भाषाई सीमाओं को पार कर एक भारत की भावना को गहराई देना.
राज्य जोड़ी मॉडल से बढ़ी साझेदारी
इस योजना की सबसे विशेष पहल है राज्य जोड़ी मॉडल (State Pairing System), जिसके अंतर्गत हर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को किसी अन्य राज्य के साथ जोड़ा गया है, जैसे-
- हिमाचल प्रदेश की जोड़ी केरल के साथ की गई है
- उत्तर प्रदेश की अरुणाचल प्रदेश से
- पंजाब की आंध्र प्रदेश
- तमिलनाडु की जम्मू-कश्मीर
- गुजरात को छत्तीसगढ़ के साथ जोड़ा गया है.
इन जोड़ी राज्यों के बीच शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति, भाषा और कला के क्षेत्र में नियमित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. छात्रों, कलाकारों और युवा संगठनों के माध्यम से दोनों राज्यों की परंपराओं, त्योहारों, व्यंजनों और लोक कलाओं का आदान-प्रदान कराया जाता है. स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम, सांस्कृतिक मेले, पारंपरिक व्यंजन, लोकनृत्य प्रदर्शन, भाषाई वर्कशॉप और खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं.
शिक्षा से लेकर पर्यटन तक फैलाव
इस योजना के अंतर्गत देशभर के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब बनाए गए हैं. यहाँ छात्रों को दूसरे राज्यों की भाषाएं सिखाई जाती हैं, वहां के लोकनृत्य और पारंपरिक परिधान से परिचित कराया जाता है.
- शिक्षा मंत्रालय के भाषा संगम (Bhasha Sangam) कार्यक्रम को इसी योजना का विस्तार माना जाता है, जिसके तहत छात्रों को 22 भारतीय भाषाओं के मूल वाक्यांश सिखाए गए.
- पर्यटन मंत्रालय ने भी इस योजना को अपने Dekho Apna Desh अभियान से जोड़ा है. इसके तहत नागरिकों को अपने जोड़ी राज्य की यात्रा करने और उसकी संस्कृति को नज़दीक से जानने के लिए प्रेरित किया जा रहा है.
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग, खेल मंत्रालय और कई राज्य सरकारें इस अभियान में साझेदार हैं.
डिजिटल और सांस्कृतिक गतिविधिया
एक भारत श्रेष्ठ भारत पोर्टल और MyGov प्लेटफॉर्म पर नियमित रूप से क्विज़, निबंध प्रतियोगिताएं, फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट और भाषाई चुनौतियों को लेकर प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं. सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार अब तक कई राज्य जोड़ी कार्यक्रम और हजारों स्थानीय सांस्कृतिक आयोजन किए जा चुके हैं. इन कार्यक्रमों ने लाखों छात्रों और युवाओं को अन्य प्रदेशों की परंपराओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है. पर्यटन मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, इस योजना की शुरुआत के बाद इंटर-स्टेट टूरिज्म में लगभग 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. वहीं, शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया है कि “भाषा संगम” के तहत 50 लाख से अधिक छात्रों ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में संवाद करना सीखा है.
योजना की प्रासंगिकता
भारत में भाषाई और क्षेत्रीय विविधता कभी-कभी विभाजन की रेखाएँ खींच देती है. ऐसे में यह योजना सामाजिक एकता और भावनात्मक अखंडता को नई ऊर्जा देती है. यह युवाओं को यह सिखाती है कि भारत की ताकत उसकी भिन्नता में नहीं, बल्कि उस साझा पहचान में है जो हमें भारतीय बनाती है.
