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क्या है खैरागढ़ का एडवर्ड पार्क विवाद, करोड़ की बेशकीमती जमीन पर किसका दावा

जिस जमीन को लेकर विवाद है, वो जमीन करीब 85 हजार स्कॉयर फीट एरिया में है.

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क्या है खैरागढ़ का एडवर्ड पार्क विवाद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 4, 2026 at 3:27 PM IST

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खैरागढ़: शहर की बहुचर्चिंत एडवर्ड चिल्ड्रेन पार्क और नजूल भूमि को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है. 52 साल पहले हुई जमीन की रजिस्ट्री को आधार बनाकर करोड़ों की बेशकीमती जमीन पर हक का दावा किया जा रहा है. निजी स्वामित्व के दावों के उलट राजस्व और नजूल अभिलेखों में यही भूमि पार्क, घास भूमि, जंगल और सार्वजनिक उपयोग की जमीन के रूप में दर्ज है. जिस जमीन को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, वो जमीन करीब 85 हजार स्कॉयर फीट एरिया में है, जिसकी कीमत करीब 40 करोड़ है.

क्या है खैरागढ़ का एडवर्ड पार्क विवाद

राजस्व विभाग के दस्तावेजों के मुताबिक साल 1974 में दो प्लाट जिसका नंबर 114 और 115 है, उसकी रजिस्ट्री स्मृति सिंह के नाम पर हुई थी. उस वक्त सरकारी कागजों में इन दोनों प्लाटों को एडवर्ड पार्क और बाड़ी एडवर्ड पार्क के रुप में रिकार्ड में दर्ज रहा. सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक उस वक्त के राजा रहे वीरेंद्र बहादुर सिंह का नाम विक्रेता यानी जमीन बेचने वाले के रुप में दर्ज है.

क्या है खैरागढ़ का एडवर्ड पार्क विवाद (ETV Bharat)

जो प्रतिवेदन हमें प्राप्त हुआ उसमें कहा गया है कि 22 भागों में जमीन बांटा गया है, जो अवैध प्लांटिग के रूप में प्रदर्शित होता है. ग्राम नगर निवेश को भी हमने पत्र लिखा, जिसके बाद इस संबंध में बताया गया कि बिना ले आउट के काम किया गया है और कोई अनुमोदन नहीं लिया गया. दोनों रिपोर्ट को हमने नजूल शाखा को प्रतिवेदन भेजा और आगे की कार्रवाई की बात कही: टंकेश्वर प्रसाद साहू, एसडीएम

40 करोड़ की बेशकीमती जमीन पर कौन कर रहा दावा

दरअसल, विवाद की शुरुआत यहां से होती है कि रजिस्ट्री में शामिल जिन लोगों के नाम हैं उनमें से ज्यादातर लोग राजपरिवार से जुड़े हैं. विवाद खड़ा होने की एक वजह ये है कि यदि सरकारी रिकार्ड में यह भूमि सार्वजनिक उपयोग और पार्क के रूप में दर्ज थी, तो फिर इसका भूमि उपयोग में परिवर्तन कब हुआ, किसने किया और किस कानूनी प्रक्रिया के तहत किया गया. एसडीएम टंकेश्वर साहू कहते हैं कि भूमि को 22 हिस्सों में बांटकर प्लाटिंग की गई.

साल 2020 में उठा मुद्दा

साल 2020 में तत्कालीन विधायक और खैरागढ़ के राजा रहे देवव्रत सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के मुद्दे को उठाया, जिसके बाद इसकी जांच प्रक्रिया शुरू हुई. भूमि स्वामी पक्ष के प्रतिनिधि रजत भार्गव ने कहा, ''उनके पास वर्ष 1974 की विधिवत पंजीकृत रजिस्ट्री, सीमांकन प्रतिवेदन और राजस्व अभिलेख मौजूद हैं. उनके अनुसार यह भूमि सालों से उनकी पत्नी स्मृति भार्गव के नाम दर्ज है, जिसका समय-समय पर सीमांकन भी कराया गया है. शासन या प्रशासन यदि किसी प्रकार की जानकारी मांगता है, तो सभी दस्तावेज सामने रखे जाएंगे. बिना संपूर्ण रिकॉर्ड और तथ्यों की जांच किए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं होगा.

आपने जो सवाल किया है उस विषय में हम जल्द ही कलेक्टर से बात करेंगे फिर आपको बताएंगे: लखन लाल देवांगन, प्रभारी मंत्री


खैरागढ़ एसडीएम टंकेश्वर प्रसाद साहू का बयान

एसडीएम टंकेश्वर साहू ने कहा कि एक पत्रकार के द्वारा शिकायत दी गई थी. शिकायत में कहा गया था अवैध प्लांटिंग की जा रही है. हमने दी गई शिकायत को संज्ञान में लेकर आरआई और पटवारी को इसकी सूचना दी. मांगी गई सूचना पर बताया गया कि जमीन को 22 भागों में बांटा गया है. जो प्रॉपर ले आउट किसी जमीन का होना चाहिए उस ले आउट पर काम नहीं हुआ. हमारे पास जो दो रिपोर्ट आई है उसे मिलाकर हमने नजूल को दिया है. जो भी उचित होगा वो किया जाएगा. एसडीएम टंकेश्वर साहू ने कहा कि सरकारी नियमों के मुताबिक अखबार में सूचना देकर लोगों को इस संबंध में जानकारी दी जाती है.

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