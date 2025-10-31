ETV Bharat / state

क्या है डॉप्लर रडार, कैसे देता है मौसम की सही और सटीक जानकारी? हिमाचल के लिए कितना फायदेमंद

इस रडार से मौसम विभाग को यह जानकारी मिल जाएगी कि किस इलाके में बादल बन रहे हैं, कितनी ऊंचाई पर हैं, कितनी तेजी से चल रहे हैं और वे बारिश या तूफान का रूप ले सकते हैं या नहीं. यानी अब मौसम विभाग के पास हर मिनट अपडेट होने वाला डेटा होगा, जिससे चेतावनियां पहले से कहीं ज्यादा सटीक और समय पर दी जा सकेंगी.

ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में मौसम का मिजाज पल-पल बदलता है. कभी तेज धूप, कभी अचानक बर्फबारी, कभी बादल फटना या मूसलाधार बारिश यहां मौसम वैज्ञानिकों के लिए यह हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है कि वे सटीक भविष्यवाणी कैसे करें. अब सवाल ये है कि हिमाचल में डॉप्लर वेदर रडार सिस्टम लगाया जा रहा है, लेकिन आखिरकार डॉप्लर वेदर रडार होता क्या है? जिससे ये चुनौती काफी हद तक खत्म होने जा रही है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं जैसे बादल फटना, भूस्खलन और बर्फबारी को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से राज्य में किन्नौर में डॉप्लर वेदर रडार (Doppler Weather Radar) लगाने और 150 स्वचालित मौसम केंद्रों की स्थापना की मांग की है.

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया, 'डॉप्लर रडार असल में एक उच्च तकनीकी उपकरण है, जो डॉप्लर प्रभाव (Doppler Effect) के सिद्धांत पर काम करता है. यह रडार एक खास तरह का माइक्रोवेव सिग्नल छोड़ता है, जो हवा में मौजूद पानी की बूंदों, बर्फ के टुकड़ों या धूल के कणों से टकराकर वापस लौटता है. इस लौटे हुए सिग्नल से यह समझ आता है कि हवा की दिशा और रफ्तार क्या है. बादल कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. कहां बारिश या ओलावृष्टि हो सकती है और किस इलाके में तूफान जैसी स्थिति बन रही है. अगर कोई वस्तु (जैसे पानी की बूंद) रडार की ओर आ रही है तो उसकी तरंग की आवृत्ति (Frequency of a wave) बढ़ जाती है, और अगर दूर जा रही है तो कम हो जाती है. इसी बदलाव को “डॉप्लर शिफ्ट” कहा जाता है. यही तकनीक मौसम वैज्ञानिकों को बादलों की चाल और वर्षा की तीव्रता का अनुमान लगाने में मदद करती है'.

कैसे काम करता है डॉप्लर रडार?

कल्पना कीजिए, रडार एक ऊंची इमारत या पहाड़ी पर लगा हुआ है. यह लगातार आकाश की ओर माइक्रोवेव तरंगें भेजता है. जब ये तरंगें हवा में तैर रही बूंदों से टकराकर लौटती हैं, तो रडार यह समझ लेता है कि वो बूंदें कितनी ऊंचाई पर हैं और उनकी चाल कैसी है. यह प्रक्रिया इतनी तेज़ी से होती है कि रडार हर मिनट नया डेटा भेज देता है. मौसम वैज्ञानिक इस डेटा को कंप्यूटर मॉडल में डालकर देखते हैं कि अगले कुछ घंटों या दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है. इसी आधार पर बारिश, तूफान, बिजली गिरने या ओलावृष्टि जैसी चेतावनियां जारी की जाती हैं.

400 किलोमीटर तक की निगरानी

हिमाचल जैसे राज्य में यह तकनीक किसी वरदान से कम नहीं है. डॉप्लर रडार से यह समझना आसान होगा कि कौन-सा इलाका संवेदनशील है और वहां कब भारी बारिश या बादल फटने की आशंका है. डॉप्लर मौसम रडार से ये पता चलेगा कि क्लाउड की हाइट कितनी है, उसका माइक्रो फिजिक्स क्या है, यह डॉप्लर मौसम रडार से मिल जाता है. यह हमारे एनालिसिस के लिए काफी उपयोगी है. हमें ठीक तरीके से जानकारी मिल जाती है कि कौन से जिले में क्लाउड है, किस डायरेक्शन में जा सकता है, कौन सा टाइप ऑफ फिनोमिना होने वाला है. बादल गरजने वाले हैं या नहीं, गरज के साथ आंधी होगी या नहीं. कम, ज्यादा या भारी बारिश होगी. हम सटीक जानकारी जिला, ब्लॉक लेवल तक दे पाएंगे

एक डॉप्लर रडार पर कितना आता है खर्च

एक डॉप्लर वेदर रडार लगाने की लागत लगभग 10 से 12 करोड़ रुपये तक आती है. इसमें मशीन की कीमत, उसकी इंस्टॉलेशन, बिजली कनेक्शन, डेटा ट्रांसफर सिस्टम और मेंटेनेंस शामिल होता है. हालांकि, यह खर्च बड़ा लगता है, लेकिन इससे जो जान-माल की सुरक्षा होती है, वह अनमोल है.

डॉप्लर रडार के फायदे

सटीक मौसम पूर्वानुमान: डॉप्लर रडार की मदद से हिमाचल जैसे राज्य में बारिश या तूफान की भविष्यवाणी घंटे या मिनट के हिसाब से की जा सकती है.

डॉप्लर रडार की मदद से हिमाचल जैसे राज्य में बारिश या तूफान की भविष्यवाणी घंटे या मिनट के हिसाब से की जा सकती है. आपदा से पहले चेतावनी: क्लाउड बर्स्ट या फ्लैश फ्लड जैसी घटनाओं का पहले से अंदाजा लगाया जा सकेगा.

क्लाउड बर्स्ट या फ्लैश फ्लड जैसी घटनाओं का पहले से अंदाजा लगाया जा सकेगा. फसलों की सुरक्षा: किसानों को पहले से पता रहेगा कि कहां बारिश या ओले गिर सकते हैं, जिससे वे अपनी फसल बचा सकेंगे.

किसानों को पहले से पता रहेगा कि कहां बारिश या ओले गिर सकते हैं, जिससे वे अपनी फसल बचा सकेंगे. विमानन और परिवहन में मदद: – हवाई अड्डों और हाईवे पर मौसम की निगरानी से दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा.

– हवाई अड्डों और हाईवे पर मौसम की निगरानी से दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा. रियल टाइम डेटा: हर मिनट अपडेट होता डेटा मौसम रिपोर्ट को और भरोसेमंद बनाता है.

IMD शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा बताते हैं, 'डॉप्लर रडार की मदद से बादलों की दिशा, ऊंचाई और गति का डेटा रियल टाइम में देता है. इससे हम यह तय कर पाते हैं कि कहां भारी बारिश की संभावना है और कहां तूफान बन सकता है. रडार हर मिनट नया अपडेट देता है. इससे हमारी भविष्यवाणी 70 से 90 प्रतिशत तक सटीक हो रही है'.

हिमाचल के लिए कितना जरूरी डॉप्लर रडार

हिमाचल प्रदेश हर साल मानसून के दौरान भूस्खलन, क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड की घटनाओं से जूझता है. कई बार कुछ घंटों की चेतावनी मिलने से बड़ी आपदाएं टल सकती हैं. शिमला में पहले से डॉप्लर रडार लगा हुआ है, इसके अलावा सीएम सुक्खू ने लाहौल-स्पीति जिला के लिए एक डॉप्लर वेदर रडार स्वीकृत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री का आभार जताया. साथ ही किन्नौर में एक डॉप्लर वेदर रडार स्थापित करने की मांग उठाई है.

एचपीयू के भूगोल विभाग के प्रोफेसर डी.डी. शर्मा कहते हैं. 'हिमाचल में डॉप्लर रडार का लगना एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है. यह सिर्फ मौसम बताने का यंत्र नहीं है, बल्कि यह पहाड़ी जीवन की सुरक्षा से जुड़ा सिस्टम है. इस तकनीक से सरकार को प्राकृतिक आपदाओं की तैयारी के लिए ज्यादा समय मिलेगा. भविष्य में अगर इसे डेटा एनालिटिक्स और सैटेलाइट सिस्टम से जोड़ा जाए, तो यह आपदा प्रबंधन का सबसे मजबूत साधन बन सकता है. डॉप्लर रडार क्लाउड बर्स्ट जैसी घटनाओं का अंदाजा लगाने में बेहद मददगार है. यह बादलों के भीतर मौजूद नमी, दबाव और तापमान का विश्लेषण करता है. अगर किसी क्षेत्र में अचानक भारी बादल बनते हैं और वे तेजी से ऊपर उठ रहे हैं, तो सिस्टम यह पहचान लेता है कि यहां भारी बारिश या क्लाउड बर्स्ट की संभावना बन रही है. यह जानकारी तुरंत मौसम केंद्र को मिल जाती है, जिससे प्रशासन समय रहते अलर्ट जारी कर सकता है'.

