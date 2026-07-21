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क्या है विधायक ऐच्छिक निधि जिसमें पूर्व विधायक पर लगे घोटाले के आरोप, MLA LAD FUND से कैसे है अलग?

शिमला: देहरा के पूर्व विधायक होशियार सिंह पर विधायक ऐच्छिक निधि में कथित तौर पर घोटाला करने के आरोप लगे हैं. इस मामले की जांच विजिलेंस कर रही है. धर्मशाला में इस मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज की गई है. साथ ही लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं. आईए जानते हैं क्या होती है विधायक ऐच्छिक निधि और ये विधायक निधि से किस प्रकार अलग होती है.

विधायक ऐच्छिक निधि (Discretionary Grant) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक विधायक को उपलब्ध कराई जाने वाली एक वार्षिक वित्तीय व्यवस्था है. इसका उद्देश्य जनहित के ऐसे मामलों में सीमित आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है, जिनमें तुरंत सहायता की आवश्यकता हो, जिनका निस्तारण सामान्य सरकारी योजनाओं के माध्यम से तुरंत संभव न हो.

16 लाख रुपये है विधायक ऐच्छिक निधि

यह निधि विधायक क्षेत्र विकास निधि (MLA Area Development Fund/MLA Priority Scheme) से अलग है. विधायक क्षेत्र विकास निधि का उपयोग सार्वजनिक संपत्तियों एवं विकास कार्यों के सृजन के लिए होता है, जबकि ऐच्छिक निधि का उपयोग राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं अधिसूचनाओं के अनुरूप अनुमन्य मदों में किया जाता है. ऐच्छिक निधि के अंतर्गत व्यय विधायक की अनुशंसा पर सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्रचलित नियमों, वित्तीय प्रावधानों, सरकारी निर्देशों के अनुसार स्वीकृत एवं वितरित किया जाता है. विधायक स्वयं निधि निकाले अथवा वितरण का काम नहीं करते. हिमाचल प्रदेश सरकार ने 22 मार्च 2025 को जारी अधिसूचना के माध्यम से विधायकों की वार्षिक ऐच्छिक निधि में संशोधन/वृद्धि की है. अब इसे 15 लाख से बढ़ाकर 16 लाख कर दिया है. निधि के संचालन, उपयोग एवं व्यय की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों तथा संबंधित विभागीय आदेशों के अधीन होती है.

विधायक निधि और विधायक ऐच्छिक निधि में अंतर (ETV BHARAT)

अतः विधायक ऐच्छिक निधि एक पृथक प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य निर्धारित नियमों के अनुरूप जनहित के मामलों में आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है. इसे विधायक क्षेत्र विकास निधि के समकक्ष या उसका विकल्प नहीं माना जा सकता.