क्या है विधायक ऐच्छिक निधि जिसमें पूर्व विधायक पर लगे घोटाले के आरोप, MLA LAD FUND से कैसे है अलग?
पूर्व विधायक होशियार सिंह पर विधायक ऐच्छिक निधि गबन के कथित आरोपों के बीच जानें क्या है यह फंड, कहां-कहां होता है खर्च.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 7:40 PM IST
शिमला: देहरा के पूर्व विधायक होशियार सिंह पर विधायक ऐच्छिक निधि में कथित तौर पर घोटाला करने के आरोप लगे हैं. इस मामले की जांच विजिलेंस कर रही है. धर्मशाला में इस मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज की गई है. साथ ही लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं. आईए जानते हैं क्या होती है विधायक ऐच्छिक निधि और ये विधायक निधि से किस प्रकार अलग होती है.
विधायक ऐच्छिक निधि (Discretionary Grant) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक विधायक को उपलब्ध कराई जाने वाली एक वार्षिक वित्तीय व्यवस्था है. इसका उद्देश्य जनहित के ऐसे मामलों में सीमित आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है, जिनमें तुरंत सहायता की आवश्यकता हो, जिनका निस्तारण सामान्य सरकारी योजनाओं के माध्यम से तुरंत संभव न हो.
16 लाख रुपये है विधायक ऐच्छिक निधि
यह निधि विधायक क्षेत्र विकास निधि (MLA Area Development Fund/MLA Priority Scheme) से अलग है. विधायक क्षेत्र विकास निधि का उपयोग सार्वजनिक संपत्तियों एवं विकास कार्यों के सृजन के लिए होता है, जबकि ऐच्छिक निधि का उपयोग राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं अधिसूचनाओं के अनुरूप अनुमन्य मदों में किया जाता है. ऐच्छिक निधि के अंतर्गत व्यय विधायक की अनुशंसा पर सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्रचलित नियमों, वित्तीय प्रावधानों, सरकारी निर्देशों के अनुसार स्वीकृत एवं वितरित किया जाता है. विधायक स्वयं निधि निकाले अथवा वितरण का काम नहीं करते. हिमाचल प्रदेश सरकार ने 22 मार्च 2025 को जारी अधिसूचना के माध्यम से विधायकों की वार्षिक ऐच्छिक निधि में संशोधन/वृद्धि की है. अब इसे 15 लाख से बढ़ाकर 16 लाख कर दिया है. निधि के संचालन, उपयोग एवं व्यय की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों तथा संबंधित विभागीय आदेशों के अधीन होती है.
अतः विधायक ऐच्छिक निधि एक पृथक प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य निर्धारित नियमों के अनुरूप जनहित के मामलों में आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है. इसे विधायक क्षेत्र विकास निधि के समकक्ष या उसका विकल्प नहीं माना जा सकता.
क्या है विधायक निधि
स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति देने और विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (MLA LAD Scheme) का संचालन किया जाता है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य विधायकों को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों से सीधे जोड़ना और सभी विधानसभा क्षेत्रों में समान रूप से बजटीय संसाधन उपलब्ध कराना है. यह योजना वित्तीय वर्ष 1999-2000 में शुरू की गई थी. शुरुआत में प्रति विधायक 15 लाख रुपये का बजट तय किया गया था. विकास की जरूरतों को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 से इस राशि को बढ़ाकर 1.00 करोड़ रुपये प्रति विधायक कर दिया गया. इस 1 करोड़ रुपये की राशि में से 5.00 लाख रुपये प्रति निर्वाचन क्षेत्र 'मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना' के दिशा-निर्देशों के अनुसार सड़कों के कार्यों पर खर्च करने का प्रावधान है.
विधायक निधि से कौन से काम होते हैं
- स्कूलों में अतिरिक्त कमरों का निर्माण, भवनों की मरम्मत और खेल मैदान बनाना.
- आयुर्वेदिक औषधालयों, पशु चिकित्सालयों और स्वास्थ्य उपकेंद्रों के भवन.
- हैंडपंप लगाना और छूटी हुई बस्तियों के लिए पेयजल योजनाएं.
- गांवों को जोड़ने वाली मोटर योग्य या जीप योग्य लिंक सड़कें (नए रास्ते).
- ग्रामीण रास्तों को पक्का (कंक्रीट या तारकोल वाला) करना—इसके लिए आवंटित कुल राशि का अधिकतम 15 प्रतिशत ही इस्तेमाल हो सकता है.
- सामुदायिक भवन, श्मशान/बस स्टैंड निर्माण व रखरखाव, और जिम (व्यायामशाला).
- छोटे पुल, पुलिया (Foot Bridges) और सिंचाई योजनाएं.
- अस्पतालों में एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी मशीनें व एम्बुलेंस खरीदना (यदि रखरखाव का पूरा प्रबंध हो).
- वाई-फाई (WiFi) सुविधा और दूर-दराज के घरों का विद्युतीकरण (LT Extensions).
- महिला मंडलों को बर्तन व फर्नीचर खरीदने के लिए अधिकतम 20,000 रुपये तक का अनुदान.
ऐच्छिक निधि से होने वाले काम
विधायक ऐच्छिक निधि विधायक का स्वेच्छानुदान होता है, जिसका उपयोग व्यक्तिगत मानवीय मदद, आपातकालीन सहायता या छोटे-मोटे तात्कालिक कार्यों के लिए किया जाता है. इसके तहत गरीब या बीमार व्यक्ति को आर्थिक मदद देना, प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को राहत देना, स्थानीय क्लबों/महिला मंडलों को खेल/सांस्कृतिक सामान या बर्तन आदि खरीदने के लिए छोटी वित्तीय सहायता देना शामिल है. इसमें किसी बड़े निर्माण कार्य या टेंडर की जरूरत नहीं होती. विधायक अपने विवेक से पात्र लोगों/संस्थाओं को सीधी वित्तीय सहायता स्वीकृत करता है.
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