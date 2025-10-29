ETV Bharat / state

जानें कब मनाई जाएगी देव दीपावली, क्या है शुभ मुहूर्त और इसका महत्व

शिमला: हिंदू धर्म में दीपों का पर्व सिर्फ दिवाली तक सीमित नहीं है. दिवाली के करीब पंद्रह दिन बाद एक और खास पर्व आता है देव दीपावली, जिसे देवताओं की दिवाली कहा जाता है. इस बार देव दीपावली की पूर्णिमा तिथि 4 नवंबर को रात 10 बजकर 36 मिनट पर शुरू होगी और तिथि का समापन 5 नवंबर को शाम बजकर 48 मिनट पर होगा. देव दीपावली 5 नवंबर 2025 (बुधवार) को मनाई जाएगी. इस दिन शाम 5 बजकर 15 मिनट से 7 बजकर 50 मिनट तक दीपदान का शुभ मुहूर्त रहेगा, यानी करीब 2 घंटे 35 मिनट तक भक्त भगवान शिव और गंगा माता की आराधना कर सकते हैं.



क्यों मनाई जाती है देव दीपावली

देव दीपावली क्या है और क्यों मनाई जाती है आचार्य परम स्वरूप कहते है कि देव दीपावली का जिक्र पद्म पुराण और स्कंद पुराण में किया गया है, कथा के अनुसार, एक बार त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने अपनी शक्ति से तीन लोकों में आतंक मचा दिया था. तब भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन उसका वध किया. ग्रंथों में बताया गया है कि कैसे भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का संहार किया, जिससे देवताओं ने आनंद मनाया और पृथ्वी पर दीपावली मनाई, जिसे बाद में 'देवदीपावली' कहा गया. इस जीत से खुश होकर देवताओं ने काशी (वाराणसी) में दीप जलाकर उत्सव मनाया, तभी से यह दिन देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है, शास्त्रों के अनुसार, इस दिन जब देवता स्वयं पृथ्वी पर उतरकर गंगा घाटों पर दीप जलाते हैं, तो उस पवित्र प्रकाश में स्नान करने और पूजा करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं.'

कैसे मनाई जाती है देव दीपावली?