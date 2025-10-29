जानें कब मनाई जाएगी देव दीपावली, क्या है शुभ मुहूर्त और इसका महत्व
दिवाली के करीब पंद्रह दिन बाद एक और खास पर्व आता है देव दीपावली, जिसे देवताओं की दिवाली कहा जाता है.
शिमला: हिंदू धर्म में दीपों का पर्व सिर्फ दिवाली तक सीमित नहीं है. दिवाली के करीब पंद्रह दिन बाद एक और खास पर्व आता है देव दीपावली, जिसे देवताओं की दिवाली कहा जाता है. इस बार देव दीपावली की पूर्णिमा तिथि 4 नवंबर को रात 10 बजकर 36 मिनट पर शुरू होगी और तिथि का समापन 5 नवंबर को शाम बजकर 48 मिनट पर होगा. देव दीपावली 5 नवंबर 2025 (बुधवार) को मनाई जाएगी. इस दिन शाम 5 बजकर 15 मिनट से 7 बजकर 50 मिनट तक दीपदान का शुभ मुहूर्त रहेगा, यानी करीब 2 घंटे 35 मिनट तक भक्त भगवान शिव और गंगा माता की आराधना कर सकते हैं.
क्यों मनाई जाती है देव दीपावली
देव दीपावली क्या है और क्यों मनाई जाती है आचार्य परम स्वरूप कहते है कि देव दीपावली का जिक्र पद्म पुराण और स्कंद पुराण में किया गया है, कथा के अनुसार, एक बार त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने अपनी शक्ति से तीन लोकों में आतंक मचा दिया था. तब भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन उसका वध किया. ग्रंथों में बताया गया है कि कैसे भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का संहार किया, जिससे देवताओं ने आनंद मनाया और पृथ्वी पर दीपावली मनाई, जिसे बाद में 'देवदीपावली' कहा गया. इस जीत से खुश होकर देवताओं ने काशी (वाराणसी) में दीप जलाकर उत्सव मनाया, तभी से यह दिन देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है, शास्त्रों के अनुसार, इस दिन जब देवता स्वयं पृथ्वी पर उतरकर गंगा घाटों पर दीप जलाते हैं, तो उस पवित्र प्रकाश में स्नान करने और पूजा करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं.'
कैसे मनाई जाती है देव दीपावली?
- जल्दी उठना: लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान या घर पर पवित्र स्नान करते हैं.
- दीपदान: शाम को भगवान शिव और गंगा माता की पूजा कर दीप जलाए जाते हैं.
- भक्ति और संगीत: कई जगह घाटों पर भजन-कीर्तन, गंगा आरती और दीपोत्सव का आयोजन होता है.
- दान का महत्व: कहा जाता है कि इस दिन दीपदान के साथ अन्न, वस्त्र या धन दान करने से विशेष पुण्य मिलता है.
दान और व्रत का महत्व
शास्त्री परम स्वरूप कहते हैं कि 'देव दीपावली का मतलब है आत्मा के भीतर प्रकाश जलाना. जब भगवान शिव ने अंधकार रूपी त्रिपुरासुर का अंत किया, तो यह संदेश दिया कि हर व्यक्ति को अपने भीतर के अंधकार यानी अहंकार, क्रोध और लालच को मिटाना चाहिए. दीप जलाना उसी ज्योति का प्रतीक है. देव दीपावली कार्तिक मास की पूर्णिमा को आती है, जिसे साल की सबसे पवित्र तिथि माना गया है. इस दिन गंगा स्नान और दीपदान का बहुत महत्व है. इस दिन किए गए दान, व्रत और पूजा का फल हजार गुना बढ़ जाता है.'
देव दीपावली के दिन दीप दान का बहुत महत्व रहता है. सबसे पहले घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान का ध्यान करें. इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव के मंदिर में दीप जलाएं. इस दिन पवित्र नदियों के किनारे दीपदान करना पुण्य माना गया है. इसके बाद अपने गुरु या किसी ब्राह्मण के घर दीप जलाने से ज्ञान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है. पूर्णिमा तिथि पर पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना भी बहुत शुभ होता है.
