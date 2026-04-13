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डीलिस्टिंग क्या है: SC की आरक्षण की क्या थी व्याख्या, क्या अब डिलिस्टिंग आन्दोलन की मांग सरकार करेगी पूरा

जवाब: देखिए 1950 से ही यह कंडिका अनुच्छेद 341 में भारतीय संविधान में दर्ज है. यह समय-समय पर कभी मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा कभी देश के अन्य माननीय उच्च न्यायालयों के द्वारा होता रहा है. पहला अवसर हमें मिला है, जब इस देश के अंदर में देश के सबसे बड़े न्यायालय ने इसकी बहुत ही अच्छी व्याख्या की है. इसलिए मैंने इसको कहा कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय है और यह इस समय पर आना जिस समय जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा डीलिस्टिंग का विषय इस देश पर पुरजोर से उठाया जा रहा है, कि जैसा एससी वर्ग के लिए अनुच्छेद 341 में व्यवस्था दी गई है. उसी प्रकार की व्यवस्था इस देश में लगभग 14 करोड़ जो अनुसूचित जनजाति समाज के लोग हैं, जिनको हम लोग एसटी कहते हैं, उनको भी इसी प्रकार की उनके अनुच्छेद 342 में भी ये सुविधाएं होनी चाहिए. क्योंकि हमारे जनजाति समाज के भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने जाति के रीति रिवाज परंपराएं मान्यताएं रूढ़ि संस्कृति पूजा पद्धति को छोड़ के धर्मांतरित हो के ईसाई या इस्लाम धर्म को स्वीकार किए हैं. आज भी अनुसूचित जनजाति का पूरी तरह से लाभ ले रहे हैं. उसके कारण जो मूल जनजाति समाज हैं, जो आज भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है, आज भी अपने पुरखों से जुड़ा है, उसके हक अधिकार का हनन हो रहा है. यह एक प्रकार से बहुत बड़ा संवैधानिक अन्याय है. जिसके लिए अनुसूचित जनजाति समाज आज संघर्ष कर रहा है.

जवाब: अभी 24 मार्च को देश के सबसे बड़े न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के विषय पर बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय दिया है. वो निर्णय एससी एसटी अत्याचार निवारण से संबंधित था. उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 341 की बहुत सुंदर व्याख्या की है, जो भारतीय संविधान में इसके निर्माण के साथ में ही विद्यमान है कि कोई भी एससी वर्ग का व्यक्ति यदि भारतीय धर्मों को छोड़कर, भारतीय धर्म अर्थात हिंदू सिख या बौद्ध धर्म को छोड़ विदेशी धरती पर जन्मे जो धर्म हैं, जैसे ईसाई या मुस्लिम धर्म, इन दोनों धर्मों में से किसी भी एक धर्म को स्वीकार करेगा तो उसको भारतीय संविधान से एससी वर्ग को मिलने वाला आरक्षण, नौकरी या किसी भी प्रकार की सुविधाएं हैं, वो नहीं मिलेगी. यहां तक कि जिस विषय पर यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गया था, वहां एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम का भी ऐसे धर्मांतरितों को सुविधाएं नहीं मिलेंगी, आरक्षण नहीं मिलेगा. यह एक प्रकार का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एससी को लेकर पूरी स्पष्टता के साथ यह कथन दिया गया था. कथन के मुताबिक आप यदि धर्म छोड़ेंगे तो आपको आरक्षण छोड़ना पड़ेगा. सवाल: यह तो पहले से हमारे संविधान में उल्लेखित है कि ऐसा होगा. फिर सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों कहना पड़ा ? क्या मामला है ?

सरगुजा: लगातार कुछ वर्षों से देश में डीलिस्टिंग कानून की मांग हो रही है. खास करके जो शेड्यूल्ड एरिया हैं, जहां पर आदिवासी समाज की संख्या अधिक है. खासकर छत्तीसगढ़ का सरगुजा, जहां आदिवासी समाज के लोग बहुत अधिक संख्या में रहते हैं. यहां से लगातार यह मांग उठती है कि डिलिस्टिंग कानून बनाया चाहिए. डीलिस्टिंग कानून क्या मांग करता है और इसको लेकर किस तरह की लड़ाई लड़ी जा रही है इसपर लगातार बहस जारी है. वर्तमान में यह बहस इसलिए हो रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है. उस जजमेंट में जो व्याख्या एससी वर्ग के लिए आई है, उसके बाद अब आंदोलनकारियों की मांग और जोर पकड़ती जा रही है.

जवाब: इसमें संविधान का जब निर्माण हुआ तो अनुच्छेद 342 में कुछ इस प्रकार की बातें हैं कि अनुसूचित जनजाति का सदस्य किसी भी धर्म को मान सकता है या वो ईसाई को मान सकता है, मुसलमान को भी मान सकता है, किसी को भी मान सकता है. मगर आज अनुसूचित जनजाति के जो पांच लक्षण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लोकर कमेटी ने दिया है जिसके आधार पर इस देश के अंदर में किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति तब माना जाता है जब उसकी अपनी विशिष्ट पहचान, अपनी विशिष्ट संस्कृति, उसकी अपनी रूढ़ि प्रथाएं, उनकी पूजा पद्धति, उनकी विशिष्ट भाषा, आर्थिक पिछड़ापन, संकोचित स्वभाव ऐसे पांच प्रमुख बातें मानक तय किए गए हैं अनुसूचित जनजाति मानने के लिए लेकिन उसमें जो सबसे मूल चीज है जनजाति समाज की जो मूल आत्मा है उसकी पूजा पद्धति, उसकी परंपराएं, उसकी रीति रिवाज उसको छोड़ता है कोई व्यक्ति और छोड़ के ईसाई और इस्लाम धर्म को स्वीकार करता है तो उसका आरक्षण खत्म होना चाहिए क्योंकि धर्मांतरित होने के बाद में कोई भी कोई भी जनजाति समाज का सदस्य अपने पुरखों के रीति-रिवाज परंपराओं को अपने जाति के रीति रिवाज परंपराओं को पूरी तरह से छोड़ता है.

हमारी ये मांग लंबे समय से है कि जो अपनी जाति का रीति रिवाज, परंपरा छोड़ेगा वह आरक्षण छोड़ेगा. हमने कहा भी है कि जो नहीं भोलेनाथ का वो नहीं हमारी जात का और ये मांग आज से नहीं है. संविधान के लागू होने के 17 सालों के अंदर में ही 1967 में लोहरदगा के एक बड़े सांसद हुए कार्तिक उराव जी. उन्होंने संसद में इस विषय को सबसे पहले उठाया और उन्होंने उस समय 348 सांसदों का हस्ताक्षर करा करके उन्होंने संसद पटल पर रखा था. जिसके आधार पर जेपीसी का गठन हुआ. जेपीसी की 22 बैठकों में इस पर लगातार मंथन हुआ और जेपीसी ने एक मत से निर्णय दिया कि जो भी अनुसूचित जनजाति का सदस्य, जिसने अपने जाति के रीति-रिवाज परंपरा आदि मत विश्वास का परित्याग कर दिया हो, उसे अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं माना जाएगा. क्योंकि उसने इस्लाम या ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया है. तो ऐसी सिफारिश जेपीसी की उस वक्त थी. मगर उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस जेपीसी की सिफारिश को उन्होंने उस सिफारिश से हटाया था.

बाद में ये लड़ाई लंबे समय तक चलती रही. 2006 में जनजाति सुरक्षा मंच का गठन हुआ है. तब से लगातार इसको इस देश का 14 करोड़ जनजाती समाज लगातार उठा रहा है. अंबिकापुर सहित देश के दो 300 जिलों में हम लोगों ने हजारों लाखों लोगों की भीड़ के साथ बड़ी-बड़ी रैलियां की हैं. हमने देश के अलग-अलग राज्यों के राजधानियों में सम्मेलन किया, सड़कों पर उतर कर हमने लोगों को बताया कि धर्मांतरित आदिवासियों का आरक्षण बंद करो. आज देश का जनजाती समाज इस विषय को लेकर लामबंद और एकजुट है अपने हक अधिकार की रक्षा के लिए. आज यह एक संवैधानिक अन्याय हो जनजाति समाज के साथ हो रहा है, जिसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं. आज संविधान के लागू हुए लगभग 76 साल हो गए हैं. आजादी मिले हमें 79 साल हो गए हैं. मगर यह अन्याय आज भी अनुसूचित जनजाति समाज के साथ किया जा रहा है.

अब यह अन्याय खत्म हो इसके लिए हम एकजुट हैं. इस विषय को लेकर हम लोग 24 मई को देश की राजधानी नई दिल्ली में लाल किला मैदान पर जुटेंगे. पूरे देश से लगभग 10 लाख से ज्यादा अनुसूचित जनजाति समाज के लोग वहां आएंगे. पूरब से लेकर पश्चिम तक उत्तर से लेकर दक्षिण तक के सभी प्रदेशों में सभी जिलों में फैले हुए सभी जनजाति समाज को बुलाया गया है. 705 जनजाति समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करेंगे. हम केंद्र सरकार से कहेंगे कि वो डीलिस्टिंग कानून लेकर के आए और डीलिस्टिंग कानून पास करे.





सवाल: वर्तमान की बात करें तो अनुच्छेद जो बात कहता है कि आदिवासी समाज किसी भी धर्म को मान सकता है, लेकिन अगर आदिवासी समाज अपनी परंपराओं को छोड़ता है तो वो आदिवासी नही कहलाएगा. ये भी हो सकता है कि दूसरे धर्म में जाने के बाद भी वो अपनी परंपराओं को मान रहा हो. क्या ऐसा संभव है या परंपराएं छूट जाती हैं ?

जवाब: देखिए शरीर और आत्मा दोनों एक ही है. एक शरीर में अगर आत्मा है तो शरीर जीवित है. लेकिन शरीर से आत्मा के निकलते ही हम उसको मरा हुआ शरीर मानते हैं. उसको श्मशान में या तो गाड़ेंगे या तो जलाएंगे. हमारा जो आपने कहा रीति रिवाज परंपरा ये हमारी मूल आत्मा है. यह तभी संभव है जब वो अपने रीति रिवाज में रहेगा. वो अपनी जाति में रहेगा. हम ईसाई और मुसलमान धर्म को देखें, तो वहां पर एकेश्वरवाद है. वहां पर यदि कोई भी व्यक्ति है जब तक बपतिस्मा नहीं लेगा तब तक उसे ईसाई नहीं माना जाएगा. जब तक वो इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करेगा तब तक उसे मुस्लिम नहीं माना जाएगा. इन दोनों धर्मों में जाने की एक सामान्य प्रक्रिया है. आपको जिस धर्म में आप वर्तमान में हैं, जिस पूजा पद्धति का आप पालन कर रहे हैं, जिन देवी देवताओं की आप पूज रहे हैं, जिन मान्यताओं को मानकर आप जी रहे हैं. आपको उसको छोड़ना ही पड़ेगा. या तो आप उसको फेंको, जलाओ, गाड़ो या बहाओ. आपको इन चारों में से कोई ना कोई चीज तो करनी ही पड़ेगी, तभी आप इन सब को करके आप उस धर्म को स्वीकार कर सकते हैं. यह एक सामान्य पद्धति है, इन दोनों धर्मों में जाने की. वहां पर एकेश्वरवाद है. जनजातीय समाज की परंपराएं, उसकी पूजा पद्धति तभी तक है, जब तक वो अपने जाति में है. अपने पुरखों के द्वारा दिए गए परंपराओं में है. यदि वो धर्म परिवर्तन करता है तो यह संभव ही नहीं है. फिर वह एक तरफ एक शरीर हो गया, दूसरे तरफ आत्मा हो गई और शरीर मरा हुआ शरीर है. इसका मतलब यह है कि यदि अपना धर्म बदलता है तो उसके शरीर से जो जनजाति परंपराओं की जो आत्मा है उनकी मान्यताएं वो खत्म होती हैं और वह केवल धर्म परिवर्तन करके नाम मात्र का एक फर्जी आदिवासी रहता है. एक झूठा आदिवासी रहता है.



छत्तीसगढ़ में भी देख सकते हैं कि एक बड़ी संख्या में लोग ईसाई बने हैं. दस्तावेज में जहां पर जाति प्रमाण पत्र बनने का जो बिंदु होता है, एक स्थान पर होता है. आपके कुलदेवी का नाम क्या है? वहां पर वो कभी भी मरियम का जिक्र नहीं करते. वहां पर वो माता पार्वती लिखते हैं. जहां पर आपके कुल देवता का नाम का कॉलम होता है वहां पर कभी भी यीशु मसीह नहीं लिखते. वहां पर वो महादेव लिखते हैं. और जहां पर धर्म का उल्लेख करना चाहिए वहां पर ईसाई नहीं लिखते. वहां पर हिंदू लिखते हैं. उनको मालूम है कि आरक्षण मिलेगा, नौकरी मिलेगा महादेव के नाम पर, पार्वती के नाम पर और सनातन धर्म के नाम पर. तो इस प्रकार का छलावा इस प्रकार की झूठा जानकारी देकर इनके द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाया जाता है. जो हमारा हक है, जो मूल जनजाति समाज का अधिकार है उसको लूटा जाता है और डकारा जाता है.

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