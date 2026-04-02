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क्या है क्रॉप कटिंग, जिसके लिए खुद डीएम ने हाथ में पकड़ी हंसिया और जुट गए गेहूं की फसल काटने

जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि क्रॉप कटिंग के माध्यम से फसल उत्पादन का सटीक एवं वास्तविक आकलन प्राप्त होता है.

Crop Cutting
बाराबंकी में जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने गुरुवार को गेहूं की फसल काटी. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 8:46 PM IST

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बाराबंकी/फिरोजाबाद: यूपी के बाराबंकी में जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने गुरुवार को गेहूं की फसल काटी. दरअसल गेहूं की फसल काटकर उन्होंने रबी की फसल की क्रॉप कटिंग की शुरुआत की. वहीं, फिरोजाबाद में भी डीएम ने क्रॉप कटिंग का निरीक्षण किया.

बताते चलें कि सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि सम्बन्धित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, फसल बीमा दावों के निस्तारण, एमएसपी यानी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े निर्णयों तथा कृषि नीति निर्धारण के लिए सरकार हर वर्ष क्रॉप कटिंग कराती है.

क्रॉप कटिंग के जरिये विभिन्न क्षेत्रों में फसल उत्पादन का सटीक एवं शुद्ध आकलन हो जाता है. इसी के मद्देनजर गुरुवार को जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी समेत तमाम अधिकारी तहसील नवाबगंज के ग्राम लक्षबर बजहा पहुंचे.

यहां रबी की फसल के रूप में लगी गेहूं की फसल की क्रॉप कटिंग होनी थी. वैसे तो क्रॉप कटिंग करने की जिम्मेदारी राजस्व विभाग के अधिकारियों की है, लेकिन जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने खुद ही हंसिया उठाई और गेहूं काटने में जुट गए.

इस दौरान जिलाधिकारी ने तमाम अधिकारियों को निर्धारित मानकों एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप पूरी पारदर्शिता के साथ क्रॉप कटिंग कराए जाने के निर्देश दिए.

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पूरे जिले के जिन गांवों में क्रॉप कटिंग होनी है वहां निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जाय. जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि क्रॉप कटिंग के माध्यम से फसल उत्पादन का सटीक एवं वास्तविक आकलन प्राप्त होता है, जिससे सरकार द्वारा संचालित कृषि से सम्बंधित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता मिलती है.

उन्होंने बताया कि क्रॉप कटिंग के जरिये विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन की स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण सम्भव होता है, जिससे किसानों को आवश्यक मार्गदर्शन एवं संसाधनों की बेहतर योजना बनाकर उनकी आय वृद्धि में भी सहायत मिलती है.

फिरोजाबाद में डीएम ने क्रॉप कटिंग के जरिये किया आंकलन

फिरोजाबाद जिले में गेंहू की फसल की पैदावार प्रति हैक्टेयर के हिसाव से जितनी पिछली साल हुयी थी, इस साल उससे कम है.जिलाधिकारी रमेश रंजन ने गुरूवार को विकासखंड फिरोजाबाद के ग्राम जमालपुर में गेहूं की क्रॉप कटिंग की प्रक्रिया का स्थलीय निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने कृषि और राजस्व विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में फसल की उपज और गुणवत्ता का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पारदर्शिता और सटीक आंकलन पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा कि क्रॉप कटिंग की प्रक्रिया पूरी तरह वैज्ञानिक और निष्पक्ष होनी चाहिए, ताकि किसानों को उनकी मेहनत का सही फीडबैक मिल सके, उन्होंने संबंधित लेखपाल और कृषि विभाग के कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि फील्ड पर जाकर स्वयं कटाई का पर्यवेक्षण करें और डाटा में किसी प्रकार की विसंगति न रहे.

क्या है क्रॉप कटिंग

क्रॉप कटिंग एक वैज्ञानिक विधि है, जिसका उपयोग किसी क्षेत्र में फसल की वास्तविक उपज का आकलन करने के लिए किया जाता है. क्रॉप कटिंग के लिए राजस्व विभाग और बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि रेंडमली फसल का नमूना लेकर खेत का चयन करते हैं.

उसके बाद खेत का एक हिस्सा तय किया जाता है. किस हिस्से में क्रॉप कटिंग होनी है, यह तय करने के लिए जो मेकैनिज्म अपनाया जाता है वह भी कम दिलचस्प नहीं. यह हिस्सा तय करने के लिए गणितीय तौर तरीकों का प्रयोग किया जाता है.

क्रॉप कटिंग वाले प्लाट को समबाहु त्रिभुजाकार या आयताकार काटा जाता है.यह प्लाट खेत के दक्षिण-पश्चिम कोने में होना चाहिए.इसके लिए खेत की लंबाई चौड़ाई नापी जाती है. नापने के लिए कदमों का इस्तेमाल किया जाता है. अगर खेत टेढ़ा-मेढ़ा है, तो प्लाट आयताकार काटा जाता है. फिर इस प्लाट से काटी गई फसल की थ्रेशिंग करके उत्पादन निकाला जाता है. इसी आधार पर पूरे खेत का उत्पादन तय हो जाता है.

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