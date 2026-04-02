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क्या है क्रॉप कटिंग, जिसके लिए खुद डीएम ने हाथ में पकड़ी हंसिया और जुट गए गेहूं की फसल काटने

बाराबंकी में जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने गुरुवार को गेहूं की फसल काटी. ( ETV BHARAT )

बाराबंकी/फिरोजाबाद: यूपी के बाराबंकी में जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने गुरुवार को गेहूं की फसल काटी. दरअसल गेहूं की फसल काटकर उन्होंने रबी की फसल की क्रॉप कटिंग की शुरुआत की. वहीं, फिरोजाबाद में भी डीएम ने क्रॉप कटिंग का निरीक्षण किया. बताते चलें कि सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि सम्बन्धित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, फसल बीमा दावों के निस्तारण, एमएसपी यानी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े निर्णयों तथा कृषि नीति निर्धारण के लिए सरकार हर वर्ष क्रॉप कटिंग कराती है. क्रॉप कटिंग के जरिये विभिन्न क्षेत्रों में फसल उत्पादन का सटीक एवं शुद्ध आकलन हो जाता है. इसी के मद्देनजर गुरुवार को जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी समेत तमाम अधिकारी तहसील नवाबगंज के ग्राम लक्षबर बजहा पहुंचे. यहां रबी की फसल के रूप में लगी गेहूं की फसल की क्रॉप कटिंग होनी थी. वैसे तो क्रॉप कटिंग करने की जिम्मेदारी राजस्व विभाग के अधिकारियों की है, लेकिन जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने खुद ही हंसिया उठाई और गेहूं काटने में जुट गए. इस दौरान जिलाधिकारी ने तमाम अधिकारियों को निर्धारित मानकों एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप पूरी पारदर्शिता के साथ क्रॉप कटिंग कराए जाने के निर्देश दिए. जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पूरे जिले के जिन गांवों में क्रॉप कटिंग होनी है वहां निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जाय. जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि क्रॉप कटिंग के माध्यम से फसल उत्पादन का सटीक एवं वास्तविक आकलन प्राप्त होता है, जिससे सरकार द्वारा संचालित कृषि से सम्बंधित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता मिलती है. उन्होंने बताया कि क्रॉप कटिंग के जरिये विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन की स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण सम्भव होता है, जिससे किसानों को आवश्यक मार्गदर्शन एवं संसाधनों की बेहतर योजना बनाकर उनकी आय वृद्धि में भी सहायत मिलती है.