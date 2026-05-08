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क्या है बागवानी का सही तरीका? जानें गड्ढा तैयार करने की सही विधि, किसान भाई इन बातों का रखें ध्यान

कुरुक्षेत्र के जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर शिवेंदु प्रताप सोलंकी ने बागवानी की सही विधि बताई. सही गड्ढा तैयार करने से पौधे सूखेंगे नहीं.

What is Correct Method to Horticulture in Haryana
What is Correct Method to Horticulture in Haryana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 8, 2026 at 6:00 PM IST

5 Min Read
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कुरुक्षेत्र: परंपरागत खेती को छोड़ कर अब हरियाणा के किसान बागवानी की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन एक सफल बाग की नींव उसकी सही शुरुआत पर टिकी होती है. कुरुक्षेत्र के जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर शिवेंदु प्रताप सोलंकी ने किसानों को परामर्श दिया है कि जो किसान भाई बागवानी अपनाने की सोच रहे हैं, उनके लिए मई और जून का महीना तैयारी के लिहाज से सबसे उपयुक्त है. डॉक्टर सोलंकी के अनुसार, पौधारोपण से पहले गड्ढों की सही तैयारी और तकनीक का ध्यान रखकर ही किसान भविष्य में स्वस्थ और भरपूर पैदावार ले सकते हैं.

किन-किन फलों का लगा सकते हैं बाग? डॉक्टर शिवेंदु प्रताप सोलंकी ने कहा कि मई महीने में हम बाग की प्लांटेशन की तैयारी शुरू कर देते हैं. जिसमें आगे चलकर हम लीची, आम, चीकू, अमरूद की प्लांटेशन कर सकते हैं. आडू, आलू बुखारा, नाशपाती, कीवी की भी हम प्लांटेशन कर सकते हैं, लेकिन वो दिसंबर जनवरी के लिए ज्यादा बेहतर रहता है. इन सभी के लिए हम प्लांटेशन का कार्य चालू कर देते हैं. पौधारोपण की तैयारी उन्होंने बताया कि फलों का बाग लगाने के लिए हमने जिस जगह का चुनाव किया है. उसके लिए कुछ खास बातें ध्यान में रखनी चाहिए.

क्या है बागवानी का सही तरीका? पौधारोपण के लिए गड्ढा तैयार करना अहम प्रक्रिया (ETV Bharat)

पौधारोपण के लिए इन बातों का रखें ध्यान: जहां पर पौधारोपण करना है. वहीं पौधा लगाने के लिए उचित दूरी पर निशान लगा लें. सबसे पहले गड्ढा खोदकर प्लांटेशन की तैयारी शुरू कर दें. पौधे से पौधे की दूरी नॉर्थ साउथ दिशा पर होती है. ईस्ट वेस्ट में हमारी लाइन से लाइन की दूरी होती है.

गड्ढा कैसे करें तैयार? पौधा लगाने से पहले हमें गड्ढे की तैयारी करनी है. गड्ढा खोदकर हमने उसकी 40 से 50% मिट्टी साइड में रखनी है. उसमें हम 10 से 15 किलोग्राम गोबर की सूखी खाद या केंचुआ खाद मिला सकते हैं. उसमें 400 से 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट मिला लें. जो पौधे की जड़ों की वृद्धि के लिए काफी फायदेमंद होता है. फंगस के लिए भी हम फंगीसाइड पाउडर या बायो प्रोडक्ट प्रयोग कर सकते हैं. इससे पौधे में फंगस नहीं लगेगी. ये सारे मिक्सर बनाकर हम पहले गड्ढे को भर देते हैं. गड्ढा भरने के बाद हम पहले पानी लगा देते हैं.

गड्ढे के लिए पानी कितना अहम? पानी लगाने का मकसद ये होता है कि जितनी मिट्टी बैठनी होती है वो बैठ जाती है. अगर पौधा लगाने के बाद गड्ढा बैठता है, तो उसमें पौधे को नुकसान होता है. अगर किसी किसान भाई के वहां पर दीमक की समस्या है, तो पहले पानी के साथ क्लोरोपायरीफॉस दवा 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से डाल दें. एक गड्ढे में 20 से 25 लीटर पानी अगर आता है, तो 20 से 30 ml उसमें दवाई डाली जा सकती है. इस प्रकार से हम गड्ढे में सभी प्रकार के किट और फंगस खत्म कर सकते हैं, ताकि जब हम पौधा लगाए, तो वो स्वस्थ रहे. 8 से 10 दिन बाद ये गड्ढा बैठ जाता है. बचा हुआ मटेरियल उसमें फिर से डाल दें. और उसके बाद फिर दूसरा पानी लगा दें. इसके बाद गड्ढा बैठना बंद कर देगा.

पौधारोपण के समय बरतें ये सावधानियां: अगर किसान गड्ढा खोदने के बाद सीधा ही पौधा लगाते हैं, तो उसमें पौधे के सूखने की समस्या रहती है. उसकी जड़े सूख जाती हैं, तो इसलिए बताए गए प्रबंध के हिसाब से ही पौधे को लगाए. अगर पानी छोड़ने के बाद जब मिट्टी बैठ जाती है, तब पौधा लगाते हैं, तो लगाते समय जितनी पौधे की जड़ के साथ मिट्टी है. उतनी मिट्टी गड्ढे में से निकाल दें और वहां पर पौधे की रोपाई कर दें. इसे पौधा स्वस्थ रहेगा और वो सुखेगा नहीं. पौधा लगाते समय जहां पर पौधे की ग्राफ्टिंग होती है. 10 से 15 सेंटीमीटर मिट्टी से उसको ऊपर रखें. अगर पौधे की ग्राफ्टिंग मिट्टी में दब जाती है, तो पौधा सूख सकता है. ग्राफ्टिंग सूख सकती है. उन्होंने कहा की ग्राफ्टिंग से नीचे जो पौधा होता है. वो देसी होता है. अगर उसमें फुटाव होता है, तो उसको भी हम आसानी से निकाल सकते हैं. इससे क्वालिटी पर असर नहीं पड़ेगा.

तापमान नियंत्रण जरूरी: उन्होंने बताया कि मई जून में गर्मियों के दौरान बाग में ज्यादा ट्रैक्टर चलाने से बचें. अगर उसमें छोटी घास है, तो उसको ऐसे ही रखें. वो मल्चिंग का काम करेग और गर्मी से पौधों का बचाव होगा. हाई टेंपरेचर से बचाव के लिए हफ्ते में दो बार सुबह शाम सिंपल सप्रे भी कर सकते हैं. जिसे पौधों को गर्मी से निजात मिलेगी.

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