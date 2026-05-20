क्यों हो रहा ऑनलाइन दवा बिक्री का विरोध? आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का दवा खरीद से क्या संबंध, जानिए
एसोसिएशन का कहना है कि ऑनलाइन दवा व्यापार के जरिए नकली और घटिया गुणवत्ता वाली दवाओं की आपूर्ति हो रही है.
Published : May 20, 2026 at 3:21 PM IST
जयपुर: प्रदेशभर के दवा कारोबारी ऑनलाइन दवाओं की बिक्री के विरोध में उतर गए हैं. प्रदेश के अलग-अलग जिलों में केमिस्ट एसोसिएशन ने ऑनलाइन फार्मेसी के विरोध में प्रदर्शन किया और जयपुर समेत कई जिलों में दवा विक्रेता काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाया. हांलाकि जयपुर में लगभग 80 प्रतिशत मेडिकल स्टोर खुले रहे जिसे लेकर दी केमिस्ट एन्ड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि एक दिन के बंद से कुछ नहीं होगा और यदि मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे, तो ऑनलाइन दवाओं की खरीद अधिक होगी. एसोसिएशन ने एआई का दुरुपयोग कर दवा बिक्री पर भी चिंता जताई है. उदयपुर के दवा कारोबारियों ने भी जिला कलेक्ट्री के बाहर प्रदर्शन कर ऑनलाइन दवा बिक्री का विरोध किया.
एसोसिएशन के प्रवक्ता अजय अग्रवाल का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग प्रतिबंधित और नशीली दवाओं की खरीद के लिए किया जा रहा है. ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत दवाओं की बिक्री और वितरण के स्पष्ट नियम निर्धारित हैं, जिनके अनुसार लाइसेंस प्राप्त फार्मासिस्ट की निगरानी और सत्यापित प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही कई दवाएं दी जा सकती हैं. लेकिन ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियां इन नियमों की अनदेखी करते हुए दवाओं की डिलीवरी कर रही हैं, जिससे नियमन और जवाबदेही दोनों कमजोर हो रहे हैं.
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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग: अजय अग्रवाल का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डिजिटल तकनीकों का उपयोग कर कई बार प्रतिबंधित और नशीली दवाओं की खरीद-बिक्री की जा रही है. इससे ऐसी दवाएं भी आम लोगों की पहुंच में आ रही हैं, जिन्हें केवल डॉक्टर की पर्ची पर ही दिया जाना चाहिए. इसके साथ ही ऑनलाइन किस तरह की दवा बिक रही है. इस पर किसी सरकारी डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग नहीं है. प्रतिबंधित और नशीली दवाओं का उपयोग करने वाले एआई के जरिये चिकित्सक की पर्ची तैयार कर इन दवाओं की खरीद ऑनलाइन के माध्यम कर रहे हैं.
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- नशे में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की अनुचित बिक्री बढ़ने की आशंका
- एआई की मदद से प्रतिबंधित दवाओं की भी ऑनलाइन खरीद
- एंटीबायोटिक्स और जीवन रक्षक दवाओं के गलत इस्तेमाल पर चिंता
- बिना डॉक्टर की सलाह के दवाएं मिलने से मरीजों की सेहत पर खतरा बढ़ा
- नकली और घटिया गुणवत्ता वाली दवाओं की सप्लाई का खतरा बढ़ने का दावा
- ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के नियमों के विरुद्ध बताया जा रहा ऑनलाइन फार्मेसी संचालन
- केमिस्ट संगठनों ने सरकार से ऑनलाइन दवा बिक्री पर सख्त नियमन की मांग की
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एंटीबायोटिक्स का अधिक उपयोग: दी केमिस्ट एन्ड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरीश कौशिक का कहना है कि ऑनलाइन दवा व्यापार के जरिए नकली और घटिया गुणवत्ता वाली दवाओं की आपूर्ति हो रही है. ऑनलाइन माध्यमों में सप्लाई चेन की पारदर्शिता कम होने के कारण मरीजों तक नकली दवाएं पहुंचने की आशंका बढ़ गई है. इसके अलावा एंटीबायोटिक्स और अन्य जीवन रक्षक दवाओं की खरीद भी ऑनलाइन के माध्यम से बढ़ गई है. बिना डॉक्टर की सलाह के ऑनलाइन दवाएं आसानी से उपलब्ध होने से लोग स्वयं उपचार की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो रही है.
उदयपुर में प्रशासन को सौंपा ज्ञापन: उदयपुर में दवा कारोबारियों ने ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया. शहर सहित जिलेभर की अधिकांश मेडिकल दुकानें बंद रहीं. यह हड़ताल ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट और राजस्थान केमिस्ट एलायंस के आह्वान पर आयोजित की गई. दवा कारोबारी राजेश ने बताया कि दवा व्यापारियों ने जिला कलेक्ट्री के बाहर एकत्र होकर प्रदर्शन किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि कई ऑनलाइन कंपनियां बिना वैध चिकित्सकीय परामर्श और फर्जी ई-प्रिस्क्रिप्शन के जरिए दवाइयों की होम डिलीवरी कर रही हैं. इससे गलत दवा उपयोग और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ रहे हैं.
ये हैं मांगें: व्यापारियों का कहना है कि वर्तमान में लागू Drugs and Cosmetics Act में ऑनलाइन दवा बिक्री को लेकर स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं. इसके बावजूद कई कंपनियां वर्षों से ऑनलाइन कारोबार कर रही हैं. दवा विक्रेताओं ने कहा कि भारी छूट, आकर्षक ऑफर और प्रिडेटरी प्राइसिंग के कारण छोटे और मध्यम स्तर के केमिस्टों का अस्तित्व संकट में पड़ गया है. प्रदर्शन के दौरान दवा कारोबारियों ने मांग की कि अवैध ऑनलाइन दवा बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए. साथ ही बिना सत्यापित प्रिस्क्रिप्शन दवा वितरण बंद करने और ऑनलाइन दवा बिक्री से जुड़ी विवादित अधिसूचनाओं को वापस लेने की मांग भी की गई.