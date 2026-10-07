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गर्भ में पल रहे बच्चे को दिमाग के लकवे से कैसे बचाएं? पंचकूला के डॉक्टर ने बताए लक्षण और बचाव के उपाय

पंचकूला: विवाह के बाद सभी दंपति संतान सुख की कामना करते हैं. इसके लिए गर्भवती महिलाओं के गर्भावस्था की शुरूआत से प्रसव तक और उसके बाद भी कई तरह के मेडिकल टेस्ट होते हैं और उनके लिए स्वयं की देखभाल करना भी जरूरी रहता है. यदि आवश्यक सावधानियों का ध्यान नहीं रखा जाता तो एक गंभीर क्षति ऐसी है, जो मां की लापरवाही से बच्चे को गर्भ में ही नुकसान पहुंचा सकती है.

गर्भवती खुद को टॉर्च संक्रमण से बचाएं: ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में डॉक्टर श्रुति ने गर्भवती महिलाओं को टॉर्च इनफेक्शन से बचने की सलाह दी. क्योंकि ये संक्रमण बच्चों को पहुंच सकता है. गर्भवती महिला में टॉर्च इन्फेक्शन कुछ गंभीर और संक्रामक बीमारियों का एक समूह है, जो मां से गर्भ में पल रहे बच्चे तक पहुंच सकता है.

गर्भ में 80% नुकसान की आशंका: डॉक्टर श्रुति ने बताया कि "गर्भावस्था के दौरान बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी रोग होने की 80% आशंका बनी रह सकती है. इसका कारण गर्भवती महिला की देखभाल ना होना और उसे प्रचुर मात्रा में पोषण नहीं मिलना होता है. गर्भवती महिला में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए. इन सभी संभावित स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव के लिए शुरुआत से ही गर्भवती महिलाओं के मेडिकल टेस्ट करवाए जाते हैं. शारीरिक बदलाव के अनुसार उन्हें इलाज दिया जाता है और सभी आवश्यक सावधानियों का अनिवार्य रूप से ध्यान रखने की सलाह दी जाती है."

मां के पेट से बीमारी शुरू: बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रुति ने बताया कि सेरेब्रल पाल्सी (मस्तिष्क पक्षाघात) रोग की शुरूआत मां के पेट से हो जाती है. मां में कुछ कारणों से ऑक्सीजन या पोषक तत्वों की कमी का बच्चे पर असर पड़ता है. इस रोग के लक्षण बच्चों के पैदा होने पर दिखाई देते हैं. प्रसव के बाद बच्चों में ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है, उसे दौरे भी पड़ सकते हैं. इस कारण प्रसव के तुरंत बाद से इलाज शुरू करना होता है.

सेरेब्रल पाल्सी गंभीर बीमारी: समय रहते लक्षणों की पहचान नहीं करने से नवजात बच्चा जन्म के समय से ही आजीवन दिव्यांग हो सकता है, लेकिन समय पर सावधानी और चिकित्सकीय परामर्श से देखभाल करने पर संभावित खतरे को टाला जा सकता है. इस बारे में ईटीवी भारत ने पंचकूला सेक्टर 6 स्थित जिला अस्पताल की बाल रोग विशेषज्ञ (पीडियाट्रिशियन) डॉक्टर श्रुति सरीन से बातचीत कर सेरेब्रल पाल्सी (दिमाग का लकवा) के विकारों, कारण, प्रभाव और सावधानियों बारे जाना.

H- हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस: ये एक यौन संचारित संक्रमण है, जो प्रसव के दौरान बच्चे में फैल सकता है. गर्भवती महिला को ये संक्रमण होने पर ये प्लेसेंटा (गर्भनाल) के जरिए बच्चे तक पहुंच सकता है. इससे गर्भपात, समय पूर्व डिलीवरी या बच्चे में जन्मजात बीमारियां (जैसे- आंख या दिमाग की कमजोरी, बहरापन और शारीरिक विकास में रुकावट) हो सकती हैं.

लक्षणों की पहचान: डॉक्टर टॉर्च की स्थिति को समझने के लिए रक्त परीक्षण (ब्लड टेस्ट) करवाते हैं, जिसमें दो एंटीबॉडी देखी जाती हैं.

IgM: इसका पॉजिटिव होना हालिया या सक्रिय संक्रमण को दर्शाता है. IgG: इसका पॉजिटिव होना पुराने संक्रमण या उससे लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को बताता है.

गाइनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन की मौजूदगी: डॉक्टर श्रुति ने बताया कि "प्रसव के तुरंत बाद के समय को गोल्डन आवर ऑफ प्रिवेंशन या गोल्डन मिनट ऑफ प्रिवेंशन कहा जाता है. प्रसव के समय गाइनेकोलॉजिस्ट के साथ एक पीडियाट्रिशियन डॉक्टर होना चाहिए, ताकि प्रसव के पहले मिनट में ही असामान्य लक्षण दिखाई देने पर बच्चे को तुरंत इलाज दिया जा सके. बच्चे में ऑक्सीजन की कमी का पता लगने और उसके नहीं रोने पर उसे तुरंत इलाज दिया जा सकता है."

गोल्डन मिनट ऑफ प्रिवेंशन में इलाज नहीं तो क्या करें: डॉक्टर श्रुति ने बताया कि "यदि समय पर किन्हीं भी कारणों से बच्चे को इलाज नहीं मिल सके तो बाद में उसकी मांसपेशियों में अकड़न या अन्य तरह की समस्याएं दिखाई दे सकती हैं. ऐसे में मां-बाप को बच्चे का रेगुलर फॉलो-अप कराना चाहिए, क्योंकि मांसपेशियों में अकड़न और अन्य विभिन्न कारणों से मां-बाप को बच्चे की फिजियोथैरेपी कराने की सलाह दी जाती है. कई बार बच्चा खुद से कुछ नहीं कर पाता, जैसे कि खुद खा-पी नहीं सकता और ना ही किसी तरह की कोई अन्य क्रिया कर पाता है, ऐसे में ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है. कई बार हेयरिंग और विज़न में संक्रमण से उन्हें हेयरिंग ऐड्स उपलब्ध कराए जा सकते हैं. जबकि विज़न के लिए नज़र की जांच कर शुरुआती रोकथाम और इलाज किया जा सकता है."

अधिक देरी होने पर सर्जरी: बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रुति ने बताया कि "यदि समय रहते नवजात बच्चे को इलाज नहीं मिल पाता या लक्षण पहचानने में व इलाज में काफी अधिक देरी हो जाए तो आखिरी विकल्प सर्जरी बचता है. क्योंकि इलाज में अधिक देरी होने से मांसपेशियों में अत्यधिक जकड़न हो जाती है, जिस कारण मांसपेशियों को काटकर ऑपरेशन के माध्यम से उन्हें रेक्टिफाई करना पड़ता है. ऐसे मामलों में टेंडन ट्रांसफर व अन्य इलाज संभव जरूर है, लेकिन फिर रेगुलर फॉलोअप कराना अनिवार्य रहता है और कई अन्य प्रकार की चुनौतियां भी बनी रहती हैं. ये सब कुछ कराने पर कुछ प्रतिशत तक इंप्रूवमेंट हो पाती है."

परिजन इन बातों का ध्यान रखें: प्रसव के बाद बच्चा सेरेब्रल पाल्सी रोग से प्रभावित तो नहीं, ये पता लगाने के लिए परिजनों को कई बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए. जैसे कि बच्चा काफी अधिक रोता है और चुप कराने में काफी मुश्किल होती है, उल्टियां अधिक करता है, बच्चों को कुछ खिलाने-पिलाने की कोशिश की जाए तो उससे पचाया नहीं जाता और कई बार फेफड़ों में भी चला जाता है. इस कारण बच्चों को कई बार निमोनिया बनता है और मांसपेशियों में कमजोरी रहती है, हाथ पांव ढीले रहते हैं. डॉक्टर श्रुति ने बताया कि एक सामान्य नवजात बच्चा तीन-चार महीने में अपनी गर्दन संभालना लगभग सीख लेता है, लेकिन इस रोग से ग्रस्त बच्चा काफी समय बाद जाकर ये कर पाता है. साथ ही सामान्य बच्चों की तुलना में इस रोग से ग्रस्त बच्चा एक स्थिति से दूसरी स्थिति में अलट-पलट होना भी काफी देर से कर पाता है.

जिला और राज्य स्तर पर प्रतिशत: डॉक्टर श्रुति ने बताया कि "जिला स्तर पर सेरेब्रल पाल्सी रोग से प्रभावित बच्चे दो से ढाई प्रतिशत हैं. जबकि समूचे प्रदेश में करीब 5% तक ऐसे बच्चे हैं, लेकिन इस प्रतिशत को सभी के सहयोग और प्रयासों से कम किया जा सकता है. इसके लिए कुछ सावधानियां की आवश्यकता रहती है, जैसे- प्रसव के दौरान गाइनेकोलॉजिस्ट के साथ पीडियाट्रिशियन भी मौजूद रहे, ताकि बच्चे को इस क्षति से बचाया जा सके. प्रसव से पहले मां की उचित देखभाल जरूरी है, ताकि बच्चे को क्षति से बचाया जा सके."

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