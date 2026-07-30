ETV Bharat / state

जानिए क्या होता है एनालॉग पनीर, छत्तीसगढ़ में इसपर हुआ बड़ा एक्शन, आज से बिक्री और इस्तेमाल पर रोक

एनालॉग पनीर देखने और खाने में बिल्कुल असली पनीर जैसा होता है. इसे दूध की जगह पॉम ऑयल, स्टार्च से बनाया जाता है.

WHAT IS ANALOG PANEER
जानिए क्या होता है एनालॉग पनीर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 30, 2026 at 5:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने गुरुवार को बड़ी बैठक की. स्वास्थ्य विभाग ने बैठक में ये फैसला किया कि आज से प्रदेश में कहीं भी एनालॉग पनीर की बिक्री नहीं होने दी जाएगी. इसके साथ ही होटल और रेस्टोरेंट में भी इसके इस्तेमाल पर पूर्ण रुप से प्रतिबंध रहेगा. अगर कोई स्वास्थ्य विभाग के बनाये निमयों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ खाद्य विभाग के नियमों के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि हम लोगों की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं. लोगों को उचित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ मिले ये सुनिश्चित किया जाएगा.


एनालॉग पनीर की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक

सरकार ने साफ कर दिया है कि आज के बाद छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर की बिक्री करने वालों के खिलाफ खाद्य विभाग के निर्धारित मापदंडों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. सरकार के फैसले के बाद अब प्रदेश के होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट में भी एनालॉग पनीर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. खाद्य विभाग इसकी निगरानी करेगा.


दूसरे राज्यों में बिक्री पर फिलहाल रोक नहीं

पनीर फैक्ट्री सील करने के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में एनालॉग पनीर की बिक्री नहीं हो सकेगी, लेकिन दूसरे राज्यों में इसकी बिक्री पर फिलहाल कोई रोक नहीं है. इस संबंध में आगे का निर्णय उद्योग विभाग लेगा.

मनेंद्रगढ़ को मेडिकल कॉलेज की सौगात: 2026-27 सत्र से 50 सीटों पर होगी एमबीबीएस की पढ़ाई

जगदलपुर में खुली अत्याधुनिक कैथ लैब, अब बस्तर के हृदय रोगियों को नहीं जाना पड़ेगा बाहर

टीएस सिंहदेव पर बरसे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, कांग्रेस कार्यकाल की दिलाई याद

TAGGED:

CHHATTISGARH HEALTH DEPARTMENT
SHYAM BIHARI JAISWAL
FOOD AND SAFETY DEPARTMENT
ANALOG PANEER NOT SOLD IN RAIPUR
WHAT IS ANALOG PANEER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.