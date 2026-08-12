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एनालॉग पनीर क्या है और कैसे बनता है, जानिए डायटिशियन से इसके खाने पर होने वाले खतरे

डायटिशियन डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव ने बताया कि "एनालॉग पनीर को कृत्रिम पनीर के रूप में जाना जाता है. यह एक ऐसा पनीर होता है जो डेयरी प्रोडक्ट से नहीं बनता बल्कि एनालॉग पनीर को बनाने के लिए पाम ऑयल का उपयोग करने के साथ ही डालडा जैसी चीजों का उपयोग किया जाता है. दूध पाउडर मिलाने के साथ ही सोया मिलाकर बनाया जाने वाला पनीर होता है. एनालॉग पनीर स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है. एनालॉग पनीर के दुष्प्रभाव को देखते हुए कई राज्यों ने इस पर बैन भी लगा दिया है."

ऐसे में हमें पनीर खाते समय सावधानी बरतनी चाहिए. ताजा या डेयरी प्रोडक्ट से बने पनीर और एनालॉग वाली पनीर की पहचान कैसे करें. किस तरह से पहचाने कि यह पनीर ताजा है या फिर एनालॉग पनीर है, एक्सपर्ट बता रही हैं इसके नुकसान और खतरे.

रायपुर: हम सभी ये जानते हैं कि पनीर एक मिल्क प्रोडक्ट है और ये हेल्थ के लिए बेहतर है. वेज खाने वालों की पहली पसंद पनीर होता है. बच्चे भी इसे ज्यादा पसंद करते हैं. पनीर में मुख्य रुप से प्रोटीन, कैल्शियम, कैलोरी और विटामिन की मात्रा होती है. लेकिन ताजा या फिर डेयरी प्रोडक्ट वाली पनीर न खाकर यदि हम एनालॉग यानी कृत्रिम पनीर का सेवन लगातार करते हैं तो यह किडनी और लीवर दोनों को डैमेज कर सकता है.

डायटिशियन कहती हैं कि, "एनालॉग पनीर छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से प्रतिबंध लग चुका है. मध्य प्रदेश के साथ ही गुजरात और महाराष्ट्र में भी बेचना और खरीदना पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है."





कैसे बनता है और क्या हैं इसके खाने से खतरे

एनालॉग पनीर स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है. इसका लंबे समय तक उपयोग करते हैं तो यह किडनी लीवर को डैमेज कर सकता है. किडनी और लीवर पर असर होने की वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम भी बिगड़ जाता है. एनालॉग पनीर का लंबे समय तक उपयोग करना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है. पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में देखने में आया है कि एनालॉग पनीर की बिक्री पर रोक लगाई है. प्रदेश की राजधानी रायपुर में एनालॉग पनीर की मात्रा 500 किलोग्राम पकड़ी गई थी, जिसे छत्तीसगढ़ से बाहर बेचने की तैयारी थी. राजधानी में प्रदेश के कई जगहों पर एनालॉग पनीर बनाकर धड़ल्ले से बिक्री की जा रही थी.



कृत्रिम पनीर का सेवन लगातार करते हैं तो यह किडनी और लीवर दोनों को डैमेज कर सकता है. एनालॉग पनीर का लंबे समय तक उपयोग करना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है: डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव, डाइटिशियन



कैसे करें असली और नकली पनीर की पहचान

सवाल यह उठता है कि एनालॉग और असली पनीर की पहचान कैसे करें. इसके लिए हमें डेयरी प्रोडक्ट से बना हुआ पनीर सॉफ्ट होने के साथ ही उसमें दूध की गंध आएगी, लेकिन जो एनालॉग पनीर होता है उसे प्रेस करने या दबाते या तोड़ते हैं तो रबर जैसी चीज महसूस होती है. जब इस पनीर को खाते हैं तो यह एकदम लचीला होता है. यदि एनालॉग पनीर को गर्म पानी में डाला जाए तो इसमें से केमिकल वाली स्मेल आती है. लेकिन जो ताजा पनीर या डेयरी प्रोडक्ट वाली पनीर होती है उसमें दूध जैसी स्मेल आती है. यह पनीर आसानी से घुलता नहीं है.

इन तरीकों से जांच करने के अलावा दूसरे तरीके भी अपनाया जा सकता है. जिसमें एनालॉग पनीर को तवा या कढ़ाई में गर्म किया जाता है. डेयरी प्रोडक्ट वाली पनीर सामान्य तरीके से पिघलता है. लेकिन एनालॉग पनीर को अगर गर्म किया जाता है तो इसमें से एक गंदी स्मेल आती है. ऐसे में इसमें यह भी समझ आता है कि इसमें स्टार्च की मिलावट है. इसके साथ ही दूसरे पाम ऑयल जैसे तत्व भी मिलाए गए हैं. एक तरीका यह नहीं होता है कि आयोडीन सॉल्यूशन जिसमें ताजा या डेयरी प्रोडक्ट वाली पनीर में 2 से 3 बूंद आयोडीन डाला जाता है, जिसके बाद वह बैगनी कलर का हो जाता है. लेकिन एनालॉग पनीर में ऐसा करने पर उसका रंग नीला या काला होता है तो यह एनालॉग या कृत्रिम पनीर कहलाता हैं.





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