हिमाचल में एनालॉग और नॉन डेयरी पनीर की बिक्री पर रोक, सुक्खू सरकार ने जारी की नोटिफिकेशन
अधिसूचना में कहा गया है कि एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध के आदेश पूरे राज्य में लागू होंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 20, 2026 at 6:42 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में एनालॉग (कृत्रिम या आर्टिफिशियल) व नॉन डेयरी पनीर की बिक्री पर रोक लगा दी है. राज्य सरकार के हेल्थ सेफ्टी एंड रेगुलेशंज निदेशालय की तरफ से आईएएस आशीष सिंघमार ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना के अनुसार पनीर के नाम पर ऐसे उत्पाद जिनमें दूध की वसा, मिल्क सॉलिड या अन्य मिल्क इन्ग्रेडिएंट्स की जगह पूरी तरह से या आंशिक रूप से वनस्पति तेल, वसा व दूध से न मिलने वाले घटकों का प्रयोग होगा, उन्हें पनीर के नाम पर नहीं बेचा जा सकेगा. दोषी पाए जाने वाले पर फूड सेफ्टी नियमों के अनुसार एक्शन लिया जाएगा.
अधिसूचना में कहा गया है कि शाकाहारी लोगों के लिए पनीर एक प्रोटीन का सोर्स है. ऐसे में एनालॉग पनीर के नाम पर उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए. होटल, रेस्तरां, ढाबों, हॉस्टल की मैस, कैटरिंग कारोबार से जुड़े लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा. इन्हें पनीर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ निर्धारित मानकों पर खरा उतरने वाला पनीर ही इस्तेमाल करना होगा. एनालॉग या नॉन-डेयरी पनीर को असली पनीर के रूप में तैयार करने, रखने, परोसने या बेचने पर संबंधित सरकारी एजेंसी सख्त एक्शन लेगी.
अधिसूचना में दर्ज किया गया है कि पैकिंग वाला पनीर बेचने वाले फूड कारोबारियों को लेवल पर उत्पाद की वास्तविक प्रकृति और संरचना से संबंधित सभी जरूरी घोषणाएं करनी होंगी. कारोबारियों को खरीद बिल, इनवॉयस, बैच नंबर और पैकिंग वाले पनीर से संबंधित रिकॉर्ड भी रखना होगा, ताकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी जांच के दौरान पनीर की ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित कर सकें. यदि संबंधित सरकारी एजेंसी को कोई आशंका हो तो वो सैंपल लेने और कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है. जांच में उत्पाद मानकों के विपरीत पाए जाने पर जब्ती, रिकॉल, निपटान या नष्ट करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है. दोषी खाद्य कारोबारी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सब-स्टैंडर्ड, मिसब्रांडेड या असुरक्षित खाद्य पदार्थ से संबंधित प्रावधानों में कार्रवाई होगी.
अधिसूचना में कहा गया है कि एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध के आदेश पूरे राज्य में लागू होंगे. सभी संबंधित खाद्य कारोबारियों तथा फूड सर्विस प्रतिष्ठानों को इसका पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं. उल्लेखनीय है कि एनालॉग पनीर बहुत ही कम दूध का प्रयोग कर और उसमें सिंथैटिक तरीके से बनाया जाता है. ये पनीर बिल्कुल असली पनीर की तरह दिखाई देती है. इन्हें सस्ते वनस्पति तेलों से भी बनाया जाता है. वहीं, असली पनीर गाय व भैंस के शुद्ध दूध से तैयार किया जाता है. वहीं, एनालॉग पनीर असली पनीर के मुकाबले सस्ता होता है. इसलिए रेस्तरां आदि सस्ते पनीर का विकल्प चुनते हैं. एनालॉग पनीर सेहत के लिए नुकसानदायक होता है.
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