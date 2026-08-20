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हिमाचल में एनालॉग और नॉन डेयरी पनीर की बिक्री पर रोक, सुक्खू सरकार ने जारी की नोटिफिकेशन

एनालॉग और नॉन डेयरी पनीर की बिक्री पर रोक ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में एनालॉग (कृत्रिम या आर्टिफिशियल) व नॉन डेयरी पनीर की बिक्री पर रोक लगा दी है. राज्य सरकार के हेल्थ सेफ्टी एंड रेगुलेशंज निदेशालय की तरफ से आईएएस आशीष सिंघमार ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना के अनुसार पनीर के नाम पर ऐसे उत्पाद जिनमें दूध की वसा, मिल्क सॉलिड या अन्य मिल्क इन्ग्रेडिएंट्स की जगह पूरी तरह से या आंशिक रूप से वनस्पति तेल, वसा व दूध से न मिलने वाले घटकों का प्रयोग होगा, उन्हें पनीर के नाम पर नहीं बेचा जा सकेगा. दोषी पाए जाने वाले पर फूड सेफ्टी नियमों के अनुसार एक्शन लिया जाएगा. अधिसूचना में कहा गया है कि शाकाहारी लोगों के लिए पनीर एक प्रोटीन का सोर्स है. ऐसे में एनालॉग पनीर के नाम पर उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए. होटल, रेस्तरां, ढाबों, हॉस्टल की मैस, कैटरिंग कारोबार से जुड़े लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा. इन्हें पनीर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ निर्धारित मानकों पर खरा उतरने वाला पनीर ही इस्तेमाल करना होगा. एनालॉग या नॉन-डेयरी पनीर को असली पनीर के रूप में तैयार करने, रखने, परोसने या बेचने पर संबंधित सरकारी एजेंसी सख्त एक्शन लेगी. हिमाचल में एनालॉग और नॉन डेयरी पनीर की बिक्री पर रोक (Notification)