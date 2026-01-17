ETV Bharat / state

परिचित की आवाज में कोई कॉल आए तो हो जाइए सावधान! साइबर ठगों ने AI वाइस क्लोन का बनाया नया हथियार

शिमला: डिजिटल युग में जहां तकनीक ने जीवन को आसान बनाया है, वहीं साइबर अपराधियों ने इसी तकनीक का इस्तेमाल लोगों को ठगने के लिए करना शुरू कर दिया है. साइबर ठग अब पुराने तरीकों को छोड़कर नए-नए हथकंडे अपना रहे हैं, जिनमें सोशल मीडिया अकाउंट किराए पर लेना, खुद को बैंक कर्मचारी बताकर ठगी करना, विदेश से पार्सल भेजने के नाम पर डराना, गूगल सर्च से फर्जी कस्टमर केयर नंबरों के जरिए धोखाधड़ी और अब AI वॉइस क्लोन जैसी खतरनाक तकनीक शामिल है. हिमाचल प्रदेश पुलिस की साइबर सेल ने इन बढ़ते मामलों को लेकर आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. सोशल मीडिया अकाउंट किराए पर लेकर ठगी का नया ट्रेंड साइबर अपराधियों द्वारा सोशल मीडिया अकाउंट किराए पर लेने का चलन तेजी से बढ़ रहा है. ठग खासतौर पर युवाओं और बेरोजगार लोगों को निशाना बनाते हैं. उन्हें यह कहकर फंसाया जाता है कि उनके फेसबुक, इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल केवल प्रमोशन और मार्केटिंग के लिए किया जाएगा. इसके बदले हर महीने 10 से 15 हजार रुपये तक देने का लालच दिया जाता है. डीएसपी साइबर क्राइम विपिन कुमार के अनुसार, "यह पूरी तरह से एक सुनियोजित ठगी है. अकाउंट किराए पर लेने के बाद ठग उसी अकाउंट से फर्जी लिंक भेजते हैं, निवेश योजनाओं, लोन ऑफर और सरकारी स्कीम के नाम पर लोगों को ठगते हैं." अकाउंट मालिक फंसता है, ठग बच निकलते हैं सबसे खतरनाक बात यह है कि जब किसी ठगी की शिकायत दर्ज होती है, तो जांच में सबसे पहले वही सोशल मीडिया अकाउंट सामने आता है, जिससे ठगी की गई होती है. ऐसे में अकाउंट का असली मालिक कानूनी जांच के दायरे में आ जाता है, जबकि असली अपराधी बच निकलते हैं. डीएसपी विपिन कुमार ने बताया कि एक बार अकाउंट किराए पर देने के बाद यूजर का उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता और वह कानूनी रूप से भी गंभीर मुश्किलों में फंस सकता है. कई मामलों में निर्दोष लोगों को पुलिस पूछताछ और जांच का सामना करना पड़ा है. साइबर ठगी के नए तरीके (ETV BHARAT) विदेशी पार्सल के नाम पर डराकर ठगी साइबर ठगी का एक और गंभीर तरीका विदेश से भेजे गए पार्सल के नाम पर सामने आ रहा है. ठग खुद को कस्टम अधिकारी, पुलिस या नारकोटिक्स विभाग का अधिकारी बताकर फोन करते हैं. कॉल करने वाला कहता है कि आपके नाम से विदेश से आया पार्सल पकड़ा गया है, जिसमें नशीला पदार्थ या अवैध सामान मिला है. इसके बाद पीड़ित को डराया जाता है और मामला रफा-दफा करने के नाम पर मोटी रकम मांगी जाती है. एसपी साइबर क्राइम रोहित मालपानी के अनुसार, डर के कारण लोग बिना जांच किए पैसे ट्रांसफर कर देते हैं. एसपी रोहित मालपानी ने स्पष्ट किया है कि कोई भी सरकारी एजेंसी कभी भी फोन कॉल पर पैसों की मांग नहीं करती. यदि इस तरह की कोई कॉल आती है, तो यह सीधा-सीधा साइबर ठगी का मामला है. ऐसे मामलों में तुरंत कॉल काटकर साइबर हेल्पलाइन 1930 पर सूचना देनी चाहिए.