परिचित की आवाज में कोई कॉल आए तो हो जाइए सावधान! साइबर ठगों ने AI वाइस क्लोन का बनाया नया हथियार
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 17, 2026 at 9:58 PM IST
शिमला: डिजिटल युग में जहां तकनीक ने जीवन को आसान बनाया है, वहीं साइबर अपराधियों ने इसी तकनीक का इस्तेमाल लोगों को ठगने के लिए करना शुरू कर दिया है. साइबर ठग अब पुराने तरीकों को छोड़कर नए-नए हथकंडे अपना रहे हैं, जिनमें सोशल मीडिया अकाउंट किराए पर लेना, खुद को बैंक कर्मचारी बताकर ठगी करना, विदेश से पार्सल भेजने के नाम पर डराना, गूगल सर्च से फर्जी कस्टमर केयर नंबरों के जरिए धोखाधड़ी और अब AI वॉइस क्लोन जैसी खतरनाक तकनीक शामिल है. हिमाचल प्रदेश पुलिस की साइबर सेल ने इन बढ़ते मामलों को लेकर आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.
सोशल मीडिया अकाउंट किराए पर लेकर ठगी का नया ट्रेंड
साइबर अपराधियों द्वारा सोशल मीडिया अकाउंट किराए पर लेने का चलन तेजी से बढ़ रहा है. ठग खासतौर पर युवाओं और बेरोजगार लोगों को निशाना बनाते हैं. उन्हें यह कहकर फंसाया जाता है कि उनके फेसबुक, इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल केवल प्रमोशन और मार्केटिंग के लिए किया जाएगा. इसके बदले हर महीने 10 से 15 हजार रुपये तक देने का लालच दिया जाता है.
डीएसपी साइबर क्राइम विपिन कुमार के अनुसार, "यह पूरी तरह से एक सुनियोजित ठगी है. अकाउंट किराए पर लेने के बाद ठग उसी अकाउंट से फर्जी लिंक भेजते हैं, निवेश योजनाओं, लोन ऑफर और सरकारी स्कीम के नाम पर लोगों को ठगते हैं."
अकाउंट मालिक फंसता है, ठग बच निकलते हैं
सबसे खतरनाक बात यह है कि जब किसी ठगी की शिकायत दर्ज होती है, तो जांच में सबसे पहले वही सोशल मीडिया अकाउंट सामने आता है, जिससे ठगी की गई होती है. ऐसे में अकाउंट का असली मालिक कानूनी जांच के दायरे में आ जाता है, जबकि असली अपराधी बच निकलते हैं. डीएसपी विपिन कुमार ने बताया कि एक बार अकाउंट किराए पर देने के बाद यूजर का उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता और वह कानूनी रूप से भी गंभीर मुश्किलों में फंस सकता है. कई मामलों में निर्दोष लोगों को पुलिस पूछताछ और जांच का सामना करना पड़ा है.
विदेशी पार्सल के नाम पर डराकर ठगी
साइबर ठगी का एक और गंभीर तरीका विदेश से भेजे गए पार्सल के नाम पर सामने आ रहा है. ठग खुद को कस्टम अधिकारी, पुलिस या नारकोटिक्स विभाग का अधिकारी बताकर फोन करते हैं. कॉल करने वाला कहता है कि आपके नाम से विदेश से आया पार्सल पकड़ा गया है, जिसमें नशीला पदार्थ या अवैध सामान मिला है. इसके बाद पीड़ित को डराया जाता है और मामला रफा-दफा करने के नाम पर मोटी रकम मांगी जाती है.
एसपी साइबर क्राइम रोहित मालपानी के अनुसार, डर के कारण लोग बिना जांच किए पैसे ट्रांसफर कर देते हैं. एसपी रोहित मालपानी ने स्पष्ट किया है कि कोई भी सरकारी एजेंसी कभी भी फोन कॉल पर पैसों की मांग नहीं करती. यदि इस तरह की कोई कॉल आती है, तो यह सीधा-सीधा साइबर ठगी का मामला है. ऐसे मामलों में तुरंत कॉल काटकर साइबर हेल्पलाइन 1930 पर सूचना देनी चाहिए.
गूगल सर्च बना ठगों का हथियार
आजकल अधिकतर लोग बैंक, मोबाइल कंपनी, बिजली बोर्ड या किसी अन्य सेवा का कस्टमर केयर नंबर गूगल पर सर्च करते हैं. इसी आदत का फायदा उठाकर ठग फर्जी वेबसाइट और फर्जी कस्टमर केयर नंबर इंटरनेट पर डाल देते हैं. जैसे ही कोई व्यक्ति इन नंबरों पर कॉल करता है, ठग खुद को बैंक या कंपनी का कर्मचारी बताकर ओटीपी, कार्ड डिटेल या रिमोट एक्सेस ऐप डाउनलोड करवा लेते हैं और देखते ही देखते अकाउंट खाली कर दिया जाता है.
बैंक कर्मचारी बनकर फोन कॉल से ठगी
साइबर अपराधियों का एक आम तरीका खुद को बैंक कर्मचारी, केवाईसी अधिकारी या टेक्निकल सपोर्ट बताकर फोन करना है. कॉल करने वाला कहता है कि आपका अकाउंट बंद होने वाला है या कार्ड ब्लॉक हो जाएगा. डर के माहौल में लोग ओटीपी, पिन और अन्य गोपनीय जानकारी साझा कर देते हैं. एसपी रोहित मालपानी ने कहा कि बैंक कभी भी फोन पर ओटीपी, पिन या पासवर्ड नहीं मांगता.
AI वॉइस क्लोन स्कैम
तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर अपराधी अब AI वॉइस क्लोन जैसी आधुनिक तकनीक का सहारा ले रहे हैं. इस तकनीक में किसी व्यक्ति की आवाज को सोशल मीडिया वीडियो, व्हाट्सएप वॉयस नोट या फोन कॉल की कुछ सेकंड की रिकॉर्डिंग से कॉपी कर लिया जाता है. इसके बाद उसी आवाज में कॉल कर परिजनों या दोस्तों से इमरजेंसी के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं. आवाज बिल्कुल असली लगती है, जिससे लोग आसानी से धोखे में आ जाते हैं.
हिमाचल में AI वॉइस क्लोन की बढ़ती शिकायतें
हिमाचल प्रदेश में अभी तक AI वॉइस क्लोन से जुड़ा कोई मामला औपचारिक एफआईआर के रूप में दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह की शिकायतें लगातार मिल रही हैं. लोग बताते हैं कि उन्हें परिचित आवाज में कॉल आई और तुरंत पैसों की मांग की गई. ठग अक्सर दुर्घटना, गिरफ्तारी, अस्पताल में भर्ती होने या किसी कानूनी परेशानी का बहाना बनाते हैं.
AI वॉइस क्लोन की पहचान कैसे करें?
- अचानक इमरजेंसी और पैसों की मांग
- कॉल पर जल्दबाजी और दबाव बनाना
- वीडियो कॉल या दोबारा कॉल से बचना
- बातचीत में असामान्य शब्दों का इस्तेमाल
- किसी तीसरे व्यक्ति से बात न करने की हिदायत
डीएसपी विपिन कुमार ने लोगों को सलाह दी है कि अनजान कॉल्स से सतर्क रहें और फोन पर किसी भी स्थिति में निजी या वित्तीय जानकारी साझा न करें. सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग्स मजबूत रखें और टू-स्टेप वेरिफिकेशन जरूर एक्टिव करें. फोन पर आवाज कितनी भी परिचित क्यों न लगे, यदि पैसों की मांग की जाए तो तुरंत भुगतान न करें. दूसरे माध्यम से संपर्क कर सच्चाई की पुष्टि करें. जरूरत पड़ने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं.
साइबर अपराधी हर दिन नए-नए तरीके अपनाकर लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है. थोड़ी सी सावधानी, सही जानकारी और समय पर शिकायत न केवल आपकी मेहनत की कमाई बचा सकती है, बल्कि दूसरों को भी ठगी का शिकार होने से रोक सकती है.
