UNESCO के 'क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी' टैग से कितना बदला लखनऊ; पर्यटकों को खींच रही लजीज जायकों की महक
पेश है मनोज द्विवेदी के संपादन में खुर्शीद अहमद की ग्राउंड रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 8:21 AM IST
लखनऊ: अब से ठीक एक साल पहले यानी 31 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को ने लखनऊ को 'क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी' का खिताब दिया था. यह उपलब्ध लखनवी जायकों की भी है, जिसका स्वाद और खुश्बू सात समंदर पार से पर्यटकों को खींच लाती है. लखनऊ में अलग-अलग कबाब हों या यहां शाही बिरयानी, बंद मक्खन का मुंह में घुल जाने वाला स्वाद हो या फिर चौक की चटपटी चाट. यह सब मिलकर लखनऊ के जायके को शानदार बनाते हैं. यूनेस्को द्वारा नवाबों के शहर के 'क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी' घोषित करने पर यहां क्या बदला? इसी की पड़ताल करती यह ग्राउंड रिपोर्ट.
पर्यटकों की संख्या और दावतों का सिलसिला: लखनऊ के नवाबी घराने से ताल्लुक रखने वाले नवाब मसूद अब्दुल्ला ने बताया कि खिताब के बाद पर्यटकों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है. शहर में दावतों का चलन भी बढ़ा है. सैलानी अब लखनऊ के जायके को देसी अंदाज में चखना चाहते हैं और घरेलू खाने की तलाश में नवाबी घरानों तक पहुंच रहे हैं.
मशहूर दुकानदारों को खोलने पड़े नए आउटलेट: इदरीस बिरयानी जहां एक छोटे से कमरे में चलने वाली दुकान अब तीन मंजिला इमारत में है. यहां बेहतर सुविधाएं हैं. मुबीन का नहारी कुल्चा का अकबरी गेट इलाके में दूसरा आउटलेट खुला है. टुंडे कबाबी चौक की तंग गली में शुरू हुई इस दुकान की देश-विदेश में फ्रेंचाइजी है. अब गोमती नगर, घंटाघर, हजरतगंज और अमीनाबाद में भी आउटलेट हैं.
एलडीए ने बनाईं खान-पान की जगहें: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने भी लखनवी जायके को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं. घंटाघर क्षेत्र में लजीज गली और फूड कोर्ट बनाया गया है.
वहीं, गोमती नगर के 1090 चौराहे पर चटोरी गली विकसित की गई है. गोमती रिवर फ्रंट पर फूड वैली बनी है. फूड वैली में एक ही छत के नीचे हैदराबादी बिरयानी से लेकर लखनवी बिरयानी, नहारी कुल्चा, चाट और मलाई मक्खन सब कुछ मिलता है.
जायके की चाहत में बढ़ी भीड़: इदरीस बिरयानी के संचालक हम्माद ने भारत से कहा कि यूनेस्को से मिले खिताब के बाद देश के कोने-कोने से लोग बिरयानी का स्वाद लेने आ रहे हैं. भीड़ का आलम यह है कि सड़क तक कतार लग जाती है. इसी वजह से नया आउटलेट खोला गया है. उन्हें उम्मीद है कि सैलानी जितने बढ़ेंगे, कारोबार को उतना फायदा होगा.
मुबीन होटल के संचालक रिजवान के मुताबिक, पिछले एक वर्ष में पर्यटकों की संख्या दोगुनी हो गई है. लखनऊ ही नहीं, आसपास के जिलों और दूसरे राज्यों से भी लोग आ रहे हैं. कुल्चा-नहारी, पसंदा कबाब और गिलावटी कबाब लोगों को खास पसंद आ रहा है. उन्होंने कहा कि अगर यह खिताब न मिला होता, तो शायद इतनी भीड़ न आती.
चौक की तंग गलियों में कायम परंपरा: चौक की संकरी गलियों में स्थित मूल टुंडे कबाबी के संचालक अबू बकर ने बताया कि वह आज भी करीब 150 साल पुरानी परंपरा निभा रहे हैं. कबाब कोयले पर सींखों में सेंके जाते हैं. पीतल के बर्तन में तैयार होते हैं.
ग्राहकों को हरे पत्ते में परोसा जाता है, जिससे स्वाद दोगुना हो जाता है. मुंह में रखते ही घुल जाने वाले इस कबाब के साथ परांठा भी खास होता है. शहर के अलग-अलग इलाकों में दुकानें खुल जाने के बावजूद लोग पुराने दौर का एहसास लेने चौक की इन्हीं गलियों में पहुंचते हैं.
कैसे बना टुंडे कबाब और क्यों हुआ मशहूर: अबू बकर के मुताबिक, यह करीब 150 साल पुराना जायका है, जो मूल रूप से भोपाल से लखनऊ आया. उनके पूर्वज भोपाल में रहते थे, जहां के नवाबों को खाने-पीने का शौक था. उम्र बढ़ने पर नवाब सख्त गोश्त चबा नहीं पाते थे, तो बावर्चियों ने गोश्त को बारीक पीसकर नरम और खुशबूदार मसालों के साथ पकाना शुरू किया.
इसमें पपीते का भी इस्तेमाल हुआ, जिससे कबाब बेहद मुलायम और लजीज बना. नवाबों को यह खूब पसंद आया. इसके बाद हाजी परिवार लखनऊ के चौक आया और 1905 में यहां टुंडे कबाब की दुकान खुली.
अबू बकर बताते हैं कि उनके परदादा हाजी मुराद अली को पतंगबाजी का शौक था. एक बार छत से पतंग उड़ाते समय वह गिर गए और उनका हाथ टूट गया. तभी से उन्हें टुंडा कहा जाने लगा और उन्हीं के नाम पर कबाब टुंडे कबाब के नाम से मशहूर हो गया.
लखनऊ के कबाबों की दुनिया: लखनऊ में कबाब के कई प्रकार हैं, जो अपनी खुशबू से सैलानियों को खींच लाते हैं. इनमें पसंदा कबाब, टुंडे कबाब, गलौटी कबाब, काकोरी कबाब और सीख कबाब शामिल हैं. सबसे मशहूर शामी कबाब है. नवाब मसूद अब्दुल्ला के अनुसार, यह कबाब जॉर्डन की तरफ से आया माना जाता है और इसका नाम शाम (उर्दू में उस इलाके का नाम) से जुड़ा है.
जब वहां के लोग लखनऊ आए, तो उन्होंने अपने खानपान में इसे तैयार किया और तभी से यह शामी कबाब कहलाया. इसमें बारीक गोश्त में पपीता और गरम मसाले मिलाकर कबाब तैयार किया जाता है और दोनों तरफ से सेंका जाता है.
काकोरी कबाब में गोश्त के कीमे में मसाले लपेटकर लोहे की सींख पर कोयले पर भूना जाता है. चटनी के साथ सैलानी इसे बड़े चाव से खाते हैं. लखनऊ से सटा काकोरी कस्बा इसी कबाब के लिए मशहूर है.
सर्दियों की सौगात मलाई मक्खन: चौक का मलाई मक्खन सर्दियों में यह पर्यटकों के आकर्षण का बड़ा केंद्र बन जाता है. आम सैलानियों से लेकर सेलिब्रिटी तक इसके मुरीद हैं. बीते साल गायक-अभिनेता दिलजीत दोसांझ भी इसका स्वाद लेने चौक की गलियों में पहुंचे थे.
मलाई मक्खन बनाने वाले प्रकाश बताते हैं कि दूध को रात भर खुले में रखा जाता है और सुबह मथकर यह जायकेदार, नफीस मिठाई तैयार होती है, जो मुंह में रखते ही घुल जाती है.
किंग बास्केट चाट भी खास: लखनऊ की किंग बास्केट चाट भी खूब मशहूर है. इसकी मुख्य दुकान हजरतगंज में है, जबकि अमीनाबाद और चौक में भी यह मिलती है. मटर, आलू और बारीक मसालों से तैयार यह चाट लोग बड़े शौक से खाते हैं.
पर्यटन मंत्री बोले-कारोबार में आया उछाल: पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि 'क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी' खिताब से लखनऊ को नई पहचान मिली है. शहर के कारोबार में जबरदस्त उछाल आया है और सैलानी भी बढ़े हैं.
उन्होंने बताया कि गोमती नगर में 1090 चौराहे पर चटोरी गली और फूड वॉक बनाई गई है. संस्कृति विभाग पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा है और इसके नतीजे दिख रहे हैं.
लखनऊ नवाबों का शहर है और यहां के जायके अब वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान बना रहे हैं. 2024 में लखनऊ में पर्यटकों की संख्या कुल कल 63 लाख थी लेकिन 2025 में पर्यटकों की संख्या बढ़कर एक करोड़ 37 लाख पहुंच गई. लखनऊ में पर्यटकों का उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.
विरासत भी बनी आकर्षण: यहां का सिर्फ खान-पान ही नहीं, लखनऊ की ऐतिहासिक धरोहरें भी सैलानियों को खींच रही हैं. छोटा इमामबाड़ा, रूमी गेट, सतखंडा और बड़ा इमामबाड़ा (भूल भुलैया) जैसी इमारतें आकर्षण का केंद्र हैं.
हुसैनाबाद ट्रस्ट के अधीन आने वाली ऐतिहासिक इमारतों में अब क्यूआर कोड स्कैन कर डिजिटल टिकट लिया जा सकता है. यानी कतार में लगने की जरूरत नहीं है. हेरिटेज जोन में लखनऊ म्यूजियम विकसित किया गया है.
यहां नवाबी दौर से आज तक की धरोहरें संजोई गई हैं. घंटाघर क्षेत्र में दो बड़े पार्क भी बने हैं, जिनका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया. शहर की आवाजाही और ट्रैफिक सुधारने के लिए हेरिटेज जोन से होते हुए आईआईएम रोड तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है.
पर्यटन विभाग और परिवहन विभाग ने लखनऊ दर्शन डबल डेकर बस भी शुरू की है. परिवहन विभाग की यह बस रेजीडेंसी, विधानसभा, 1090 चौराहा और हजरतगंज होते हुए कई ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण कराती है. इसका किराया प्रति पर्यटक ₹500 है.
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