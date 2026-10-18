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UNESCO के 'क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी' टैग से कितना बदला लखनऊ; पर्यटकों को खींच रही लजीज जायकों की महक

UNESCO के 'क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी' टैग से कितना बदला लखनऊ. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: अब से ठीक एक साल पहले यानी 31 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को ने लखनऊ को 'क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी' का खिताब दिया था. यह उपलब्ध लखनवी जायकों की भी है, जिसका स्वाद और खुश्बू सात समंदर पार से पर्यटकों को खींच लाती है. लखनऊ में अलग-अलग कबाब हों या यहां शाही बिरयानी, बंद मक्खन का मुंह में घुल जाने वाला स्वाद हो या फिर चौक की चटपटी चाट. यह सब मिलकर लखनऊ के जायके को शानदार बनाते हैं. यूनेस्को द्वारा नवाबों के शहर के 'क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी' घोषित करने पर यहां क्या बदला? इसी की पड़ताल करती यह ग्राउंड रिपोर्ट.

पर्यटकों की संख्या और दावतों का सिलसिला: लखनऊ के नवाबी घराने से ताल्लुक रखने वाले नवाब मसूद अब्दुल्ला ने बताया कि खिताब के बाद पर्यटकों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है. शहर में दावतों का चलन भी बढ़ा है. सैलानी अब लखनऊ के जायके को देसी अंदाज में चखना चाहते हैं और घरेलू खाने की तलाश में नवाबी घरानों तक पहुंच रहे हैं.

खुर्शीद अहमद की ग्राउंड रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) मशहूर दुकानदारों को खोलने पड़े नए आउटलेट: इदरीस बिरयानी जहां एक छोटे से कमरे में चलने वाली दुकान अब तीन मंजिला इमारत में है. यहां बेहतर सुविधाएं हैं. मुबीन का नहारी कुल्चा का अकबरी गेट इलाके में दूसरा आउटलेट खुला है. टुंडे कबाबी चौक की तंग गली में शुरू हुई इस दुकान की देश-विदेश में फ्रेंचाइजी है. अब गोमती नगर, घंटाघर, हजरतगंज और अमीनाबाद में भी आउटलेट हैं. लखनऊ की वैश्विक पहचान. (Photo Credit: ETV Bharat) एलडीए ने बनाईं खान-पान की जगहें: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने भी लखनवी जायके को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं. घंटाघर क्षेत्र में लजीज गली और फूड कोर्ट बनाया गया है. वहीं, गोमती नगर के 1090 चौराहे पर चटोरी गली विकसित की गई है. गोमती रिवर फ्रंट पर फूड वैली बनी है. फूड वैली में एक ही छत के नीचे हैदराबादी बिरयानी से लेकर लखनवी बिरयानी, नहारी कुल्चा, चाट और मलाई मक्खन सब कुछ मिलता है. ऐतिहासिक शहर लखनऊ. (Photo Credit: ETV Bharat) जायके की चाहत में बढ़ी भीड़: इदरीस बिरयानी के संचालक हम्माद ने भारत से कहा कि यूनेस्को से मिले खिताब के बाद देश के कोने-कोने से लोग बिरयानी का स्वाद लेने आ रहे हैं. भीड़ का आलम यह है कि सड़क तक कतार लग जाती है. इसी वजह से नया आउटलेट खोला गया है. उन्हें उम्मीद है कि सैलानी जितने बढ़ेंगे, कारोबार को उतना फायदा होगा. मुबीन होटल के संचालक रिजवान के मुताबिक, पिछले एक वर्ष में पर्यटकों की संख्या दोगुनी हो गई है. लखनऊ ही नहीं, आसपास के जिलों और दूसरे राज्यों से भी लोग आ रहे हैं. कुल्चा-नहारी, पसंदा कबाब और गिलावटी कबाब लोगों को खास पसंद आ रहा है. उन्होंने कहा कि अगर यह खिताब न मिला होता, तो शायद इतनी भीड़ न आती. लखनऊ का जायका. (Photo Credit: ETV Bharat) चौक की तंग गलियों में कायम परंपरा: चौक की संकरी गलियों में स्थित मूल टुंडे कबाबी के संचालक अबू बकर ने बताया कि वह आज भी करीब 150 साल पुरानी परंपरा निभा रहे हैं. कबाब कोयले पर सींखों में सेंके जाते हैं. पीतल के बर्तन में तैयार होते हैं. ग्राहकों को हरे पत्ते में परोसा जाता है, जिससे स्वाद दोगुना हो जाता है. मुंह में रखते ही घुल जाने वाले इस कबाब के साथ परांठा भी खास होता है. शहर के अलग-अलग इलाकों में दुकानें खुल जाने के बावजूद लोग पुराने दौर का एहसास लेने चौक की इन्हीं गलियों में पहुंचते हैं. लजीज व्यंजन हैं लखनऊ की पहचान. (Photo Credit: ETV Bharat) कैसे बना टुंडे कबाब और क्यों हुआ मशहूर: अबू बकर के मुताबिक, यह करीब 150 साल पुराना जायका है, जो मूल रूप से भोपाल से लखनऊ आया. उनके पूर्वज भोपाल में रहते थे, जहां के नवाबों को खाने-पीने का शौक था. उम्र बढ़ने पर नवाब सख्त गोश्त चबा नहीं पाते थे, तो बावर्चियों ने गोश्त को बारीक पीसकर नरम और खुशबूदार मसालों के साथ पकाना शुरू किया. इसमें पपीते का भी इस्तेमाल हुआ, जिससे कबाब बेहद मुलायम और लजीज बना. नवाबों को यह खूब पसंद आया. इसके बाद हाजी परिवार लखनऊ के चौक आया और 1905 में यहां टुंडे कबाब की दुकान खुली. अबू बकर बताते हैं कि उनके परदादा हाजी मुराद अली को पतंगबाजी का शौक था. एक बार छत से पतंग उड़ाते समय वह गिर गए और उनका हाथ टूट गया. तभी से उन्हें टुंडा कहा जाने लगा और उन्हीं के नाम पर कबाब टुंडे कबाब के नाम से मशहूर हो गया. लखनऊ के चौक में पुरानी परंपरा का जायका. (Photo Credit: ETV Bharat) लखनऊ के कबाबों की दुनिया: लखनऊ में कबाब के कई प्रकार हैं, जो अपनी खुशबू से सैलानियों को खींच लाते हैं. इनमें पसंदा कबाब, टुंडे कबाब, गलौटी कबाब, काकोरी कबाब और सीख कबाब शामिल हैं. सबसे मशहूर शामी कबाब है. नवाब मसूद अब्दुल्ला के अनुसार, यह कबाब जॉर्डन की तरफ से आया माना जाता है और इसका नाम शाम (उर्दू में उस इलाके का नाम) से जुड़ा है. जब वहां के लोग लखनऊ आए, तो उन्होंने अपने खानपान में इसे तैयार किया और तभी से यह शामी कबाब कहलाया. इसमें बारीक गोश्त में पपीता और गरम मसाले मिलाकर कबाब तैयार किया जाता है और दोनों तरफ से सेंका जाता है.