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'ना खाऊंगा,न खाने दूंगा' का क्या हुआ: सचिन पायलट ने पीएम मोदी और मोहन यादव से पूछे सवाल

रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिजनों का नाम एक बड़े जमीन मामले में सामने आने के बाद पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई है. उन्होंने कहा कि जब भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग की बात आती है तो भाजपा की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है.

रायपुर: मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों उज्जैन में कथित जमीन खरीदी का विवाद गूंज रहा है. कांग्रेस का आरोप है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं. छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान रायपुर एयरपोर्ट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और भाजपा पर तीखा हमला बोला. कथित जमीन खरीदी का जिक्र करते हुए पायलट ने कहा कि जब इतना बड़ा खुलासा सामने आया है, तो भाजपा को जनता के सामने जवाब देना चाहिए. सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के मामलों में भाजपा विपक्ष और अपने नेताओं के लिए अलग-अलग मापदंड अपनाती है.

पीएम मोदी और मोहन यादव से पूछे सवाल (ETV Bharat)



न खाऊंगा,न खाने दूंगा' का क्या हुआ: पायलट

सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री सालों से भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात करते रहे हैं, लेकिन जब आरोप भाजपा के नेताओं पर लगते हैं तो जवाबदेही दिखाई नहीं देती. उन्होंने कहा कि अगर आरोप गलत हैं तो भाजपा को तथ्यों के साथ सफाई देनी चाहिए. कांग्रेस नेता ने भाजपा पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ आरोप लगते ही एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं, लेकिन भाजपा नेताओं पर गंभीर आरोपों के बावजूद कार्रवाई या जवाब नहीं मिलता.





"जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्ष को बनाया जा रहा निशाना"

सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि भाजपा केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में कर रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं पर सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग की कार्रवाई कर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है, जबकि भाजपा नेताओं के मामलों में अलग रवैया अपनाया जाता है. पायलट ने कहा कि भाजपा से जुड़े नेताओं पर पहले भी कई मामलों में गंभीर आरोप लग चुके हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में न तो स्पष्ट जवाब मिला और न ही जवाबदेही तय हुई. उन्होंने कहा कि मौजूदा मामले में भी भाजपा की ओर से कोई ठोस स्पष्टीकरण सामने नहीं आया.





इतना बड़ा खुलासा हुआ तो निष्पक्ष जांच हो: सचिन पायलट

सचिन पायलट ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जवाबदेही सबसे ज्यादा होती है. यदि इतने बड़े स्तर पर सवाल उठ रहे हैं तो निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाई जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि जनता यह जानना चाहती है कि इस पूरे मामले में हकीकत क्या है.