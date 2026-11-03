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अंबाला का शहीद स्मारक कैसा दिखता है, अमित शाह के उद्घाटन से पहले देखिए शानदार झलक

Ambala Martyrs Memorial : 5 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अंबाला छावनी में निर्मित आजादी की पहली लड़ाई के शहीद स्मारक का लोकार्पण करेंगे. इसके बाद अंबाला छावनी के गांधी ग्राउंड में एक जनसभा आयोजित की जाएगी. शहीद स्मारक के लोगों के लिए खुलने पर आम लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, साथ ही इतिहासकार भी इसको लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं.

कहां पर बनाया गया है शहीद स्मारक ? : शहीदों को समर्पित शहीद स्मारक को हरियाणा के एनएच 44 के पास अंबाला छावनी के नन्हेड़ा में बनाया गया है.

22 एकड़ में फैला स्मारक : लगभग 22 एकड़ में फैला ये स्मारक एशिया का सबसे बड़ा शहीद स्मारक है. स्मारक के भीतर अंबाला छावनी से शुरू होकर देश के विभिन्न हिस्सों में लड़ी गई लड़ाई के प्रमुख घटनाक्रमों को पुनर्निर्मित कर प्रदर्शित किया गया है. इस ऐतिहासिक संघर्ष को नई पीढ़ी तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए आधुनिक तकनीक और विभिन्न दृश्य माध्यमों का इस्तेमाल किया गया है.

800 करोड़ की लागत से बना : लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से शहीद स्मारक बनकर तैयार हुआ है जिसमें कमल का फूल भी लगाया गया है जोकि 63 मीटर ऊंचा है. यह इसलिए लगाया गया है कि आजादी की पहली लड़ाई में एक यूनिट दूसरी यूनिट को गुप्त संदेश भेजती थी तो वह कमल का फूल और रोटी होती थी. जो यूनिट ये स्वीकार कर लेती थी तो मान लिया जाता था कि वह यूनिट लड़ाई के लिए तैयार है.

1857 में आजादी की लड़ाई को समर्पित स्मारक : 1857 में आजादी की लड़ाई को समर्पित ये राष्ट्रीय स्मारक है और सारे देश में ऐसा स्मारक नहीं है जिसमें नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. स्मारक बनाने के लिए देश के प्रसिद्ध इतिहासकारों की कमेटी भी बनाई गई थी.

स्मारक में बनाई गई 23 गैलरियां : स्मारक में कुल 23 गैलरियां बनाई गई हैं, जिनमें 1857 की क्रांति, क्रांतिकारियों के संघर्ष और उनके बलिदान से जुड़े विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित किया गया है. गैलरियां देखने के लिए लगभग छह घंटे का समय लगेगा. गैलरियों में अंबाला के अलावा मेरठ, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, झांसी और देश के अन्य हिस्सों में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी गाथाओं को दर्शाया गया है. साथ ही शोध के जरिए पहचाने गए 700 से अधिक स्वतंत्रता सेनानियों के नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित किए गए हैं.

शहीदों को समर्पित शहीद स्मारक (Haryana Government)

लाइट, लेजर एंड साउंड शो दिखाया जाएगा : शहीद स्मारक में लाइट, लेजर एंड साउंड शो दिखाया जाएगा जिसमें 2500 सीट का ओपन एयर थियेटर, फूड कोर्ट, वॉटर बॉडीज और देर शाम के समय मेमोरियटल टावर और फव्वारों की फव्वार पर फिल्म दिखाई जाएगी. हिंदुस्तान में ये पहला प्रयोग हो रहा है. मेमोरियल टॉवर पर दो हाई स्पीड लिफ्ट होगी और ऊंचाई पर जाकर सभी शहर को दूर तक दूरबीन के माध्यम से देख सकेंगे. उन्होंने कहा सबसे ऊपर स्काई कैफे भी आकर्षण का केंद्र होगा.

एशिया का सबसे बड़ा शहीद स्मारक (Haryana Government)

ऐसे बुक कर सकेंगे टिकट : शहीद स्मारक को देखने आने वाले लोगों के लिए 40-40 के समूह में भ्रमण की व्यवस्था होगी. हरियाणा के स्कूल और कॉलेजों के बच्चों को शहीद स्मारक निशुल्क दिखाया जाएगा. मोबाइल ऐप और वेबसाइट से टिकट बुक किए जा सकेंगे. परिसर में स्मृति-चिह्न और प्रतिकृतियां बेचने के लिए आठ दुकानें भी बनाई गई हैं.

22 एकड़ में फैला स्मारक (Haryana Government)

स्मारक को लेकर लोग उत्साहित : अंबाला के लोग स्मारक को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हैं. लोगों का कहना है कि कई सालों के बाद इसका उद्घाटन होने जा रहा है जिसे लेकर वे काफी खुश हैं. लोगों का मानना है कि इस स्मारक के खुलने से अंबाला कैंट को एक नई पहचान मिलेगी. साथ ही पर्यटकों के आने से रोजगार और तरक्की के अवसर बनेंगे. वहीं एक शख्स ने कहा कि वे शहीद के परिवार से है और उन्हें ये देख अच्छा लग रहा है कि शहीदों की याद में अंबाला कैंट में शहीद स्मारक बनाया गया है

800 करोड़ की लागत से बना (Haryana Government)

इतिहासकार ने क्या कहा ? : अंबाला के इतिहासकार डॉ. अतुल यादव ने बताया कि शहीद स्मारक का बनना अंबाला के लिए गर्व की बात है. उन्होंने कहा की सबसे पहले इसको बनाना ही बहुत मुश्किल था, क्योंकि 1857 में आजादी की पहली लड़ाई जब हुई थी तो वो अंबाला से ही शुरू हुई थी, उसके बाद मेरठ से शुरू हुई थी.10 मई 1857 को मेरठ से भी 9 घंटे पहले अम्बाला में 5वीं और 60वीं नेटिव इंफेंट्री के सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी लेने के लिए बिगुल बजा दिया. उन्होंने बताया आजादी की पहली लड़ाई में हरियाणा का बहुत योगदान रहा है जिसमें चाहे वह किसी भी कम्युनिटी का हो, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था. उस लड़ाई की एक-एक चीज को दर्शाया गया है. स्मारक के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार और पुरातत्व संबंधी संस्थानों के अलावा लंदन की लाइब्रेरी तथा लाहौर से भी ऐतिहासिक दस्तावेज मंगवाए गए हैं.

स्मारक में बनाई गई 23 गैलरियां (Haryana Government)

लोगों को धूप से बचाने के इंतजाम (Haryana Government)

1857 में आजादी की लड़ाई को समर्पित (Haryana Government)

ड्रोन से अंबाला का शहीद स्मारक (Haryana Government)

लाइट, लेजर एंड साउंड शो (Haryana Government)

5वीं और 60वीं नेटिव इंफेंट्री के सैनिकों ने की बगावत (Haryana Government)

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