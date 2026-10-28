एटा के आलू किसान बाजार के भरोसे? प्रमाणित बीज को लेकर कितनी है तैयारी, क्या कहते हैं किसान?
उपनिदेशक बलजीत सिंह ने बताया कि एटा में साढ़े सात हजार से ज्यादा खेती होती है. पढ़ें संवाददाता मनोज श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 11:05 PM IST
एटा : जिले में आलू की बुवाई का सीजन शुरू हो गया है. जलेसर, एटा सदर और अलीगंज क्षेत्र में करीब 7,500 से 8,000 हेक्टेयर में आलू की खेती होती है. किसान बुवाई की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन बीज की व्यवस्था उनके लिए चुनौती बनी हुई है. कई किसान अपने कोल्ड स्टोरेज में रखे आलू से बुवाई करते हैं. बीज कम पड़ने पर खुले बाजार या बड़े किसानों से खरीदना पड़ता है. किसानों का कहना है कि सरकारी व्यवस्था में आवेदन और इंतजार के कारण समय लगता है, जबकि बाजार से बीज महंगा मिलता है. लागत बढ़ने और मुनाफा कम होने से कुछ किसान आलू का रकबा घटाकर सरसों की खेती की ओर भी रुख कर रहे हैं.
बाजार और बड़े किसानों से बीज खरीदने को मजबूर किसान : किसान छोटे लाल ने बताया कि जरूरत के हिसाब से उन्हें बाहर से आलू खरीदना पड़ता है. उन्होंने कहा कि हम 40 बोरी, 20 बोरी और जरूरत पड़ने पर 50 बोरी तक बाहर से लेते हैं. तैयारी पूरी हो गई है और मौसम भी खुल गया है. हम बाजार से आलू लेते हैं, सरकारी व्यवस्था से नहीं. बाजार में आलू महंगा पड़ता है.
किसान रंगेश सोनी ने बताया कि वह अपने पास मौजूद आलू से भी बुवाई करते हैं, लेकिन वह पर्याप्त नहीं होता. कमी होने पर बाहर से खरीदना पड़ता है. उनके मुताबिक, सरकारी व्यवस्था में आवेदन करने और लाइन में लगने में समय लगता है, जबकि खुले बाजार से जल्दी आलू मिल जाता है. हालांकि, बाजार में कीमत कुछ ज्यादा चुकानी पड़ती है. अब बाजार में आलू के कई ब्रांड और किस्में उपलब्ध हैं.
किसान योगेश ने बताया कि उनके पास अपना आलू है, लेकिन जरूरत पूरी करने के लिए बाहर से भी खरीदना पड़ता है. उन्होंने कहा कि सरकारी योजना में सब्सिडी का प्रावधान है और उन्होंने आवेदन भी किया है, लेकिन अभी तक उन्हें इसका लाभ नहीं मिला है.
जिले में किसान जरूरत और बाजार की मांग के हिसाब से आलू की अलग-अलग किस्मों की बुवाई करते हैं. इनमें कुफरी बहार, चिप्सोना, सूर्या, लक्ष्मी, संगम जैसी किस्मों का बुवाई में प्रयोग किया जाता है. आलू की अलग-अलग किस्मों का चयन उत्पादन, उपयोग और बाजार में मांग को ध्यान में रखकर किया जाता है. बीज की गुणवत्ता अच्छी न होने पर फसल के उत्पादन और गुणवत्ता पर भी असर पड़ा है.
आलू का रकबा घटने की आशंका! : किसान नरेंद्र सिंह के मुताबिक, इस बार जिले में आलू की खेती का रकबा घटने की आशंका है. उनका कहना है कि किसान आलू के बजाय सरसों की खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि सरसों नकदी फसल है और इसकी कीमत अपेक्षाकृत बेहतर रहने की उम्मीद रहती है. उन्होंने बताया कि सरसों का भाव पांच हजार रुपये प्रति क्विंटल से कम न रहने की उम्मीद में किसान इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं.
उन्होंने कहा कि आलू की खेती में प्रति हेक्टेयर काफी खर्च आता है. बीज, खाद, दवा, सिंचाई, मजदूरी और खुदाई सहित लागत बढ़ जाती है, जबकि किसानों को अपेक्षित मुनाफा नहीं मिल पाता. ऐसे में कई किसान अगली फसल के लिए आलू का रकबा कम करने पर विचार कर रहे हैं.
"इस साल आलू की पैदावार अच्छी रही थी" : भारत कोल्ड स्टोरेज के मालिक बलवीर सिंह वर्मा ने बताया कि इस साल आलू की पैदावार अच्छी रही थी, लेकिन बाहर की मंडियों में मांग कम होने के कारण भाव पर दबाव है. उनके मुताबिक, पिछले साल आलू भंडारण की दर 135 रुपये प्रति बैग थी, जो इस साल बढ़कर 146 रुपये प्रति बैग हो गई है.
उन्होंने बताया कि किसान अगले सीजन की बुवाई के लिए बीज वाला आलू भी कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं. इसकी निकासी का काम 10 से 15 अक्टूबर के आसपास शुरू हो जाता है. उन्होंने बताया कि किसानों को सरकारी योजना के तहत सब्सिडी भी मिलती है. उन्होंने 100 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी और 400 पैकेट तक 50 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से करीब 20 हजार रुपये तक सहायता मिलने की बात कही.
पोर्टल पर आवेदन और प्रमाणित बीज की उपलब्धता : जिला उद्यान विभाग के उपनिदेशक बलजीत सिंह के मुताबिक, एटा में आलू की खेती का रकबा करीब 7,500 से 8,000 हेक्टेयर है. सरकारी योजना के तहत बीज के लिए किसान उत्तर प्रदेश उद्यान विभाग के आलू पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि आवेदन में परेशानी होने पर विभागीय कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है.
उन्होंने बताया कि बीज की किस्म और श्रेणी के अनुसार दरें अलग-अलग हो सकती हैं तथा योजना के तहत अनुदान का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि विभाग किसानों को सलाह देता है कि बीज विश्वसनीय स्रोत से लें और गुणवत्ता का ध्यान रखें. यदि प्रमाणित बीज उपलब्ध न हो, तो ऐसे किसान या बीज उत्पादक से आलू खरीदें, जिनकी फसल और बीज की गुणवत्ता के बारे में जानकारी हो. लगातार एक ही खेत में आलू की खेती करने के बजाय फसल चक्र अपनाना भी उपयोगी हो सकता है.
उपनिदेशक बलजीत सिंह ने बताया कि एटा में साढ़े सात हजार से लेकर आठ हजार हेक्टेयर में यहां पर खेती होती है. उन्होंने बताया कि जलेसर, अलीगंज, एटा और सदर तहसील इसके आस-पास के ब्लॉक जैसे कि शीतलपुर लगता है यहां पास में इनमें मुख्यतः खेती की जाती है, वैसे तो हर ब्लॉक में खेती होती है.
उन्होंने बताया कि यह नहीं कह सकते कि फलाने ब्लॉक में नहीं होती, लेकिन ये डोमिनेट करने वाले ब्लॉक हैं जो हमारे खेती में डोमिनेट करते हैं, आलू की खेती में डोमिनेट करते हैं. उन्होंने कहा कि आलू किसानों के लिए हमारे पास आधारीय प्रथम, आधारीय द्वितीय बीज आलू का आवंटित किया गया है और आना भी शुरू हो गया है.
उन्होंने बताया कि 349 कुंतल का आवंटन यहां पर हुआ है तो उसमें जो हमारा रेट रखा गया है तो उसमें एक हजार रुपये कुंतल को चार दर हैं अलग-अलग हैं सीड साइज के अलग हैं, जो ओवरसाइज हैं उसके अलग हैं और एफ टू की अलग है. एफ टू में सीड साइज की अलग है.
उन्होंने बताया कि कई सारी दरें हैं. उन्होंने बताया कि उसमें प्रति कुंतल पर एक हजार रुपये का सब्सिडी सरकार की तरफ से दी हुई है. पूरी पारदर्शी व्यवस्था के तहत ये पूरा एक पोर्टल डेवलप किया गया है. उस पोर्टल पर यूपी पोटैटो करके एक पोर्टल है, Horticulture Potato, पोर्टल डेवलप किया गया है. उस पोर्टल पर उत्तर प्रदेश उद्यान विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी मिल जाएगी.
उन्होंने बताया कि अगर आपको आवंटन आलू का बीज क्रय करना है तो वहीं से पहले से रजिस्ट्रेशन कराना होगा. रजिस्ट्रेशन आपका कहीं से भी हो सकता है. खुद भी कर सकते हैं, कॉमन जो सर्विस सेंटर होते हैं, वहां से भी हो जाएगा. समस्या होने पर विभाग से भी करा सकते हैं. उन्होंने बताया कि उसमें पांच से लेकर 25 प्रतिशत अमाउंट होगा. उन्होंने बताया कि हमारा आलू की बीज दर है, उसमें जो पांच प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक का होगा. उसका अमाउंट आप पहले जमा कर देंगे उसके बाद जब आलू मिल जाएगा.
उन्होंने बताया कि 30-35 किसानों का आवंटन बताया जा रहा है. अभी आलू यहां पर आया नहीं है, जैसे आ जाएगा तब ज्यादा बढ़ता है. उन्होंने बताया कि बीज उत्पादन और आलू उत्पादन यह दोनों अलग-अलग विधा हैं. जब आप बीज उत्पादन की बात करते हैं तो आप बीज ही उत्पादन करते हैं और उस बीज को कम से कम एफ टू जेनरेशन तक जैसे पहला सीड है न्यूक्लियर सीड हो गया, फिर ब्रीडर के हाथ में चला गया जो साइंटिस्ट होता है, तो ब्रीडर सीड कहेंगे उसके बाद ब्रीडर सीड क्या करता है कि उसको क्या करेगा कि वो अपना उसको सरकारी हमारे जो फार्म होते हैं, उनको दिया जाता है और वो उसको तैयार करके एफ वन सीड तैयार करते हैं.
उन्होंने बताया कि एफ वन से फिर एफ टू होता है. जनरली एफ वन हमारे यहां आ जाता है किसानों के पास में तो ये जो बीज की शुद्धतम अवस्था होती है वो होती है. उन्होंने कहा कि जनरली हम तो कहते हैं कि रिप्लेस कर देना चाहिए पांच से छह बार के बाद लेकिन, किसान तो बहुत लंबे- लंबे समय तक चला रहे हैं तभी तो बहुत सारी वैरायटी ऐसी हैं जो 40-40 साल से, 30-30 साल से सस्टेन कर रही हैं. लेकिन, वैसे बीज ही नहीं फसल को भी रिप्लेस करते जाना चाहिए और फसल चक्र अपनाना चाहिए.
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