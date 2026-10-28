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एटा के आलू किसान बाजार के भरोसे? प्रमाणित बीज को लेकर कितनी है तैयारी, क्या कहते हैं किसान?

एटा में आलू की खेती ( Photo credit: ETV Bharat )

एटा : जिले में आलू की बुवाई का सीजन शुरू हो गया है. जलेसर, एटा सदर और अलीगंज क्षेत्र में करीब 7,500 से 8,000 हेक्टेयर में आलू की खेती होती है. किसान बुवाई की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन बीज की व्यवस्था उनके लिए चुनौती बनी हुई है. कई किसान अपने कोल्ड स्टोरेज में रखे आलू से बुवाई करते हैं. बीज कम पड़ने पर खुले बाजार या बड़े किसानों से खरीदना पड़ता है. किसानों का कहना है कि सरकारी व्यवस्था में आवेदन और इंतजार के कारण समय लगता है, जबकि बाजार से बीज महंगा मिलता है. लागत बढ़ने और मुनाफा कम होने से कुछ किसान आलू का रकबा घटाकर सरसों की खेती की ओर भी रुख कर रहे हैं.







एटा में आलू की खेती (Video credit: ETV Bharat) बाजार और बड़े किसानों से बीज खरीदने को मजबूर किसान : किसान छोटे लाल ने बताया कि जरूरत के हिसाब से उन्हें बाहर से आलू खरीदना पड़ता है. उन्होंने कहा कि हम 40 बोरी, 20 बोरी और जरूरत पड़ने पर 50 बोरी तक बाहर से लेते हैं. तैयारी पूरी हो गई है और मौसम भी खुल गया है. हम बाजार से आलू लेते हैं, सरकारी व्यवस्था से नहीं. बाजार में आलू महंगा पड़ता है.