केंद्रीय बजट में मोदी सरकार से क्या चाहते हैं मेरठ के कारोबारी, जानें सब कुछ बैट से लेकर ज्वैलरी तक
मेरठ में खेल के उत्पाद बनते हैं. यहां की ज्वैलरी भी बहुत फेमस है. यहां के कारोबारी इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी को लेकर छूट चाहते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 27, 2026 at 1:13 PM IST
मेरठ: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी. अबकी बार इस बजट को लेकर मेरठ के व्यापारियों को काफी उम्मीदें हैं. वो अपनी मांगों का समाधान चाहते हैं.
बता दें कि मेरठ में खासतौर से खेल के उत्पाद बनते हैं, जो देश भर में पसंद किए जाते हैं. इसके साथ ही इसे स्वर्ण नगरी के तौर पर भी इस शहर को जाना जाता है. देशभर के व्यवसायी यहां की बनी ज्वैलरी को लेकर जाते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कारोबारी क्या चाहते हैं बजट में अपने लिए लिए...
गौर करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पकड़ भारत की बने इसको लेकर मोदी सरकार लगातार प्रयास करती दिखती है. आगामी दिनों में बजट पेश होने जा रहा है. सरकार से उम्मीदें बढ़ गई हैं.
बता दें कि यूपी का मेरठ, देश के उन शहरों में से एक प्रमुख शहर है, जहां से बने खेल के उत्पाद से लेकर ज्वैलरी तक देशभर में पसंद किए जाते हैं. वहीं देश के बाहर भी यहां के उत्पादों की खूब डिमांड है.
बजट को लेकर ईटीवी भारत ने मेरठ के उद्यमियों से बात की. स्पोर्ट्स गुड्स एवं टॉयज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (SGEPC) के चेयरमैन सुमनेश अग्रवाल का कहना है कि कॉमनवेल्थ गेम 2030 में होने जा रहे हैं. इसके साथ ही 2036 में ओलम्पिक के लिए भी प्रस्ताव है. पीएम मोदी भी चाहते हैं कि ओलंपिक भी अपने देश में हों. ऐसे मे अब आंकड़े देखें, तो वैश्विक बाजार में भारतीय सामान का एक्सपोर्ट 0.5 प्रतिशत ही है. ऐसे में कम से कम 5 साल में इसे 15 प्रतिशत तक बढ़ाने की सरकार भी सोच रही है.
उन्होंने कहाकि ऐसे में केंद्र सरकार से मांग है कि foreign collaboration बढ़े. स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को सहयोग मिले. joint venture में फैक्ट्री स्थापित करने की प्रक्रिया तोज हो.
इसके साथ ही कहा कि चीन की इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाए. ये अभी सिर्फ 10 प्रतिशत है, जिस वजह से देश में चीन के उत्पाद भरे पड़े हैं. इसे कम से कम 70 प्रतिशत किया जाए.
वह कहते हैं कि एशिया के कुछ ऐसे भी देश हैं, जिनका भारत के साथ 0% इंपोर्ट ड्यूटी है. ऐसे में सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा.
स्पोर्टस के कच्चे माल पर घटे जीएसटी
उन्होंने कहाकि स्पोर्ट्स गुड्स सहित तमाम उत्पादों पर 18 प्रतिशत तक जीएसटी है, जबकि तैयार माल पर 5 प्रतिशत जीएसटी है. ऐसे में कच्चे माल पर जीएसटी घटनी चाहिए. कच्चे माल को भी न्यूनतम स्तर पर लाना चाहिए.
मेरठ में लगभग 25 किलोमीटर क्षेत्रफल में हजारों छोटी बड़ी इकाइयां हैं. वहीं 25 किलोमीटर में फैली, जो खेल की इकाइयां हैं, वहां ढाई लाख से ज्यादा लोगों की रोटी और रोजगार का इंतजाम कर रही हैं.
ऐसे में केंद्र सरकार के अलावा प्रदेश की योगी सरकार से भी आग्रह है कि सरकार इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन उपलब्ध कराए, ताकि नव उद्यमी और भी आगे आएं. इससे प्रदेश के साथ-साथ देश को भी इससे मुनाफा होगा. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत न सिर्फ उत्पाद निर्यात कर सकेगा, बल्कि लोगों को रोजगार भी मिलेंगे.
स्पोर्ट्स कारोबारी और चर्चित स्पोर्ट्स निर्माण क्षेत्र की कंपनी BDS sports के निदेशक राकेश महाजन कहते हैं कि काफी वर्ष गुजर गए हैं. सरकार से मेरठ के तमाम क्रिकेट उत्पाद बनाने वाले उद्यमी एक ही मांग कर रहे हैं कि उन्हें कश्मीर विलो (kashmiri willow) दी जाए. क्रिकेट बैट के लिए विलो रॉ मैटेरियल है, उसे उपलब्ध कराया जाए. हालांकि सरकार अभी तक इस तरफ कुछ नहीं कर पाई है.
उन्होंने बताया कि क्रिकेट के बल्ले (cricket bat) बनाने के लिए विलो की आवश्यकता होती है. ऐसे में देश के बाहर से तो विलो (English willow ) मिल जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर से जो देसी विलो है, वह नहीं मिल पा रही है. इसको लेकर वो गंभीर आरोप भी लगाते हैं कि यह विलो वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के बाद कुछ लोगों को ही मिल पाती है.
उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि जो पैसा वह वन विभाग के अधिकारियों को अवैध तरीके से देते हैं, क्यों ना वह पैसा सरकार उनसे टैक्स के रूप में ले और विलो मिलने लगे. वो कहते हैं कि क्रिकेट का बैट बनाने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता विलो की होती है. और ऐसे में वहां पर प्रतिबंध लगा हुआ है.
बीडीएम कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर महाजन कहते हैं कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 भी हट गई. उसके बाद भी विलो नहीं मिल पा रही है. आखिर क्या परेशानी है? इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देश में जालंधर और मेरठ दोनों ऐसे शहर हैं, जहां बड़े पैमाने पर क्रिकेट के बल्ले तैयार होते हैं. मेरठ में 300 से 400 ऐसी कंपनियां हैं, जो कि क्रिकेट बैट बनाती हैं.
महाजन कहते हैं कि यहां से ज्यादा पंजाब के जालंधर में भी कंपनियां हैं. साथ ही जम्मू कश्मीर में भी काफी कंपनियां है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो बैट बनाते हैं, उनके सामने कोई समस्या नहीं है. उन्हें कश्मीर विलो मिलनी चाहिए. वो कहते हैं कि अगर सरकार इस तरफ ध्यान दे पाए, तो निश्चित ही बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा.
गौर करने वाली बात ये भी है कि इसके लिए फेडरेशन और काउंसिल तक लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पा रही है.
इंपोर्ट ड्यूटी और जीएसटी पर मोदी सरकार ध्यान दे
मेरठ बुलियन एसोसिएशन ट्रेडर्स यूनियन के महामंत्री विजय आनंद अग्रवाल कहते हैं कि बीते कुछ दिनों में सोने और चांदी के रेट में काफी वृद्धि हुई है. जीएसटी सोने और चांदी के जेवरों पर तीन प्रतिशत है. वहीं एक्साइज ड्यूटी 6.5 प्रतिशत है. सोने चांदी के मूल्य को देखते हुए यह इंपोर्ट ड्यूटी भी बहुत ज्यादा है. ऐसे में जो बजट आने वाला है, उसको लेकर सर्राफा व्यापारी सरकार से चाहते हैं कि सरकार, बजट में जीएसटी को कम करें. इसे 0.5% कर दिया जाए साथ ही Import Duty को भी घटाकर 1% कर दिया जाए.
अग्रवाल कहते हैं कि मेरठ के अंदर 30 हजार कारीगर और 5000 सर्राफा व्यापारी हैं, जो कि सरकार को हर साल लगभग 442 करोड़ रुपए का जीएसटी मेरठ से ही देते हैं. जिसका मतलब है कि यहां लगभग 15000 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष व्यापार होता है.
ज्वैलरी पार्क की मांग
ऐसे में संगठित क्षेत्र में एक ज्वेलरी पार्क की जरूरत है. सरकार अगर मेरठ में ज्वैलरी पार्क की स्थापना कर दें, तो सभी सर्राफा व्यापारियों को इस बजट से उम्मीद है कि यहां एक ज्वैलरी पार्क की स्थापना का प्रावधान बजट में कर दिया जाए. सराफा व्यापार को बूस्टर देने के लिए जीएसटी और इंपोर्ट ड्यूटी में कमी होनी चाहिए.
दवाओं की एमआरपी पर कंट्रोल की मांग
जिला मेरठ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के महामंत्री रजनीश कौशल ने बताया कि सरकार ने जीएसटी कम कर दी, उसका तो स्वागत है, परंतु जब तक सरकार द्वारा एमआरपी कंट्रोल नहीं की जाएगी, इसका फायदा आम आदमी को नहीं मिलेगा.
रजनीश कौशल कहते हैं कि अधिकतर कम्पनी जो मन आता है, वो रेट अपनी दवाइयों पर लिख देती हैं. इससे मरीजों को नुकसान होता है. सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि इलाज सस्ता हो सके.
वहीं मेरठ में मेडिकल कॉलेज है, अगर मेडिकल कॉलेज को, एम्स का दर्जा मिल जाए, तो सुविधाएं और भी बेहतर होंगी. इससे मेरठ ही नहीं, आसपास के भी आधा दर्जन से अधिक जिलों के लाखों मरीजों को सस्ता और सुलभ उपचार मिल सकेगा. लोगों को दिल्ली या नोएडा अपने मरीज को लेकर नहीं जाना पड़ेगा.
यूपी वेस्ट में नए एम्स की स्थापना पर जोर
बता दें कि राज्य में रायबरेली, गोरखपुर में एम्स स्थापित हैं. लखनऊ में केजीएमयू, पीजीआई, राममनोहर लोहिया अस्पताल और बनारस में बीएचयू जैसे संस्थान स्थापित हैं. ऐसे में यूपी वेस्ट में नए एम्स की स्थापना की मांग यहां जोर भी पकड़ रही है. स्वयं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत बाजपेयी भी इस मांग का समर्थन कर चुके हैं.
पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग
मेरठ बार संगठन के पूर्व अध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट गजेंद्र धामा का कहना है कि पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग लगातार चली आ रही है. इस मांग पर अगर सरकार गौर करें और बजट में इसकी घोषणा कर दे तो बहुत बड़ी राहत पश्चिमी यूपी को मिल जाएगी, क्योंकि अभी उन्हें सैकड़ो किलोमीटर की दूरी तय करके इलाहाबाद हाइकोर्ट जाना पड़ता है.
