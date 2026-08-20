ETV Bharat / state

अतीक के बेटे से मुलाकात को लेकर पल्लवी पटेल ने क्या कहा? जानिए

विधायक पल्लवी पटेल दो दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची हैं.

what did pallavi patel say about meeting atiq ahmad son
अतीक के बेटे से मुलाकात की लेकर पल्लवी पटेल ने क्या कहा? (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 10:08 AM IST

|

Updated : August 20, 2026 at 10:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायबरेली: अपना दल कमेरावादी की विधायक पल्लवी पटेल दो दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची हैं. इस दौरान पल्लवी पटेल रायबरेली के गांव गांव मे सभा कर आगामी 23 अगस्त को आयोजित होने वाले पार्टी के कार्यक्रम को लेकर समर्थन जुटा रही हैं.

इस दौरान विधायक पल्लवी पटेल ने पिछले दिनों अतीक के बेटे से मुलाक़ात के कारणों का भी ज़िक्र किया. उन्होंने कहा कि यदि किसी भी परिवार का कोई पढ़ाई लिखा नौजवान जाता है तो उसके साथ संवेदनाएं होती हैं और उसी के सापेक्ष मिलने गईं थीं. उन्होंने कहा कि परिवार में यह एक बड़ी क्षति होती है उस सापेक्ष में हम उनसे मिलने गए थे. हालांकि उन्होंने यह पूछे जाने पर कि अगर आवश्यकता पड़ी तो क्या उनके बेटों या किसी अन्य को टिकट देंगी, जिस पर उन्होंने कहा कि यह राजनैतिक विषय नहीं है न इस राजनीति होनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि 23 अगस्त 1999 मे प्रयागराज के पीडी टंडन पार्क मे सोनेलाल की सभा में हुई लाठीचार्ज को अपना दल कमेरावादी क्रांतिदिवस के रूप मे मनाता है. अपना दल के इतिहास में 23 अगस्त बहुत ही महत्वपूर्ण है. इस दिवस को प्रत्येक वर्ष हम क्रांति दिवस के रूप में एक बड़ा आयोजन करते हैं.

अतीक के बेटे से मुलाकात की लेकर पल्लवी पटेल ने क्या कहा? (etv bharat)

ऐसे में इस साल 23 अगस्त 2026 रायबरेली जनपद में कार्यक्रम निहित हुआ है. यह क्रांति दिवस इस बात का है कि जो सड़ी गली व्यवस्था है उसका सत्ता परिवर्तन करते हुए व्यवस्था परिवर्तन करने की आवश्यकता है. वह इसी के लिये जनपद रायबरेली में अपने लोगों के बीच जाकर के निमंत्रण दे रही हैं और यह भी बता रही हैं कि यह लड़ाई आज के राजनीतिक परिवेश में क्यों जरूरी है.


ये भी पढ़ेंः "ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना लक्ष्य"; मैरीकॉम के कोच छोटे लाल यादव बोले- "सबके सपोर्ट से हम इतना अच्छा परफाॅर्म कर रहे हैं"

ये भी पढ़ेंः उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आखिर क्यों उत्सुक हैं जापानी कंपनियां? जानिए बड़े कारण

Last Updated : August 20, 2026 at 10:42 AM IST

TAGGED:

RAEBARELI NEWS
APNA DAL NEWS
पल्लवी पटेल न्यूज
ATIQ AHMAD SON
PALLAVI PATEL NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.