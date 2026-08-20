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अतीक के बेटे से मुलाकात को लेकर पल्लवी पटेल ने क्या कहा? जानिए

रायबरेली: अपना दल कमेरावादी की विधायक पल्लवी पटेल दो दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची हैं. इस दौरान पल्लवी पटेल रायबरेली के गांव गांव मे सभा कर आगामी 23 अगस्त को आयोजित होने वाले पार्टी के कार्यक्रम को लेकर समर्थन जुटा रही हैं.



इस दौरान विधायक पल्लवी पटेल ने पिछले दिनों अतीक के बेटे से मुलाक़ात के कारणों का भी ज़िक्र किया. उन्होंने कहा कि यदि किसी भी परिवार का कोई पढ़ाई लिखा नौजवान जाता है तो उसके साथ संवेदनाएं होती हैं और उसी के सापेक्ष मिलने गईं थीं. उन्होंने कहा कि परिवार में यह एक बड़ी क्षति होती है उस सापेक्ष में हम उनसे मिलने गए थे. हालांकि उन्होंने यह पूछे जाने पर कि अगर आवश्यकता पड़ी तो क्या उनके बेटों या किसी अन्य को टिकट देंगी, जिस पर उन्होंने कहा कि यह राजनैतिक विषय नहीं है न इस राजनीति होनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि 23 अगस्त 1999 मे प्रयागराज के पीडी टंडन पार्क मे सोनेलाल की सभा में हुई लाठीचार्ज को अपना दल कमेरावादी क्रांतिदिवस के रूप मे मनाता है. अपना दल के इतिहास में 23 अगस्त बहुत ही महत्वपूर्ण है. इस दिवस को प्रत्येक वर्ष हम क्रांति दिवस के रूप में एक बड़ा आयोजन करते हैं.