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'आखिर हरियाणा में क्यों बढ़ रहा है इतना अपराध, बाजार में इतने ड्रग्स कैसे आ रहे हैं?', कुमारी सैलजा ने सरकार को घेरा

अपराध के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब सरकार पर हमला ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री सांसद कुमारी सैलजा ने प्रदेश सरकार को राज्य में बढ़ते अपराध और युवाओं के अपराध की दुनिया में जाने को लेकर जमकर निशाना साधा. वहीं उन्होंने बिजली कर्मचारियों की घोषित तीन दिन की हड़तौर एसआईआर के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी. वहीं उत्तराखंड की प्रभारी के तौर पर भी उन्होंने वहां कांग्रेस की सरकार आने की बात कही.

'अपराध बढ़ गया है, लगाम लगाना सरकार की जवाबदेही है': पंजाब के सीएम भगवंत मान ने हरियाणा में बढ़ते गैंगस्टर नेटवर्क को लेकर सवाल उठाए थे. इसको लेकर पूछे गए सवाल पर कुमारी सैलजा ने कहा कि "भगवंत मान क्या कह रहे हैं, क्या बोल रह हैं बात वह नहीं है. हरियाणा में इतने ज्यादा अपराध हो रहे हैं. आप जान भी जाएं हर शहर में, गांव में जिस तरह से बच्चे जो बेरोजगार घूम रहे हैं. उनके हाथ में हथियार आ गया है. हरियाणा में अपराध बढ़ गया है. राज्य में गैंग चल रहे हैं, जिसकारण राज्य में जगह-जगह ऐसी वारदातें हो रही है. लोगों से फिरौती मांगी जा रही है, तो इस पर लगाम लगाना जवाबदेही सरकार की है. आखिर क्यों इतना अपराध बढ़ रहा है. हमारे राज्य में एक ओर युवा जो इतने मेडल जीत सकता है. उसकी ऊर्जा आप देखिए. पॉजिटिव एनर्जी की जगह हमारा युवा निगेटिविटी में क्यों जा रह है?

कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री सांसद कुमारी सैलजा (ETV Bharat) 'गलत नीतियां है जो इतना अपराध यहां पर हो रहा है': वहीं जब उनसे सवाल किया गया कि जिस तरह से टाइगर श्रॉफ मामले में हरियाणा के सोनीपत के युवाओं के नाम आ रह हैं. इस पर क्या कहेंगी तो उन्होंने कहा कि "नाम आय है. हमने भी देखा है. बात सिर्फ मुंबई और टाइगर श्रॉफ की नहीं है. हरियाणा में क्यों इतने गैंग पैदा हो गए हैं? सरकार को शासन को प्रशासन को जब तक यह सख्ती नहीं करेंगे. यह सब होगा, यह उनकी कमजोरी है. गलत नीतियां है जो इतना अपराध यहां पर हो रहा है. बाजार में इतने ड्रग्स कैसे आ रहे हैं? कुमारी सैलजा ने ड्रग्स के मुद्दे पर कहा कि " यहां कोई सख्ती नहीं अपना रहे हैं. नशे की जब हम बात करते हैं तो सवाल यह है कि बाजार में इतने ड्रग्स कैसे आ रहे हैं? नशा बढ़ता जा रह है, नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर भी मजाक हो रहा है. यह सब चीजें आपस में जुड़ी हुई है. यह सब सरकार की नाकामी नीतियों का परिणाम है. जिसकी वजह से हमारा युवा दिशाहीन हो रहा है." 'भगवंत मान पहले पंजाब को संभाल लें': वहीं जब सवाल किया गया कि पंजाब के सीएम की बात को आप क्या सही मान रही हैं? इस पर उन्होंने कहा कि भगवंत मान पहले पंजाब को संभाल लें, दूसरों की बात न करें. हम तो अपने राज्य की चिंता कर रहे हैं. हरियाणा में जो हो रहा है, हमें उसकी चिंता ज्यादा है. मुख्यमंत्री अगर हरियाणा पर थोड़ा ध्यान देते तो शायद हरियाणा की उसका लाभ मिलेय पंजाब जाने की जगह वे हरियाणा पर ध्यान दे कि आखिर यहां क्यों इतना अपराध बढ़ रहा है. उस पर सख्ती होनी चाहिए क्यों नहीं सख्ती हो रही है, यह सरकार का ढीलापन और निकम्मापन है. 'सरकार के भी बयान आ रहे थे कि यह ठीक नहीं हुआ है': हरियाणा के बिजली कर्मचारी कल से तीन दिन की हड़ताल पर जा रहे हैं. क्योंकि गुरुग्राम और नूंह में बिजली व्यवस्था निजी हाथों में सरकार दे रहे है? इस पर कुमारी सैलजा ने कहा कि मैं तो देख रही थी कि सरकार के भी बयान आ रहे थे कि यह ठीक नहीं हुआ है. सरकार कोर्ट में जाएगी अपील करेगी. तो बात है कि सरकार चला कौन रहा है, यह पता चले. जब बताया गया कि बिजली मंत्री अपील की बात कर रहे हैं. इस पर उन्होंने कहा कि तो सोचो कि कितनी मजाक की बात हो गई है कि सरकार को पता नहीं है कि सीधे हाथ को पता नहीं है कि उल्टा हाथ क्या कर रहा है. सरकार चल रही है, नहीं चल रही है, हम तो कह रह रहे कि नहीं चल रही है. इनको खुद को नहीं पता कौन फैसले ले रहा है. खुद ही अपील भी करना चाह रहे हैं.