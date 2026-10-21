'आखिर हरियाणा में क्यों बढ़ रहा है इतना अपराध, बाजार में इतने ड्रग्स कैसे आ रहे हैं?', कुमारी सैलजा ने सरकार को घेरा
कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा और पंजाब सरकार को अपराध के मुद्दे पर घेरा.
Published : October 21, 2026 at 7:41 PM IST
चंडीगढ़: कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री सांसद कुमारी सैलजा ने प्रदेश सरकार को राज्य में बढ़ते अपराध और युवाओं के अपराध की दुनिया में जाने को लेकर जमकर निशाना साधा. वहीं उन्होंने बिजली कर्मचारियों की घोषित तीन दिन की हड़तौर एसआईआर के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी. वहीं उत्तराखंड की प्रभारी के तौर पर भी उन्होंने वहां कांग्रेस की सरकार आने की बात कही.
'अपराध बढ़ गया है, लगाम लगाना सरकार की जवाबदेही है': पंजाब के सीएम भगवंत मान ने हरियाणा में बढ़ते गैंगस्टर नेटवर्क को लेकर सवाल उठाए थे. इसको लेकर पूछे गए सवाल पर कुमारी सैलजा ने कहा कि "भगवंत मान क्या कह रहे हैं, क्या बोल रह हैं बात वह नहीं है. हरियाणा में इतने ज्यादा अपराध हो रहे हैं. आप जान भी जाएं हर शहर में, गांव में जिस तरह से बच्चे जो बेरोजगार घूम रहे हैं. उनके हाथ में हथियार आ गया है. हरियाणा में अपराध बढ़ गया है. राज्य में गैंग चल रहे हैं, जिसकारण राज्य में जगह-जगह ऐसी वारदातें हो रही है. लोगों से फिरौती मांगी जा रही है, तो इस पर लगाम लगाना जवाबदेही सरकार की है. आखिर क्यों इतना अपराध बढ़ रहा है. हमारे राज्य में एक ओर युवा जो इतने मेडल जीत सकता है. उसकी ऊर्जा आप देखिए. पॉजिटिव एनर्जी की जगह हमारा युवा निगेटिविटी में क्यों जा रह है?
'गलत नीतियां है जो इतना अपराध यहां पर हो रहा है': वहीं जब उनसे सवाल किया गया कि जिस तरह से टाइगर श्रॉफ मामले में हरियाणा के सोनीपत के युवाओं के नाम आ रह हैं. इस पर क्या कहेंगी तो उन्होंने कहा कि "नाम आय है. हमने भी देखा है. बात सिर्फ मुंबई और टाइगर श्रॉफ की नहीं है. हरियाणा में क्यों इतने गैंग पैदा हो गए हैं? सरकार को शासन को प्रशासन को जब तक यह सख्ती नहीं करेंगे. यह सब होगा, यह उनकी कमजोरी है. गलत नीतियां है जो इतना अपराध यहां पर हो रहा है.
बाजार में इतने ड्रग्स कैसे आ रहे हैं? कुमारी सैलजा ने ड्रग्स के मुद्दे पर कहा कि " यहां कोई सख्ती नहीं अपना रहे हैं. नशे की जब हम बात करते हैं तो सवाल यह है कि बाजार में इतने ड्रग्स कैसे आ रहे हैं? नशा बढ़ता जा रह है, नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर भी मजाक हो रहा है. यह सब चीजें आपस में जुड़ी हुई है. यह सब सरकार की नाकामी नीतियों का परिणाम है. जिसकी वजह से हमारा युवा दिशाहीन हो रहा है."
'भगवंत मान पहले पंजाब को संभाल लें': वहीं जब सवाल किया गया कि पंजाब के सीएम की बात को आप क्या सही मान रही हैं? इस पर उन्होंने कहा कि भगवंत मान पहले पंजाब को संभाल लें, दूसरों की बात न करें. हम तो अपने राज्य की चिंता कर रहे हैं. हरियाणा में जो हो रहा है, हमें उसकी चिंता ज्यादा है. मुख्यमंत्री अगर हरियाणा पर थोड़ा ध्यान देते तो शायद हरियाणा की उसका लाभ मिलेय पंजाब जाने की जगह वे हरियाणा पर ध्यान दे कि आखिर यहां क्यों इतना अपराध बढ़ रहा है. उस पर सख्ती होनी चाहिए क्यों नहीं सख्ती हो रही है, यह सरकार का ढीलापन और निकम्मापन है.
'सरकार के भी बयान आ रहे थे कि यह ठीक नहीं हुआ है': हरियाणा के बिजली कर्मचारी कल से तीन दिन की हड़ताल पर जा रहे हैं. क्योंकि गुरुग्राम और नूंह में बिजली व्यवस्था निजी हाथों में सरकार दे रहे है? इस पर कुमारी सैलजा ने कहा कि मैं तो देख रही थी कि सरकार के भी बयान आ रहे थे कि यह ठीक नहीं हुआ है. सरकार कोर्ट में जाएगी अपील करेगी. तो बात है कि सरकार चला कौन रहा है, यह पता चले. जब बताया गया कि बिजली मंत्री अपील की बात कर रहे हैं. इस पर उन्होंने कहा कि तो सोचो कि कितनी मजाक की बात हो गई है कि सरकार को पता नहीं है कि सीधे हाथ को पता नहीं है कि उल्टा हाथ क्या कर रहा है. सरकार चल रही है, नहीं चल रही है, हम तो कह रह रहे कि नहीं चल रही है. इनको खुद को नहीं पता कौन फैसले ले रहा है. खुद ही अपील भी करना चाह रहे हैं.
सवाल यह है कि आपको नीति क्या है?: जब यह कहा गया कि सरकार कह रही है कि बिजली वितरण निगम स्वायत्त संस्था है. उनका यह फैसला है? इस पर उन्होंने कहा कि वह भी तो सरकार का एक अंग है, सरकार से बाहर तो नहीं है. आपस में इनकी बातचीत तो होती होगी, नीति तो सरकार तय करेगी। कोर्ट भी तो कानून को देखेगा. सवाल यह है कि आपको नीति क्या है?
'मुख्य चुनाव आयुक्त ने तानाशाह तरीके से काम किया': एसआईआर के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में कुमारी सैलजा ने कहा है कि "आप लोगों ने देखा कि इस मुद्दे पर देश के हर वर्ग ने दिल्ली में प्रदर्शन किया. इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व राहुल गांधी और पार्टी के कई नेताओं ने किया. इंडिया ब्लॉक के नेता भी इसमें शामिल हुए. यह बहुत बड़ा मुद्दा है. फार्म सिक्स इन्होंने जिस तरह लागू किया. इलेक्शन कमीशन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठे. मुख्य चुनाव आयुक्त ने तानाशाह तरीके से काम किया. यह लड़ाई सदन और सड़क पर लड़ी जा रही है. कांग्रेस जिलों और ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन कर रही है. एक तारीख को दिल्ली में हमारी रैली होगी. यह लोकतंत्र का सवाल है, जिसे हमें लोगों तक लेकर जाना है. उन्होंने कहा कि "बीजेपी सरकार तानाशाह सरकार की तरह काम कर रही है."
कांग्रेस की गुटबाजी पर बोलीं कुमारी सैलजाः विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि "इस पर ध्यान दिया जा रहा है. कोई भी बड़ा संगठन होता है तो उसमें आपस में खींचतान भी चलती है. अपने-अपने स्पेस के लिए लोग करते हैं. यह एक नेचुरल चीज है. हाईकमान इसे देखता है और कब कैसे इसको डिल करना है, वह तय करता है.
'धामी सरकार के लोगों का विश्वास खो चुकी है': आने वाले विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा है कि बिल्कुल हमारी पूरी तैयारी है. उत्तराखंड की मुझे जिम्मेवारी मिली है. वहां पर बहुत सी बातें है. बहुत से मुद्दे हैं. वहां बीजेपी की धामी सरकार के लोगों का विश्वास खो चुकी है.
'अंकिता भंडारी को लेकर उत्तराखंड में भारी रोष है': उन्होंने उत्तराखंड सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल उठते हुए कहा कि वहां पर बहुत ही गंभीर मामला अंकिता भंडारी का हुआ था. पूरा उत्तराखंड उससे उतेजित था. उसकी जो इंक्वायरी हुई लोग और परिवार संतुष्ट नहीं हुए. सीबीआई को भी जांच दी गई. जो इसकी जांच ढीले तरीके से कर रही है. उसमें बीजेपी के लोगों के द्वारा कुछ ऑडियो सामने आए, उसमें कुछ वीआईपी नाम लिए गए. लेकिन इसकी अभी तक सीबीआई जांच नहीं हुई. जबकि उनको इसकी जांच करनी चाहिए थी. हमारी पार्टी इस बात को लगातार उठाती रही है.
'सरकार ने घाव पर नमक छिड़कने का काम किया': लेकिन सरकार ने घाव पर नमक छिड़कने का काम किया जिस वीआईपी का नाम इसमें आ रहा है. उसको साकार ने राजभवन में बैठा दिया. यह तानाशाही नहीं, अहंकार नहीं तो क्या है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोगों का अपमान हुआ है. सिक्किम में भी उसका विरोध हुआ तो उत्तराखंड में भी इसको लेकर रोष है. इस बार हमें उम्मीद है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी.
'जेल में बंद अपराधी के नाम पर अपराध कैसे हो रहा है': शिव यूबीटी नेता संजय राउत ने लॉरेंस बिश्नोई मामले में गृह मंत्री पर सवाल उठाए हैं, इसको लेकर पूछे गए सवाल को लेकर कुमारी सैलजा ने कहा कि उस पर तो संजय राउत ही बता पाएंगे. लेकिन जब एक गैंगस्टर गुजरात में जेल में बंद है और उसके नाम पर इतना अपराध हों रहा है, सरकार इस पर जवाब नहीं दे रही है. अपराध बढ़ रह है नाम इतने चल रहे हैं यह कैसे हो रहा है. चाहे किसी भी तरह का अपराध है, ऐसा लगता है कि विरोधियों के लिए ही सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां बनी हुई है. यह सिर्फ राजनीतिक विरोधियों के लिए होते हैं, जहां असली अपराध बढ़ रहा है वहां कुछ नहीं.