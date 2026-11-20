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GIDA के पिलर रहे आईआईटियन सुरेंद्र अग्रवाल ने गोरखपुर के लिए सीएम योगी से मांगी कौन सी चीज, जानें डिटेल

गोरखपुर: आज के दौर के तकनीकी रूप से दक्ष या उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं से जब यह अपील की जा रही है कि, आप रोजगार पाने नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बनिए तो, ऐसे में गोरखपुर के 76 साल के आईआईटियन इंजीनियर सुरेंद्र अग्रवाल का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा का विषय बन सकता है.

वर्ष 1971 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज से केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने के बाद, किसी संस्था में नौकरी करने के बजाय सुरेंद्र अग्रवाल, गोरखपुर में एक छोटा सा पेंट का उद्योग लगते हैं, और गोरखपुर को औद्योगिक नगरी के रूप में स्थापित करने के लिए अपना प्रयास शुरू करते हैं.

माफिया राज चरम पर था. और फर्टिलाइजर जैसे कारखाना के यहां स्थापित होने से यह क्षेत्र उद्योगों के क्षेत्र में पिछड़ा गिना नहीं जाता था. इसलिए उन्होंने सबसे पहला प्रयास शुरू किया कि इसको औद्योगिक रूप से पिछड़ेपन के रूप में मान्यता मिले. जिससे यहां औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार किया जा सके. और इस अभियान को आगे बढ़ाने में वर्ष 1981 से उन्हें सफलता मिली, जब चैंबर का इंडस्ट्रीज का गठन हुआ. उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ी. और तत्कालीन सांसद मदन नारायण पांडेय के नेतृत्व में वह औद्योगिक क्षेत्र गीडा की स्थापना के विजन को लेकर गोरखपुर से लेकर दिल्ली की दौड़ लगाना प्रारंभ किए.

वह कहते वह कहते हैं कि जब वर्ष 1971 में डिग्री लेकर वह गोरखपुर में पेंट उद्योग की स्थापना किए तो, इस क्षेत्र की पहचान बहुत पिछड़े औद्योगिक क्षेत्र के रूप में होती थी. बड़े उद्योग यहां थे ही नहीं. निवेशकों की रुचि नहीं थी. बुनियादी सुविधाएं दूर-दूर तक दिखाई नहीं देती थीं.

उन्होंने कहा कि आने वाले बरसों में इसकी सफलता का असली पैमाना यहां जमीन पर स्थापित हुए उद्योग और उनसे पैदा होने वाले रोजगार से जरूर होगा.

औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर सड़क संपर्क, बिजली, औद्योगिक भूखंडों की उपलब्धता, निवेश को नीतियों ने यहाँ उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार किया है. अब गोरखपुर में उद्योग लगाने की संभावनाएं केवल पारंपरिक इकाइयों तक सीमित नहीं है, यहां खाद्य प्रसंस्करण से लेकर प्लास्टिक पैकेजिंग और बड़े भी निर्माण उद्योग के लिए भी जमीन तैयार हो रही है.

वह कहते हैं कि 30000 करोड़ के निवेश के पीछे, गीडा की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव निवेशकों का भरोसा बढ़ता है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में अपराध पर नियंत्रण की वजह से ज्यादा सम्भव हुआ है.

उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में धुरियापार में प्लग एंड प्ले परियोजना से भविष्य की बड़ी उम्मीदों को पंख लग सकेगा. इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क यहां स्थापित हो चुका है. फ्लैटेड फैक्ट्री की भी स्थापना हो चुकी है. जिससे उद्योगों की स्थापना करने वाले उद्यमी और यहां रोजगार की तलाश करने वाले युवा सबकी संभावनाओं को बल मिलेगा.

इंजीनियर सुरेंद्र अग्रवाल कहते हैं कि गीडा औद्योगिक क्षेत्र में 50000 से अधिक लोग काम कर रहे हैं. पेप्सीको, कोका-कोला आधारित समूह और अन्य बड़ी कंपनियों की मौजूदगी से गीडा की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर मज़बूत हुई है. लेकिन अगर यहां टेक्सटाइल्स पार्क बन जाता तो, यह क्षेत्र उद्योग का एक बड़ा केंद्र बनता. उससे छोटे उद्योग यहां विकसित होते और रोजगार की भरमार हो जाती.

मौजूदा समय में गीडा में 500 से अधिक उद्योग इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं और यहां का निवेश का आंकड़ा 2017 से पहले जो 5000 करोड़ रुपए से कम था, वह 2018 से 2026 के बीच बढ़कर करीब 30000 करोड़ रुपए का हो चुका है. करीब 10000 करोड़ के निवेश की परियोजना पाइपलाइन में है.

उद्योगों की स्थापना और ज़रूरत के साथ भविष्य की संभावनाओं पर उनका दो टूक शब्दों में कहना है कि, मौजूदा समय में प्रदेश की योगी सरकार में उद्योगों की स्थापना को यहां बल मिला है. लेकिन ज़रूरत यह है कि मुख्यमंत्री इस क्षेत्र के उद्योगपतियों से सीधे संवाद करें. ऐसे लोग जो उद्योग लगाने के लिए उत्सुक हों उनसे सीधे कनेक्ट हों तो उम्मीद है कि, यह क्षेत्र उद्योग के क्षेत्र में और आगे जाएगा और युवाओं को रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा.

इस विषय पर वह कहते हैं कि कभी भी वह पद की लालसा से काम नहीं किए. वह पूरी ऊर्जा से उद्योगों के विस्तार और व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं. इसकी शुरुआत उन्होंने वर्ष 1989 में होते देखी थी.

वर्ष 1989 में गीडा की स्थापना को सफल बनाने में योगदान करने वाले सुरेंद्र अग्रवाल का जीवन पूरा सादगी भरा है. तकनीकी दक्ष यह व्यक्ति मुलायम सरकार से लेकर योगी सरकार में कई विश्वविद्यालय में एकेडमिक काउंसिल के मेंबर बनाए गए. हालांकि औद्योगिक सलाहकार या किसी ऐसे बड़े पद पर इन्हें नवाजे जाने की बात कहें तो यह उसमें जरूर पिछड़ गए.

GIDA के पिलर रहे आईआईटियन सुरेंद्र अग्रवाल ने रखी सीएम योगी से मांग. (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि आज उन्हें अपने मिशन को सफल होते देखकर जितनी खुशी मिल रही है, उससे अभी लगता है कि अगले 25 वर्षों तक वह गोरखपुर के औद्योगिक विकास में अपने जीवन का कम से कम और योगदान दे सकें तो, बहुत बेहतर होगा.

वो चाहते थे कि ऐसा करने से ये यह क्षेत्र उद्योगों के बड़े समूह का क्षेत्र बने और यहां के युवाओं को रोजगार के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या अन्य राज्यों के लिए पलायन न करना पड़े. उनके इसी मिशन के बारे में ईटीवी भारत ने उनसे बातचीत की.

GIDA के पिलर रहे आईआईटियन सुरेंद्र अग्रवाल ने रखी सीएम योगी से मांग. (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि गोरखपुर में इसकी स्थापना नासिक के तर्ज पर की गई, क्योंकि, नासिक को आध्यात्मिक और धार्मिक नगरी माना जाता था, और गोरखपुर भी गीता प्रेस और गोरखनाथ मंदिर की वजह से ऐसी ही पहचान रखता था. ऐसे में जब गीडा की स्थापना का स्वरूप तैयार हुआ तो, उसमें नासिक के स्वरूप को अप्लाई किया गया.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ गोरखपुर के उद्योगपति. (ETV Bharat)

1989 में तत्कालीन सीएम एन डी तिवारी ने की थी गीडा की स्थापना

उन्होंने कहा कि 30 नवंबर 1989 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने गीडा की स्थापना तो कर दिया, लेकिन आर्थिक पैकेज नहीं मिलने की वज़ह से यह अपने स्वरूप को तय नहीं कर पा रहा था. इसकी पूर्ति वर्ष 1991 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने गोरखपुर आकर 5 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज देने के साथ इसके औद्योगिक विस्तार की संभावनाओं को बल दिया.

उन्होंने कहा कि एक बार फिर से 30 नवंबर को गीडा का स्थापना दिवस मनाया जाने वाला है, तो उनकी प्रशासनिक अधिकारियों और प्रदेश के मुखिया सीएम योगी से भी अपील है कि देश के बड़े औद्योगिक घरानों को यहां आमंत्रित करें. और उनके साथ खुली बैठक हो. यहां के उद्योगपतियों के साथ बड़े उद्योगपतियों के बीच चर्चा स्थापित हो. और जो निष्कर्ष निकल कर आए उसके आधार पर उद्योगों की स्थापना पर काम किया जाएगा तो, यह क्षेत्र अपने आप में एक बड़े औद्योगिक क्षेत्र के रूप में स्थापित हो सकेगा.

सीएम योगी के साथ गोरखपुर के उद्योगपति. (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि क्योंकि यहां 120 एकड़ में प्लग एंड प्ले औद्योगिक परिषद विकसित करने के लिए 102.35 करोड रुपए की परियोजना प्रस्तावित है. इसका मकसद निवेशकों को तैयार बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है. इससे उन्हें उद्योग लगाने में लंबा इंतजार ना करना पड़े.

गीडा अब आगामी 30 नवम्बर को अपने 37वें स्थापना दिवस समारोह मनाने की तैयारी में है. जिसमें 150 से अधिक स्टाल लगाए जाएंगे जहां निवेशकों और उद्योगपतियों का विचार और उत्पाद लोगों के सामने होगा.

सीएम योगी के साथ गोरखपुर के उद्योगपति सुरेंद्र अग्रवाल और अन्य. (ETV Bharat)

1970 के दशक में गोरखपुर में था आपराधिक माहौल

ईटीवी भारत ने सुरेंद्र अग्रवाल से करीब एक दर्जन सवाल उद्योगों की स्थापना और भविष्य को लेकर किया, जिसमें उन्होंने आईआईटी से पढ़ाई के बाद, नौकरी के बजाय उद्योग लगाने के अपने फैसले को, गोरखपुर में औद्योगिक विस्तार और रोजगार की संभावना के लिए ज़रूरी बताया. तो 1970 के दशक में गोरखपुर में उद्योग लगाने की जो सबसे बड़ी चुनौती थी, उसमें वह यहां के पिछड़ापन और अपराधिक माहौल का होना प्रमुख मानते हैं.

गीडा में उद्योग की स्थापना का विचार उनके मन में इसलिए आया, क्योंकि रोज़गार की उपलब्धता उद्योगों की वज़ह से होगी. इस उद्देश्य से वह यहां आए. जिसमें शुरुआती दौर में इस अभियान को बढ़ाने के दौरान वह चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के सचिव के रूप में क्रियाशील हुए.

वह कहते हैं कि गीडा की स्थापना के 37 साल बाद गोरखपुर को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में देखने का जो उनका सपना था उसको सफल होता देख रहे हैं. मुलायम सिंह यादव और योगी आदित्यनाथ तक की सरकार में जो औद्योगिक विकास को लेकर बदलाव हुआ है, उस पर सुरेंद्र अग्रवाल कहते हैं कि, 2017 के पहले औद्योगिक माहौल बनाने में सरकार उतनी कामयाब नहीं हो पाई, जितना 2017 के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर काम किया.

उन्होंने पहली बैठक में कहा था कि गीडा में उद्योगों की स्थापना के लिए जमीन की कोई कमी नहीं होगी. आप प्रस्ताव, प्रोजेक्ट तैयार करते जाइए, हम जमीन उपलब्ध कराते जाएंगे.

गीडा औद्योगिक क्षेत्र के विकास की पहल. (ETV Bharat)

उद्योगपतियों के सामने अब भी हैं दिक्कतें

उन्होंने यूपी में निवेश के दावों के बावजूद उद्योगपतियों को उद्योग लगाने में आ रही समस्याओं के संबंध में कहा कि, अब भी प्रशासनिक अधिकारी स्तर से ऐसी कमियां सामने आ जाती हैं, जिससे उद्योगपति उद्योग स्थापित करने में समस्या का सामना करता है.

बैंकों से ऋण लेने में उसे काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है. बाकी पूर्वांचल में बड़े उद्योगों की विकास में बड़ी बाधा अब कुछ खास देखने को नहीं मिलती. अगर इन छोटी समस्याओं का समाधान कर दिया जाए तो, उद्योगों के लिए माहौल और जमीन दोनों यहां उपलब्ध है.

पूर्वांचल में युवाओं के लिए रोज़गार देने वाले उद्यमी बनने के पर्याप्त अवसर के सवाल पर सुरेंद्र अग्रवाल ने कहा कि यहां के तमाम युवा यहां के उद्यमी के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं. इस श्रृंखला में और लोग जुड़ते जा रहे हैं. जिसका उदाहरण गैलेंट उद्योग, अंकुर स्टील, आईजीएल से लेकर केयान डिस्टलरी और तमाम छोटे उद्योग शामिल हैं.

गीडा औद्योगिक क्षेत्र के विकास की पहल. (ETV Bharat)

कुछ नया करने के लिए सक्रिय रहते हैं अग्रवाल

76 साल की उम्र में उन्होंने अपनी सक्रियता का राज यही बताया कि सदैव वह कुछ ना कुछ नया करने के लिए सक्रिय रहते हैं. खानपान का ध्यान देना तो जीवन का हिस्सा है. रही बात पूर्वांचल की, औद्योगिक विकास के लिए सरकार को तीन प्रमुख सुझाव की तो उन्होंने कहा कि उनके सबसे प्रमुख सुझाव में यही है कि, यहां उद्योगों की स्थापना के लिए यहां के उन लोगों के साथ सरकार को सीधा संवाद स्थापित करना चाहिए, जो गीडा में उद्योग लगाना चाहते हैं. और उनके सुझाव पर ज़रूर अमल किया जाना चाहिए.

उन्होंने कहाकि सरकार के मुखिया का अगर सीधा संवाद ऐसे उद्यमियों से होगा तो, निश्चित रूप से गोरखपुर उद्योगों की स्थापना में और आगे निकल जाएगा. उनसे जब सवाल हुआ कि 1970 में जिस गोरखपुर को आपने देखा था और आज के गोरखपुर में बहुत अंतर है, लेकिन फिर भी अगर आपको आज शून्य से शुरुआत करनी पड़े तो, क्या आप उद्योग लगाने के लिए गोरखपुर को ही चुनेंगे? तो उन्होंने कहा वह गोरखपुर की धरती में पले-बढ़े, एकजुकेशन लिए, इंजीनियरिंग के लिए रुड़की वह भले वह गए, लेकिन उनका मन गोरखपुर में ही बसता था. वह आज ही नहीं अपने जीवन के अंतिम क्षण तक और अगले 25 वर्ष तक तो पूरी तरह से क्रियाशील होकर गोरखपुर में उद्योग लगाने और उद्योगों के विकास के बारे में कार्य करना चाहते हैं. बस ईश्वर साथ दे.