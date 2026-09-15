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किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर दस्तखत से हरियाणा को क्या मिला, CM नायब सिंह सैनी ने दी जानकारी

हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा पर प्रस्तावित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर एमओयू से हरियाणा को क्या मिलने वाला है.

What did Haryana gain from the MoU signed by six states regarding the Kishau Multipurpose Dam Project
किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर दस्तखत से हरियाणा को क्या मिला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 15, 2026 at 8:52 PM IST

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चंडीगढ़ : आखिरकार किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर संबंधित राज्यों के बीच समझौता हो गया है. ये समझौता नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुआ. इस दौरान हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के सीएम भी मौजूद रहे.

राज्यों के बीच बनी सहमति : हरियाणा के सीएम ने इस समझौते के बाद बयान जारी करके कहा है कि आज किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर समझौता हरियाणा के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. वर्षों से लंबित इस परियोजना को संवाद, सहयोग और सहमति के माध्यम से आगे बढ़ाया गया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का विशेष रूप से धन्यवाद. उनकी पहल और सक्रिय प्रयासों से वर्षों से लंबित इस विषय पर राज्यों के बीच सहमति बनाने का रास्ता साफ हुआ है.

किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर दस्तखत से हरियाणा को क्या मिला (ETV Bharat)

हरियाणा को समझौते से क्या मिला : वहीं उन्होंने इसको लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर.पाटिल का आभार व्यक्त किया है जिन्होंने लगातार राज्यों और संबंधित विभागों के साथ समन्वय करते हुए इस परियोजना को गति दी. यमुना में हरियाणा के पानी का हिस्सा 48 प्रतिशत है, इसलिए यमुना में पानी की उपलब्धता बढ़ाने पर हमें फ़ायदा होगा. रेणुकाजी और लखवार बांध परियोजनाएं पहले से ही निर्माणाधीन हैं, जल्द ही किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर भी काम शुरू होगा. इन सभी परियोजनाओं से हरियाणा के पानी का शेयर लगभग 1143 MCM होगा. इन तीनों परियोजनाओं से कुल 2676 क्यूसिक पानी की उपलब्धता बढ़ेगी, जिसमें हरियाणा का हिस्सा 1280 क्यूसिक होगा. किसी भी प्रदेश के विकास की सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक पानी है. बढ़ती आबादी और विकास के साथ आने वाले समय में पानी की जरूरत भी बढ़ेगी. ऐसे में ये पानी हमारे प्रदेश की वर्तमान जरूरतों के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों की जल आवश्यकताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.”

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