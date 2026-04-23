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पत्नी के साथ वाराणसी पहुंचे अजय राय; कहा-PM मोदी भी अपनी अर्धांगिनी के साथ करें काशी विश्वनाथ के दर्शन

अजय राय ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कांग्रेस के अपशब्दों के प्रयोग के मामले में कहा कि पहले अपने अंदर झांकें.

पत्नी के साथ वाराणसी पहुंचे अजय राय.
पत्नी के साथ वाराणसी पहुंचे अजय राय. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 12:12 PM IST

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वाराणसी: केंद्र के 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान जारी है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पत्नी के साथ वाराणसी पहुंचकर कहा कि पीएम मोदी को भी अपनी पत्नी के साथ काशी विश्वनाथ का दर्शन करना चाहिए.

वाराणसी पहुंचे अजय राय के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं, जिनके हाथ में पीएम मोदी की पत्नी की तस्वीर थी. इस दौरान अजय राय ने कहा कि मेरा यह आग्रह है कि प्रधानमंत्री मोदी जसोदा बेन जी को लेकर आएं और बनारस की जनता के बीच बाबा विश्वनाथ का दर्शन करें.

अजय राय ने कहा कि हमने सुना है 28 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी आ रहे हैं. मेरा यह आग्रह है कि जसोदा बेन जी को लेकर आएं और बनारस की जनता के बीच बाबा विश्वनाथ का दर्शन करें.

पत्नी अर्धांगिनी होती हैं, तो अर्धांगिनी को मोदी जी लेकर आएं और दर्शन कराएं. मुझे लगता है कि इसका बड़ा संदेश जाएगा. पूरा देश ही यह मान लेगा कि उनके मन में नारी के प्रति सम्मान है और अच्छा भाव है.

अजय राय ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कांग्रेस के अपशब्दों के प्रयोग के मामले में कहा कि पहले अपने अंदर झांकें. कांग्रेस के लिए इन्होंने क्या-क्या बोला है. हमारी नेता सोनिया गांधी के लिए किन-किन शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया है. कौन-कौन से अपशब्दों का इस्तेमाल किया.

जिन्होंने पूरा जीवन त्याग कर दिया, जो पूरे देश के लिए समर्पित हैं, उनके बारे में क्या-क्या बोला गया है. पहले भाजपा के लोग अपने अंदर झांकें, अपनी बातों को देखें कि इन्होंने नारी का कितना अपमान किया है. देश को कहां ले जाकर खड़ा कर दिया.

सोशल मीडिया पर वायरल सीएम योगी के ‘तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा’ वाले विवादित वीडियो पर भी अजय राय ने हमला बोला. उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को बंगाल की जनता के सामने जाकर माफी मांगनी चाहिए. उन्हें इस विषय का ज्ञान नहीं है.

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि हम बार-बार कह रहे हैं. जो अधिनियम 2023 में पास हो गया, फिर आप उसको क्यों दोबारा लेकर आ रहे हैं? इनका मुख्य मकसद है परिसीमन का था.

महिला बिल की आड़ में 812 सीटें बढ़ानी हैं. अपने हिसाब से तय करना है. मुख्य मकसद वही था. इसी कारण से यह बिल गिरा. 2023 में जो बिल पास है, हम मांग करते हैं कि तत्काल उसको लागू करिए और 33% महिलाओं को आरक्षण उसमें दीजिए.

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