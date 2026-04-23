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पत्नी के साथ वाराणसी पहुंचे अजय राय; कहा-PM मोदी भी अपनी अर्धांगिनी के साथ करें काशी विश्वनाथ के दर्शन

पत्नी के साथ वाराणसी पहुंचे अजय राय. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: केंद्र के 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान जारी है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पत्नी के साथ वाराणसी पहुंचकर कहा कि पीएम मोदी को भी अपनी पत्नी के साथ काशी विश्वनाथ का दर्शन करना चाहिए. वाराणसी पहुंचे अजय राय के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं, जिनके हाथ में पीएम मोदी की पत्नी की तस्वीर थी. इस दौरान अजय राय ने कहा कि मेरा यह आग्रह है कि प्रधानमंत्री मोदी जसोदा बेन जी को लेकर आएं और बनारस की जनता के बीच बाबा विश्वनाथ का दर्शन करें. अजय राय ने कहा कि हमने सुना है 28 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी आ रहे हैं. मेरा यह आग्रह है कि जसोदा बेन जी को लेकर आएं और बनारस की जनता के बीच बाबा विश्वनाथ का दर्शन करें. पत्नी अर्धांगिनी होती हैं, तो अर्धांगिनी को मोदी जी लेकर आएं और दर्शन कराएं. मुझे लगता है कि इसका बड़ा संदेश जाएगा. पूरा देश ही यह मान लेगा कि उनके मन में नारी के प्रति सम्मान है और अच्छा भाव है.