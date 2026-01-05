"दंगाइयों को कड़ी सजा मिले", उमर-शरजील की जमानत खारिज पर CM रेखा का बयान, जानिए SC के फैसले पर BJP के नेताओं क्या कहा...

ETV Bharat / state

सीएम रेखा ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं. जिन लोगों ने दिल्ली को दंगे में शामिल है उन्हें सजा मिलें.

उमर-शरजील की जमानत खारिज पर CM रेखा का बयान
उमर-शरजील की जमानत खारिज पर CM रेखा का बयान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 5, 2026 at 1:28 PM IST

नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत आज सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े कथित 'बड़ी साजिश' मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम समेत सात आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की. दोनों आरोपी जेल में ही रहेंगे.

कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि इनका मामला सभी कैदियों से अलग है. हालांकि, अदालत ने दिल्ली दंगों के मामले में एक्टिविस्ट गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद और शरजील इमाम दोनों के मामले में औरों से अलग हैं. वहीं, दोनों आरोपी अब एक साल तक जमानत के लिए अपील भी नहीं कर पाएंगे.

सीएम रेखा गुप्ता ने फैसले का किया स्वागत

दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं. रेखा गुप्ता ने कहा कि ऐसे लोग जिन लोगों ने दिल्ली को दंगे की आग में धकेला उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. साथ ही जो पॉलिटिकल पार्टी जिन्होने उनका समर्थन किया उनको भी सख्त संदेश दिया जाना चाहिए, वह भी सजा के भागी हैं.

"दिल्ली दंगा सोची समझी साजिश"

दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, "ज़मानत याचिका खारिज की है. शुरू से ये बात सामने आ रही थी कि दिल्ली का दंगा सोची समझी साजिश के साथ किया गया था। लंबी तैयारी के साथ किया गया था. सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसे पुन: साबित करता है."

"कांग्रेस का राज था जब दंगाइयों को पुरस्कृत किया जाता था"

दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की ज़मानत याचिका को SC द्वारा खारिज करने पर कहा, "किसी भी दंगाई को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए. यह कांग्रेस का राज था जब दंगाइयों को पुरस्कृत किया जाता था, मंत्री बनाया जाता था. भाजपा के शासन में दंगाई जेलों में ही रहेंगे...अगर इस तरह के फैसले 1984 में आए होते तो उसके बाद देश में कोई दंगे नहीं होते."

दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की ज़मानत याचिका को SC द्वारा खारिज करने पर कहा, "...यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस विधानसभा के कुछ लोगों ने भी शरजील इमाम के साथ मंच साझा किया है, उन्हें और उनके दलों को दिल्ली और देश से माफी मांगनी चाहिए। आपको सरकार, सरकार के मुखिया, सरकार की नीतियों का विरोध करने की अनुमति हो सकती है, लेकिन भारत के टूकड़े करने की अनुमति कैसे कोई दे सकता है... यह निंदनीय है..." AAP के विरोध प्रदर्शन पर उन्होंने कहा, "वे लोग 11 साल के अरविंद केजरीवाल के कुशासन का भांडाफोड़ करने आए थे। हमारे सूत्रों के मुताबिक AAP के वर्तमान नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की राजनीति से ऊब चुके हैं इसलिए उनके 11 साल के कुशासन को दिखाने के लिए वे प्रदर्शन कर रहे थे."

दंगों में 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे
उमर खालिद, शरजील इमाम और दूसरों को फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों के मामले में गैरकानूनी गतिविधियाX (रोकथाम) एक्ट (UAPA) के सख्त नियमों के तहत जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया था. यह हिंसा उस समय प्रस्तावित नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी और इसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज़्यादा घायल हुए थे.

