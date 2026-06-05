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क्यों शुरू हुआ काशी जगन्नाथ कॉरिडोर विवाद; कौन कर रहा विरोध, क्या है मंदिर न्यास की प्लानिंग

उनका सोचना है कि एक बड़ा नाम लेकर आगे जाएंगे, तो उनका भी नाम बड़ा हो जाएगा. यह सब नेम-फेम के लिए किया जा रहा है. जो ज्ञापन सौंपा गया है, उसमें एक ही व्यक्ति ने सभी के नाम के हस्ताक्षर किए हैं.

राजनीति के तहत कुछ लोग कर रहे विरोध: ट्रस्ट के सचिव शैलेश त्रिपाठी ने बताया कि हम जगन्नाथ कॉरिडोर तैयार कर रहे हैं. ऐसे में कुछ लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं. इसके पीछे कोई कारण नहीं है. कुछ छुटभैया नेता हैं, जिन्होंने इस चीज को बढ़ाया है.

परिसर में रहने वाले पुजारी उदयभान ने बताया कि ट्रस्ट की ओर से परिसर के जो पुजारी और सेवादार हैं, उनके लिए व्यवस्था की जा रही है. उनकी सुविधा और सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है.

उनका आरोप है कि उनके पुनर्स्थापना की कोई व्यवस्था भी नहीं कराई जा रही है. हालांकि, ट्रस्ट की ओर से इस बात का खंडन किया गया है. मंदिर परिसर में रहने वाले कुछ पुजारी भी ट्रस्ट की बात का समर्थन कर रहे हैं.

वायरल वीडियो के बाद लगे आरोप: बीते दिनों वाराणसी में ‘त्राहिमाम-त्राहिमाम’ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. इसमें परिसर में रहने वाले कुछ परिवारों ने खुद के साथ प्रताड़ना का आरोप लगाया है.

यह विवाद पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह के नाम पर हुआ. इसमें मंदिर परिसर में रहने वाले कुछ लोग पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह पर आरोप लगाते हुए बोल रहे हैं कि उन्हें जबरन यहां से हटाया जा रहा है.

मंदिर को लेकर हुआ विवाद: मंदिर ट्रस्ट ने इसका बकायदा 3D मॉडल भी जारी कर दिया है, जिसमें भव्य जगन्नाथ मंदिर की तस्वीर नजर आ रही है. हालांकि जैसे ही यह वीडियो जारी हुआ, एक विवाद भी खड़ा हो गया है.

वाराणसी का यह जगन्नाथ मंदिर काशी के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है, लेकिन समय के साथ यह जीर्ण अवस्था में पहुंच गया. अब इसे जगन्नाथ ट्रस्ट के जरिए नए स्वरूप में तैयार किया जा रहा है.

यह मंदिर काशी का ऐसा ऐतिहासिक मंदिर होगा, जो पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनेगा. जगन्नाथ ट्रस्ट के जरिए इस पूरे कॉरिडोर का निर्माण कराया जा रहा है. पहले क्रम में 30 करोड़ रुपए की लागत से गर्भगृह को तैयार किया जाएगा.

वाराणसी: काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद अब भव्य जगन्नाथ कॉरिडोर बनाए जाने की तैयारी है. इसको लेकर के वाराणसी में मौजूद जगन्नाथ मंदिर को रिनोवेट कराया जा रहा है. अब जगन्नाथ मंदिर 151 फीट ऊंचा होगा. मंदिर में मौजूद नरसिंह भगवान की प्रतिमा 140 फीट की होगी.

परिसर के ही उदयभान हैं, जो कि हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनका भी नाम फर्जी तरीके से उसमें लिखा गया है. किसी के साथ कोई पीड़ा नहीं है. सभी की जरूरतों को पूरा करके खाली कराने के काम किया जा रहा है.

नियुक्ति पत्र के माध्यम से हुई सेवादारों की नियुक्ति: सेवादारों के आरोपों पर सचिव ने कहा कि यहां पर कोई सेवादार नहीं है. यहां पर जो भी नियुक्तियां हुईं, वो मिनट्स में आकर और नियुक्ति पत्र द्वारा की गईं. साथ ही जिनको हटाया गया, उसकी भी बर्खास्तगी का पत्र देकर, मिनट्स में लाकर हटाया गया है.

यहां पर पुजारी लोग अपना काम करते थे. उन लोगों का पहले से विवाद चल रहा है. यहां पर लोगों को लाकर बसाने और धन लेने का काम शुरू कर दिया गया था. इसका केस फाइल किया गया. उस केस का सूट हाईकोर्ट से शाहपुरी जी के फेवर में आया. उनको मंदिर में आने से मना कर दिया गया.

उन्होंने बताया कि ऐसे एक और पुजारी को रखा गया, वह भी गलत तरीके से काम करने लगे थे. उनको भी केस फाइल कराकर एसीएम फर्स्ट से ऑर्डर कराकर भेलूपुर थाना में बाकायदा मामला दर्ज कराकर कार्रवाई की गई थी.

काशी के संभ्रांत परिवार में शाहपुरी परिवार है, जो रथयात्रा मेला सैकड़ों वर्षों से करता-कराता आया है. हम लोग 2024 में आए हैं. इसमें नए लोगों की नियुक्तियां हुई हैं. इससे पहले से ही इनकी लड़ाई इन लोगों के साथ चली आ रही है. यह जो दो लोग हटाए गए हैं, इनके द्वारा जगह-जगह पर लोगों को लाकर बसाया गया है, यह वही लोग हैं, जो विरोध कर रहे हैं.

मंदिर का 3D मॉडल. (Photo Credit: ETV Bharat)

सेवादारों का ध्यान रखेगा न्यास: सचिव का कहना है कि जो लोग सेवादार नियुक्त किए गए हैं, जो यहां पर पुजारी हैं, उनकी पूरी व्यवस्था, उनके भरण-पोषण, रहने-भोजन की सारी व्यवस्था न्यास करेगा. जो भी सेवादार यहां मंदिर में रहेंगे, उनका पूरा खयाल न्यास रखेगा.

अभी खाली कराने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है. कुछ लोग जो रह गए हैं, वह राजनीतिक मंशा के साथ न्यास से अधिक से अधिक धन उगाही करना चाहते हैं, वहीं लोग बचे हैं. बाकी सभी लोग स्वेच्छा से जा रहे हैं.

हम लोग मंदिर का कॉरिडोर बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से कराने जा रहे हैं. यह प्रभु जगन्नाथ जी की ही कृपा है. उन्होंने बताया कि हम लोगों ने पहला निर्माण 108 फीट शिखर तक का किया था. अब शिखर की कल्पना और भी ऊंची है. वर्तमान में यह 151 फीट का है. इसकी भव्यता काशी में आने वाला हर श्रद्धालु देखेगा. यहां पर बड़ा ही भव्य मंदिर बनने जा रहा है.

शंकराचार्य जी ने 108 अलग-अलग वर्ग के समुदायों, जिसमें धोबी, नाई, लकड़हारा, लोहार, कुम्हार, नाविक, पंडित, पंडा, भजन-कीर्तन मंडली आदि को एकजुट करके उनके जुड़े व्यवसाय से संबंधित किट प्रदान किया और उनका सम्मान किया.

बच्चों की पढ़ाई और बेटियों के विवाह की व्यवस्था: सचिव ने बताया कि हम यहां पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाएंगे. गरीब बच्चियों के विवाह के लिए केंद्र बनाएंगे. हेल्थ सेंटर भी हम बनाएंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए भी हम केंद्र बना रहे हैं.

इसके साथ ही वेद विद्यालय और वेद पाठ की भी व्यवस्था हम कर रहे हैं. यह सभी कार्य न्यास करेगा. अभी मंदिर की डिजाइन-ड्राइंग फाइनल हो रही है. जैसे ही यह पूरा होकर आ जाएगा, तो उसका लागत का सही आंकलन किया जा सकेगा. वर्तमान समय में 30 करोड़ का खर्च लेकर हम चल रहे हैं. इसमें मंदिर निर्माण तक पूरा खर्च सही से अनुमान लगाया जा सकेगा.

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