वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में साफ-सफाई की व्यवस्था को लेकर क्या बदलाव होंगे? जानिए

मथुरा: वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई हाई पावर कमेटी ने गुरुवार शाम आठवीं बैठक की. इसमें हाईकोर्ट के सेवानिवृत जज अध्यक्ष, मंदिर के गोस्वामी, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ 15 बिंदुओं को लेकर बैठक की. बैठक में मंदिर की स्वच्छता समेत कई बिंदुओं को लेकर चर्चा की गई.





बांके बिहारी मंदिर व्यवस्था होगी अच्छी: सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई हाई पावर कमेटी ने गुरुवार शाम को प्रशासनिक अधिकारी कमेटी के साथ बैठक की. इसमें मंदिर से जुड़े 15 बिंदुओं पर चर्चा की गई. इसमें 11 बिंदुओं पर सहमति बनी.



मंदिर की साफ सफाई: वृंदावन के श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर हाई पावर कमेटी और मंदिर के सेवायत प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सहमति बनी है. मंदिर की सफाई करने के लिए बैंक सीएसआर फण्ड से निर्धारित संसाधन खरीदने पर सहमति बनी. कहा गया अब वैक्यूम क्लीनर व पानी के प्रेशर से परिसर की साफ सफाई की जाएगी. इससे मंदिर की स्वच्छता और अच्छी होगी.



मंदिर की गुल्लक खोलने में हुई देरी: मीटिंग के दौरान हाई पावर कमेटी अध्यक्ष ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा मंदिर की गुल्लक खोलने के लिए प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए थी लेकिन देरी होने के कारण अंतिम आदेश जारी किया जाएगा. गुल्लक खोलने के लिए बैंक प्रबंधक की मौजूदगी में गुल्लक खोली जाएगी.



अधिवक्ता की होगी नियुक्ति: बांके बिहारी मंदिर के मामलों में जवाब देने के लिए एक कुशल अधिवक्ता की नियुक्ति की जाएगी. मंदिर के अभिलेख और कागजों के रखरखाव के लिए यह आवश्यक है. मंदिर की व्यवस्था करने के लिए वरिष्ठ सहायक मुख्य लेखा अधिकारी की भी नियुक्ति पर विचार करने की सहमति मिली है. चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा की गई मंदिर की ऑडिट को लेकर भी विचार किया जा रहा है. मंदिर परिसर के गेट नंबर 123 के पास रैन बसेरा अतिक्रमण हटाने को लेकर सहमति बन गई है.





कमेटी के अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई थी. मीटिंग के दौरान कुल 11 बिंदुओं पर सहमति बन गई. बिहारी जी की गुल्लक खोलने को लेकर देरी मिली है. समिति द्वारा एक और आदेश पारित किया गया है. उन्होंने कहा कि मंदिर की सफाई के लिए वैक्यूम क्लीनर प्रेशर खरीदा जाएगा. इससे मंदिर की सफाई अच्छी होगी. भक्तों को सुविधा मिलेगी.





