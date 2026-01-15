ETV Bharat / state

नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के सामने क्या है चुनौती, जानिए कौन सी होगी पहली परीक्षा

रांची: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने झारखंड इकाई की कमान राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को सौंप दी है. 14 जनवरी को केंद्रीय चुनाव पदाधिकारी और केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने कार्निवल बैंक्वेट हॉल में आयोजित भव्य कार्यक्रम में आदित्य साहू को निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया. इससे पहले वे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष थे. आदित्य साहू ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की जगह ली है. पार्टी ने साथ ही राष्ट्रीय परिषद के लिए झारखंड से 21 सदस्यों के नाम भी घोषित किए.

आदित्य साहू का सफर: बूथ कार्यकर्ता से प्रदेश अध्यक्ष तक

आदित्य साहू (उम्र 61 वर्ष) का राजनीतिक सफर 1980 में मात्र 17 वर्ष की आयु में भाजपा की सदस्यता लेकर शुरू हुआ था. वे बूथ स्तर के साधारण कार्यकर्ता से शुरू होकर मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष (रांची), प्रदेश उपाध्यक्ष, महामंत्री, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और अब प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचे हैं. उन्होंने 2019 तक राम टहल चौधरी कॉलेज, रांची में व्याख्याता (प्रोफेसर) के रूप में कार्य किया. 2022 में वे झारखंड से राज्यसभा सांसद चुने गए.

दीनदयाल वर्णवाल, बीजेपी नेता (ETV Bharat)

बीजेपी नेताओं का मानना है कि आदित्य साहू में वह सब कुछ है जो पार्टी को ऊपर ले जा सकते हैं और उनके सामने किसी तरह को कोई चुनौती नहीं हैं. सिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ चुके आदित्य साहू की छवि साफ-सुथरी, सौम्य और सरल स्वभाव वाले रहे हैं. वे ओबीसी समाज से आते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं. पार्टी में उनका लंबा संगठनात्मक अनुभव उन्हें मजबूत नेता बनाता है.

प्रमुख चुनौतियां और पार्टी की उम्मीदें

हालांकि, आदित्य साहू के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठन को मजबूत करना है. प्रदेश से मंडल स्तर तक कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना, नई कमिटी में युवाओं और महिलाओं को शामिल करना, स्थानीय स्तर पर जन समस्याओं को उठाना और पार्टी को सही दिशा देना होगा. राज्य में ओबीसी आबादी सबसे अधिक है, इसलिए ट्राइबल लीडर (बाबूलाल मरांडी) के बाद ओबीसी समाज से अध्यक्ष चुनकर पार्टी वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रही है. अन्य परंपरागत वोट बैंक को भी विश्वास में रखना महत्वपूर्ण होगा. पार्टी नेता दीनदयाल वर्णवाल ने कहा कि आदित्य साहू का व्यक्तित्व ऐसा है कि उनके सामने कोई चुनौती नहीं टिकती. उनके नेतृत्व में पार्टी मजबूत होकर उभरेगी.