BJP का नवंबर प्लान क्या है, यूपी के 75 जिलोंं से क्यों बुलाए गए पदाधिकारी?, जानिए

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने प्रदेश मुख्यालय में की अहम बैठक, कई दिशा-निर्देश दिए.

Published : November 1, 2025 at 1:46 PM IST

लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उत्तर प्रदेश की जिला इकाइयों की महत्वपूर्ण बैठक पार्टी मुख्यालय में संपन्न हुई. बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने की, जिसमें सभी 75 जिलों के अध्यक्षों ने भाग लिया. बैठक में पार्टी ने यूपी को लेकर कई अहम मसलों पर चर्चा की. इस दौरान भूपेंद्र चौधरी ने पदाधिकारियों को कई अहम दिशा-निर्देश दिए.

प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा: प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ने जिला अध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सरदार पटेल की 100 वीं जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया है. इसके बाद प्रत्येक जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में ‘एकता यात्रा’ निकाली जाएं. इन यात्राओं का उद्देश्य सरदार पटेल के योगदान को जन-जन तक पहुंचाना, राष्ट्रीय एकता का संदेश देना तथा पार्टी की संगठनात्मक शक्ति का प्रदर्शन करना है.



ये बात भी कहीं भूपेंद्र चौधरी ने: उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने 562 रियासतों का भारत में विलय कर अखंड भारत की नींव रखी. उनकी जयंती पर हम उनके आदर्शों को जनता तक ले जाएं और युवाओं को प्रेरित करें. चौधरी ने जिला अध्यक्षों से कहा कि यात्राएं नवंबर भर चलेगीं और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक प्रमुख यात्रा अनिवार्य होगी. यात्रा में स्थानीय जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, कार्यकर्ता तथा आमजन शामिल होंगे. कहा कि बीजेपी 5 नवंबर से 25 नवंबर तक 403 विधानसभा में आठ आठ किमी की यात्राएं निकाली जाएंगी.


क्या चेतावनी दी: यात्रा के दौरान सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण, एकता शपथ, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जनसभाएं आयोजित की जाएंगी. जिला अध्यक्षों ने यात्रा की रूपरेखा तैयार करने और सोशल मीडिया पर व्यापक प्रचार करने का आश्वासन दिया. प्रदेश अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि यात्रा में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी और रिपोर्टिंग अनिवार्य होगी. यह पहल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की जमीनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है. प्रत्येक विधानसभा में आठ से 10 किमी लंबी यात्रा निकाली जाएगी.


